Враг планирует за 10 лет изменить мнение населения на временно оккупированных территориях, и для этого уже разработал соответствующую программу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, накануне оккупанты провели опрос по настроениям среди молодежи, который обнаружил, что молодежь юга не поддерживает оккупантов. Потому они решили активизировать работу с украинскими детьми.

"Ключевую роль в этом должны стать милитарные объединения по типу гитлерюгенда во времена нацистской Германии. В частности, на ВОТ уже прибыл заместитель начштаба юнармии Виктор Кауров, проведший встречу с гауляйтерами Сальдо и Балицким", - говорится в сообщении.

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Оккупанты так же планируюют усилить акцент роли России во Второй мировой, сделать регулярными выступления "ветеранов сво" в школах, и вцелом увеличить "часы патриотизма" в школах.

Как отмечают в ЦНС, россияне проводят политику уничтожения самоидентификации детей на временно оккупированных территориях. Отдельно следует отметить "молодежные движения". Последние созданы по типу "волонтерских", но у большинства являются массовкой. Первым подобным был "юг молодой", состоящий из свезенной на ТОТ молодежи, имитирующей поддержку оккупации со стороны местных. Также россияне создали "Движение первых", которое является чем-то вроде комсомола и имеет признаки тоталитарного культа.

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