РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5369 посетителей онлайн
Новости Война
17 137 109

В Украине уже не "гибридная", а "настоящая" война, которую Запад готовил против России - Лавров

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал войну в Украине уже не "гибридной", а "настоящей". Ее, считает министр, Запад долго готовил против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Когда мы говорим о происходящем в Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское - от языка до культуры, что было в Украине веками, и запрещая людям говорить на их родном языке", - сказал министр иностранных дел страны-оккупанта.

Также читайте: Россия не отказывается от переговоров по Украине, их избегает Запад, - Лавров

Лавров Сергей (2290) россия (95381)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
Так навіщо ж ви її починали?!!!
показать весь комментарий
23.01.2023 16:01
+46
Яка солома, там кокс
показать весь комментарий
23.01.2023 16:07
+43
В нього в голові вже геть солома..
показать весь комментарий
23.01.2023 16:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Сваліть накуй з України і війна з заходом скінчиться. ДБЛ БЛД
показать весь комментарий
23.01.2023 18:45 Ответить
Зовсім з глузду з'їхав, прийшли в Україну за готовими піздюлями?
показать весь комментарий
23.01.2023 20:06 Ответить
*******
показать весь комментарий
23.01.2023 20:49 Ответить
чтоб ты сдох падлюка в страшных мучениях!
показать весь комментарий
23.01.2023 21:10 Ответить
А нафіга весь цей потік підсвідомості постійно ретранслюють нам?

У когось були сподівання, що кремлівська верхівка визнає свою провину?
показать весь комментарий
24.01.2023 01:25 Ответить
виртуоз дипломатии.
показать весь комментарий
24.01.2023 01:54 Ответить
Сережа ты эти байки пойди рассказывай своим африканским друзьям
показать весь комментарий
27.01.2023 08:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 