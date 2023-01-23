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Новости Война
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Слухи о якобы разногласиях между руководителями Главного управления разведки и Службы безопасности - вражеские нарративы, - ГУР

сбу,гур

Все украинские силовые структуры едины в своем стремлении оградить Украину от вооруженной агрессии и работают в тесном взаимодействии.

Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ГУР и СБУ "имеют общее видение мер по обороне страны".

"Руководители двух ведомств координируют свои действия и вместе планируют и проводят сложные операции по обезвреживанию врага. В частности, сегодня начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк провели совместное рабочее совещание. Ее результаты уже в ближайшее время увидят украинцы и ощутит враг. Слухи о якобы недоразумении между руководителями ГУР МО Украины и СБУ - вражеские нарративы, опровергаемые ежедневной совместной работой по обезвреживанию врага. Все украинцы единственные в стремлении победить врага и навсегда освободить оккупированные территории. Так что вместе работаем на Победу", - призывают в ГУР.

Читайте: Около 550 высокоточных ракет осталось у России, - Скибицкий

Слухи о якобы разногласиях между руководителями Главного управления разведки и Службы безопасности - вражеские нарративы, - ГУР 01

Напомним, в марте 2022 года СМИ сообщили, что во время задержания сотрудниками Службы безопасности Украины убит участник делегации во время первых переговоров с РФ в Гомеле Денис Киреев, подозреваемый в госизмене.

В январе 2023 года глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Киреев был штатным сотрудником ГУР и должен был затягивать процесс переговоров для того, чтобы выиграть время. "Я прекрасно знаю всех этих людей, которые его казнили", - отметил глава ведомства.

Смотрите: Руководители СБУ и ГУР Малюк и Буданов обсудили будущие спецоперации: Оккупантов ждут новые сюрпризы. ФОТО

Буданов Кирилл (455) разведка (4170) СБУ (19861) Малюк Василий (74) Киреев Денис (5)


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Топ комментарии
+11
Т.е. это не Буданов заявил что он знает людей в СБУ, застреливших Киреева? Наверное всем привидилось.
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23.01.2023 16:28
+10
Де зараз ті СБУ-шники, які за словами Буданова вбили його людину Кірєєва?
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23.01.2023 16:25
+9
Буданов,как твой сосед и друг Гоголашвили кажется,, справляется с обязанностями твоего советника,куда ты его пристроил после скандала?
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23.01.2023 16:25
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Банкіра Клюєвих застрелили при іншому керівникові контори. Л-т Бакланов, нє, нє слишалі.
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23.01.2023 16:23 Ответить
Т.е. это не Буданов заявил что он знает людей в СБУ, застреливших Киреева? Наверное всем привидилось.
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23.01.2023 16:28 Ответить
Це був сарказм стосовно цих персон, які цілуються в десна, наче нічого не було.
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23.01.2023 16:34 Ответить
То вже ясно, хто його поставив головним. Але є питання до того, хто дав йому колись лейтенанта. Що, не видно було, яке воно непевне? Чи таке саме і присвоювало це звання?
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23.01.2023 16:52 Ответить
так то ж «вирвано з контексту»😀
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23.01.2023 16:38 Ответить
Ермак ім наказав, якщо не сфотаграфуєтесь разом - вижену, я ж Залужним фотогрфувався, щоб показати, як його "люблю". Зробіть, народ це схаває.
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23.01.2023 17:30 Ответить
Комусь війна вигідна-все можна наї списати. А невгодних звинуватити в роботі на ворога!
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23.01.2023 16:23 Ответить
Де зараз ті СБУ-шники, які за словами Буданова вбили його людину Кірєєва?
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23.01.2023 16:25 Ответить
за гратами
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23.01.2023 16:26 Ответить
Звідки така інформація?
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23.01.2023 16:28 Ответить
Сегодня у власти день отмазок по всем темам. Правда - день тупых отмазок.
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23.01.2023 16:31 Ответить
Отсюда:

"Зеленский уволил главу СБУ, провел серию перестановок среди ее генералов, было заведено более 650 уголовных дел о госизмене, -WSJ.

https://www.wsj.com/articles/russian-spy-or-ukrainian-hero-the-strange-death-of-denys-kiryeyev-11674059395?mod=hp_lead_pos5 Russian Spy or Ukrainian Hero? The Strange Death of Denys Kiryeyev - WSJ
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23.01.2023 16:37 Ответить
Там написано, що саме ті, що вбили Кірєєва в тюрмі?
Баканов, наприклад, розчинився в невідомому напрямку і живе собі в своє задоволення.
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23.01.2023 16:39 Ответить
Кірєєва вбили в бусе СБУ
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23.01.2023 16:41 Ответить
Я не про це питала, а про подальшу долю тих, хто його вбив.
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23.01.2023 16:42 Ответить
https://ru.krymr.com/a/news-budanov-kazn-kireeva/32234314.html Буданов: «Знаю всех людей, казнивших» сотрудника ГУР Киреева (krymr.com)
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23.01.2023 17:08 Ответить
докази наведи. чи ти просто пер..днув у калюжу,баварець?
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23.01.2023 16:28 Ответить
Кто сказал? Сказано было так "я чудово знаю всіх людей, які його стратили в автівці СБУ, - Буданов Джерело:
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23.01.2023 16:30 Ответить
Зеленский уволил дажессвоего дружка детства Баканова + более 650 уголовных дел о госизмене в СБУ!

"Зеленский уволил главу СБУ, провел серию перестановок среди ее генералов, было заведено более 650 уголовных дел о госизмене, -WSJ.

https://www.wsj.com/articles/russian-spy-or-ukrainian-hero-the-strange-death-of-denys-kiryeyev-11674059395?mod=hp_lead_pos5 Russian Spy or Ukrainian Hero? The Strange Death of Denys Kiryeyev - WSJ
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23.01.2023 16:39 Ответить
Ну и? Где информация что это они и они сидят? И где сидит Баканов? Пока лишь из заявления Буданова следует что они на воле.
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23.01.2023 16:51 Ответить
Из заявления Буданова следует лишь то, что он знает преступников лично ичто следствие продолжается, а поэтому он более ничего не скажет.
Из заявления Буданова следует, что Киреев был его штатным сотрудником, а сотрудники СБУ работали на кремль.
Всё это конечно можно не брать во внимание, если не доверять главе ГУР и нынешнему главе СБУ.
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23.01.2023 17:04 Ответить
Нигде не сказано что следствие продолжается. Если бы доверял или знал как это решить - не обращался бы публично. Решил бы напрямую. Поэтому - вранье.
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23.01.2023 17:10 Ответить
Вы очень невнимательны

«Опять-таки идет следствие. Его проводит ГБР. Пожалуйста, все вопросы к ним. Я не имею права комментировать такую информацию», - сказал начальник ГУР.

https://ru.krymr.com/a/news-budanov-kazn-kireeva/32234314.html Буданов: «Знаю всех людей, казнивших» сотрудника ГУР Киреева (krymr.com)
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23.01.2023 17:52 Ответить
Зато вы ну очень внимательны. Так где написано что они задержаны?
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23.01.2023 18:29 Ответить
Какие фамилииВас интересуют?
Ещё раз, глава ГУР(ВСУ) подробно рассказал про преступление, сказал,что знает всех преступников, сказал, что идёт закрытое следствие.

Вы вообще доверяете ВСУ?
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23.01.2023 18:42 Ответить
Буданов - это всё ВСУ? Не знал. Вообще-то это ГУР МО и к Залужному с генштабом Шапталы имеет очень слабое отношение. Что вы курите?
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01.02.2023 14:44 Ответить
І баканов?
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23.01.2023 20:03 Ответить
под следствием
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23.01.2023 20:42 Ответить
Врете.
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01.02.2023 14:46 Ответить
Буданов,как твой сосед и друг Гоголашвили кажется,, справляется с обязанностями твоего советника,куда ты его пристроил после скандала?
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23.01.2023 16:25 Ответить
Що таке ,,наративи,,? Це на якій мові, чи діалекті?
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23.01.2023 16:27 Ответить
це щоб здаватися більш розумним ніж є
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23.01.2023 17:03 Ответить
Есть ли в ГУР МО предатели и/или коррупционеры?
Есть ли в СБУ предатели и/или коррупционеры?

Мы не знаем и, по всей видимости, не узнаем "бо в ніх повнє розуміння" ...
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23.01.2023 16:30 Ответить
Читайте уважніше і слідкуйте за наступними повідомленнями речників відомств:

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов та очільник СБУ Василь Малюк провели спільну робочу нараду. Її результати вже найближчим часом побачать українці та відчує ворог. Джерело:
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23.01.2023 17:21 Ответить
результати вже найближчим часом ...

Вам с 24.02.22 еще "результатов" не достаточно? А с 2014 г.? Сейчас "не на часі"? Еще подождать? Ну, ждите ...
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23.01.2023 17:34 Ответить
Сюрреалізм якийсь! Хтось може заборонити їм спілкуватись з пресою.
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23.01.2023 16:37 Ответить
Т.е. Буданов дал добро на ликвидацию Киреева? Я правильно понял, Буданов?
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23.01.2023 16:38 Ответить
нє
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23.01.2023 17:46 Ответить
А зачем вообще своими заявлениями опровергать вражеские наративы?... Может лучше не обращать на них внимание и заниматься делами, доказывая результатами своей работы? Кстати так громких арестов вражеской агентуры мы и не увидели. Так к кому конкретно обращался в своём выступлении 24 февраля бункерный фюрер, кого именно он призывал к сотрудничеству, кто доложен был сесть на посты уже в "присоединённых территориях"?...
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23.01.2023 16:39 Ответить
Хм...пПердоляк, коментуючи авіатрощу на Київщині, сказав, що це непорозуміння спецслужб
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23.01.2023 16:39 Ответить
Менше б «суперрозвідник» звиздів, було б менше чуток! У розвідника повинна бути добра пам'ять, щоб хоча б пам'ятати, що він (буданов) брехав кілька днів тому!
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23.01.2023 16:42 Ответить
Та ясень же пень - застрелили по дружбе.... Никаких разногласий. Тобто : всё было согласовано.
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23.01.2023 16:44 Ответить
Неосторожное обращение с оружием, выговор...
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23.01.2023 17:00 Ответить
моєму народу не потрібно щоб ГУР і СБУ фоткалися разом.

це не вечірка. і не штурхання гвардійців кардинала з мушкетерами короля.

моєму народу потрібно щоб було росзлідування і винного за сраку взяли.

нам потрібна правда а не її приховування.
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23.01.2023 16:54 Ответить
Да все нормально.Ну вбила СБУ помилково робітника ГУР, з ким не буває.
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23.01.2023 17:13 Ответить
Шмарий и ко. уже с месяц чуть не ежедневно разгоняю зраду про Киреева, Буданов ему вовремя подыграл. Так что я пожалуй совсем никаких оценок для себя делать не буду. Подозрительно всё сильно. Посоветовал бы всему простому народу просто молча наблюдать…
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23.01.2023 17:14 Ответить
Це Буданов та Малюк. А Баканов? Баканов де?
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23.01.2023 17:36 Ответить
Досить вже рекламувати того швеця. Тут щось його стали пхати в кожний комент до кожної статті. Отруєно Литвиненка та вбито таких , як він, а швець, кгбіст з великим стажем, вільний та ситий, просить українців повідомляти йому про шляхи доставки зброї в Україну. Бо він її " спасать будет", щоб дідько не вкрав.
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23.01.2023 19:31 Ответить
До чого тут штатівські спецслужби? Мова про спецслужби його рідного КГБ. Які його абсолютно не вважають ворогом. Як Литвиненка та інших.

Спрстувати що? Що він просив надсилати йому інформацію про зброю та шляхи її доставки? Навіщо блогеру, кгбісту в минулому, така інфа під час війни? Це не дивно, часом?

Якщо ви такий його фанат, то можете переглянути його випуск якраз, коли почалась інформаційна атака на цю тему. Період Спартц +-. Це був останній його випуск, який я подивилась.

І як це мова не про нього, а про що говорить? Те, що людина говорить не може бути відділеним від неї самої. Ви відділені від своїх слів, думок, дій?) Ви окремо, слова та дії окремо?)
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23.01.2023 23:03 Ответить
І, так, я не згодна з ним, що під час війни бувший кгбіст може з легкістю просити людей надати інформацію, володіння якою ставить під загрозу життя людей, саму зброю та шляхи доставки.
Такі речі розуміє звичайна людина. А співробітник спецлужб, в минулому чи дійсний, тим більше.
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23.01.2023 23:10 Ответить
Ви самі спитали - я відповіла. Звісно , я його не слухаю. "Словоблудствуєш тут" - це єдиний ваш аргумент. Нічого іншого я й не чекала)
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24.01.2023 00:05 Ответить
Це скопійований ваш комент у відповідь на мій: "Не згодні з ним? Будь-ласка, спростуйте його слова."
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24.01.2023 11:56 Ответить
ФСБешні ЗЕслуги!!!
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23.01.2023 17:55 Ответить
 
 