Слухи о якобы разногласиях между руководителями Главного управления разведки и Службы безопасности - вражеские нарративы, - ГУР
Все украинские силовые структуры едины в своем стремлении оградить Украину от вооруженной агрессии и работают в тесном взаимодействии.
Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ГУР и СБУ "имеют общее видение мер по обороне страны".
"Руководители двух ведомств координируют свои действия и вместе планируют и проводят сложные операции по обезвреживанию врага. В частности, сегодня начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк провели совместное рабочее совещание. Ее результаты уже в ближайшее время увидят украинцы и ощутит враг. Слухи о якобы недоразумении между руководителями ГУР МО Украины и СБУ - вражеские нарративы, опровергаемые ежедневной совместной работой по обезвреживанию врага. Все украинцы единственные в стремлении победить врага и навсегда освободить оккупированные территории. Так что вместе работаем на Победу", - призывают в ГУР.
Напомним, в марте 2022 года СМИ сообщили, что во время задержания сотрудниками Службы безопасности Украины убит участник делегации во время первых переговоров с РФ в Гомеле Денис Киреев, подозреваемый в госизмене.
В январе 2023 года глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Киреев был штатным сотрудником ГУР и должен был затягивать процесс переговоров для того, чтобы выиграть время. "Я прекрасно знаю всех этих людей, которые его казнили", - отметил глава ведомства.
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"Зеленский уволил главу СБУ, провел серию перестановок среди ее генералов, было заведено более 650 уголовных дел о госизмене, -WSJ.
https://www.wsj.com/articles/russian-spy-or-ukrainian-hero-the-strange-death-of-denys-kiryeyev-11674059395?mod=hp_lead_pos5 Russian Spy or Ukrainian Hero? The Strange Death of Denys Kiryeyev - WSJ
Баканов, наприклад, розчинився в невідомому напрямку і живе собі в своє задоволення.
"Зеленский уволил главу СБУ, провел серию перестановок среди ее генералов, было заведено более 650 уголовных дел о госизмене, -WSJ.
https://www.wsj.com/articles/russian-spy-or-ukrainian-hero-the-strange-death-of-denys-kiryeyev-11674059395?mod=hp_lead_pos5 Russian Spy or Ukrainian Hero? The Strange Death of Denys Kiryeyev - WSJ
Из заявления Буданова следует, что Киреев был его штатным сотрудником, а сотрудники СБУ работали на кремль.
Всё это конечно можно не брать во внимание, если не доверять главе ГУР и нынешнему главе СБУ.
«Опять-таки идет следствие. Его проводит ГБР. Пожалуйста, все вопросы к ним. Я не имею права комментировать такую информацию», - сказал начальник ГУР.
https://ru.krymr.com/a/news-budanov-kazn-kireeva/32234314.html Буданов: «Знаю всех людей, казнивших» сотрудника ГУР Киреева (krymr.com)
Ещё раз, глава ГУР(ВСУ) подробно рассказал про преступление, сказал,что знает всех преступников, сказал, что идёт закрытое следствие.
Вы вообще доверяете ВСУ?
Есть ли в СБУ предатели и/или коррупционеры?
Мы не знаем и, по всей видимости, не узнаем "бо в ніх повнє розуміння" ...
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов та очільник СБУ Василь Малюк провели спільну робочу нараду. Її результати вже найближчим часом побачать українці та відчує ворог. Джерело:
Вам с 24.02.22 еще "результатов" не достаточно? А с 2014 г.? Сейчас "не на часі"? Еще подождать? Ну, ждите ...
це не вечірка. і не штурхання гвардійців кардинала з мушкетерами короля.
моєму народу потрібно щоб було росзлідування і винного за сраку взяли.
нам потрібна правда а не її приховування.
Спрстувати що? Що він просив надсилати йому інформацію про зброю та шляхи її доставки? Навіщо блогеру, кгбісту в минулому, така інфа під час війни? Це не дивно, часом?
Якщо ви такий його фанат, то можете переглянути його випуск якраз, коли почалась інформаційна атака на цю тему. Період Спартц +-. Це був останній його випуск, який я подивилась.
І як це мова не про нього, а про що говорить? Те, що людина говорить не може бути відділеним від неї самої. Ви відділені від своїх слів, думок, дій?) Ви окремо, слова та дії окремо?)
Такі речі розуміє звичайна людина. А співробітник спецлужб, в минулому чи дійсний, тим більше.