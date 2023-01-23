Уничтожены два вражеских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две ракеты и "Орлан-10", - Воздушные силы

Сегодня в течение дня на восточном направлении уничтожены 6 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"23 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – говорится в сообщении.

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