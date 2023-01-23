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Россияне русифицируют и милитаризуют детей на захваченных территориях Украины, - Центр нацсопротивления

школа,окупанти,окупація

Враг планирует за 10 лет изменить мнение населения на временно оккупированных территориях, и для этого уже разработал соответствующую программу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, накануне оккупанты провели опрос по настроениям среди молодежи, который обнаружил, что молодежь юга не поддерживает оккупантов. Потому они решили активизировать работу с украинскими детьми.

"Ключевую роль в этом должны стать милитарные объединения по типу гитлерюгенда во времена нацистской Германии. В частности, на ВОТ уже прибыл заместитель начштаба юнармии Виктор Кауров, проведший встречу с гауляйтерами Сальдо и Балицким", - говорится в сообщении.

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Оккупанты так же планируюют усилить акцент роли России во Второй мировой, сделать регулярными выступления "ветеранов сво" в школах, и вцелом увеличить "часы патриотизма" в школах. 

Как отмечают в ЦНС, россияне проводят политику уничтожения самоидентификации детей на временно оккупированных территориях. Отдельно следует отметить "молодежные движения". Последние созданы по типу "волонтерских", но у большинства являются массовкой. Первым подобным был "юг молодой", состоящий из свезенной на ТОТ молодежи, имитирующей поддержку оккупации со стороны местных. Также россияне создали "Движение первых", которое является чем-то вроде комсомола и имеет признаки тоталитарного культа.

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дети (6473) молодежь (243) оккупация (10119) пропаганда (3670) русификация (53)


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Каждого так называемого учителя мы запомним. Дети отлично все снимают на телефон и распространяют, создавая великолепные доказательства. Готовьтесь к тому, что обязательным условием мира с той россией, что останется после ее военного поражения, будет непременная выдача всех пособников-пропагандистов с исключительным требованием выдать тех, кто промывал мозги наших людям и нашим детям, а не только русакам. Это даже важнее, чем выдача военных, так как последние просто тупые животные (кто знает, что такое расеянская армия и кто там служит вообще), а вот вы настоящие подонки. Каждый из вас, так называемые учителя, получит пожизненное лишение свободы. Готовьтесь к этому, мы вам тоже 10 лет дадим слушать какую-нибудь пропаганду, гей-секс из Чечни например.
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23.01.2023 16:11 Ответить
правильно роблять.

бо роблять це за правом ворога, який хоче здолати свого супротивника.

що робимо ми щоб наші діти виростали патріотами а не носіями штанів та споживачами російських реп-пісень?
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23.01.2023 16:58 Ответить
Пара пичатать учёбники мастосранава мардовскава для опамца мардвы мастосранаму кёлю. ПС. А за незнание мардвой мастосранава куканизировать.
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23.01.2023 17:36 Ответить
Кацапам за 20 лет пропаганда мозг превратила в г..авно. так что 10 лет маловато будет.. кацапстан не протянет и года
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23.01.2023 19:59 Ответить
 
 