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Новости Война
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Уничтожены два вражеских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две ракеты и "Орлан-10", - Воздушные силы

літак,авіація,російська,підбитий

Сегодня в течение дня на восточном направлении уничтожены 6 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"23 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – говорится в сообщении.

Читайте: Сбиты российские беспилотники "Мерлин-ВР" и "Орлан-10", - Воздушные силы

беспилотник (3544) самолет (3588) уничтожение (6837) вертолёт (1102) Воздушные силы (2259)


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Топ комментарии
+42
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23.01.2023 16:43
+39
Сочный день
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23.01.2023 16:40
+29
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23.01.2023 16:52
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Сочный день
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23.01.2023 16:40 Ответить
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23.01.2023 18:15 Ответить
🤣
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23.01.2023 18:29 Ответить
Ой хорошо)
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23.01.2023 16:40 Ответить
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23.01.2023 16:43 Ответить
слава ЗСУ
Єнотику, привітання!!!!
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23.01.2023 17:20 Ответить
🥰🙏КРАСАВЧИКИ‼️👍👍👍👍👍🍀🍀🍀
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23.01.2023 17:43 Ответить
кацапи, дотягнем знищення літаків та гвинтокрилів до зоо штук кожний вид за ці дні, ви зможете !
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23.01.2023 16:45 Ответить
А **** залітали?
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23.01.2023 16:45 Ответить
Думали, що вони легше за повітря...

Але не так склалось, як гадалось!

Бійцям респектище!
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23.01.2023 17:34 Ответить
***
не літайте бл*ть буряти
над українською мирною хатою !!!
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23.01.2023 17:42 Ответить
Це якесь свято. Давненько так не урожаїло
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23.01.2023 16:45 Ответить
Интересно, научились наши сбивать рашистские вертолеты ракетами Brimstone, которые могут поражать как танки так и низко летящие цели в том числе вертолеты находящиеся вне зоны прямой видимости оператора
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23.01.2023 16:46 Ответить
Тут нет никакой ошибки? Новая разработка Бримстоун, дает возможность выбрать цель перед пуском, (танк, БТР, САУ), но они ориентированы на бронетехнику.
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23.01.2023 16:50 Ответить
ЗСУ з стугни збивали гелікоптери.
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23.01.2023 16:59 Ответить
Стугна - управление по оптическому каналу, если вертолет низко к земле то это реально. Но Бримстоун наводится иначе, она снабжена радиолокатором и дистанционно не управляется совсем.
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23.01.2023 17:02 Ответить
О! Свинособака нарисовалась с умным видом!
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23.01.2023 17:24 Ответить
Свинособака, ты хотя бы в ЭТОЙ ТЕМЕ, почитал ВСЕ, что я пишу.
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23.01.2023 17:43 Ответить
"Контора пишет" как говорил Остап Бендер...читал всякую твою дичь, цитировать не буду. Не забывай, что ты свинособака!
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23.01.2023 20:16 Ответить
Були випадки, коли геликоптер збивали джавиком.
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23.01.2023 19:32 Ответить
Эх раз ещё раз ещё много много раз!
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23.01.2023 16:47 Ответить
Добре! Нічого шастать у нашему небі!
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23.01.2023 16:47 Ответить
Может поближе к линии фронта, приехало какое то западное ПВО? Писали что будет передача от США, зенитных ракет "Воробей", которые умеют сбивать цель, на сверхнизких высотах от 10 метров и их смогли модифицировать, чтоб использовать в комплексах "Бук".
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23.01.2023 16:48 Ответить
А ***** льо'тать
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23.01.2023 16:48 Ответить
Так от чого кінь лавр про переговори іржав
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23.01.2023 16:49 Ответить
русня, що з ліцом?? здається же ж збирались петріоти пащолкать, а натомість пращолкалі свої літальні апарати!
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23.01.2023 16:49 Ответить
Прекрасная новость. А не очерные шашквары земразей.
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23.01.2023 16:49 Ответить
Врожайненько
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23.01.2023 16:51 Ответить
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23.01.2023 16:52 Ответить
У меня подобная черная кошка живет, тоже с фигурой капли на носу. )))
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23.01.2023 16:52 Ответить
То не "фигура капли" ! То - сметана! Холодильник перевір!
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23.01.2023 16:55 Ответить
Мож, это она
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23.01.2023 16:57 Ответить
Я чого сміюся: сьогодні виключили електроенергію В квартирі темнувато - суцільні хмари Я пішов на вулицю А бутерброд із тушеною салакою залишився на столику, де я сидів і читав "Цензор" Прийшов через годину - один окраєць хліба на столі Салаку кішка "підчистила"
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23.01.2023 17:05 Ответить
Везёт. У меня в таких случаях коты сжирают и хлеб тоже. Даже если просто оставить кусочек... однажды кекс шоколадный сожрали.
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23.01.2023 17:10 Ответить
В мене, коли в березні орки під Києвом стояли і магазини навколо не працювали, то коти і печиво їли, і бублікі...
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23.01.2023 18:58 Ответить
Моя з "рослинного" тільки кукурудзу молоду варену любить І молоде листя гіркого кімнатного перцю Та й рибу з"їла лише тому що вона лежала на "нейтральній" території - у залі... У спальні моїй вона нічого їстівного не чіпає - то "моя" територія і вона лише в ній "квартирує" Психологія кішки набагато складніша навіть ніж собача
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23.01.2023 21:36 Ответить
віджала.....
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23.01.2023 17:22 Ответить
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23.01.2023 17:45 Ответить
Стапе! Це салака моєї Мурки! так нє пайдьот
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23.01.2023 17:57 Ответить
Як там москалі кажуть - "В кругу друзей ничем не щёлкай"?
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23.01.2023 17:51 Ответить
... а Ви перевірте ще дописи на Цензорі! Щось мені підказує, що Киця тут повідповідала...)))
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23.01.2023 20:02 Ответить
Ін де гросен фамілія ніхт клювом клац -клац...
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23.01.2023 21:23 Ответить
Какое то вкусное ПВО подвезли)
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23.01.2023 16:52 Ответить
А в тилу зелені криси обкрадають
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23.01.2023 16:52 Ответить
Надо ли удивляться, что пуйло решил напасть? Он же знает что у шапито-95, вор на воре и вором погоняет. И не удивлюсь если на каждого вора шапито-95, у пуйла есть папочка с перечнем взяток и воровства. И венчает этот список, один наивеличайший Боневтик!
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23.01.2023 16:53 Ответить
був сьогодні на базарі в ковелі. картошка по 5 гривень отборна.. опт може бути і по три..а по селах люди безгрошей дадуть на армію.. но це ім не треба бо не буде з чого красти
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23.01.2023 17:36 Ответить
на должности министра обороны - вор, который не отказывается от своих привычек, даже в военное время.
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23.01.2023 17:38 Ответить
вам же казали ми вас сделаем.. нехер було за них голосувати.
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23.01.2023 17:42 Ответить
- Мань! А, Мань! А как это хахлы наши самалёты стрингами сбивают?
- Не знаю! Ани, видна, из них рагатки делают!
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23.01.2023 16:53 Ответить
Наші бійці попрацювали на відмінно!
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23.01.2023 16:54 Ответить
У кацапских летунов сегодня день прошёл под девизом "Орлята учатся летать" .....
На тот свет !
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23.01.2023 16:56 Ответить
Ті орлята вже учаться глотать.
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23.01.2023 17:24 Ответить
кацапи поспішають захопит якомога більше територій допіки йде ця возня з танками,тому активно підключили авіацію.молодці ЗСУ дуже подуктивний день
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23.01.2023 17:00 Ответить
значит сегодня неадекват канашенко объявит об очередных "сбитых" самолетах ввс Украины))))) заметил железную "закономерность" - как только наши "приземляют" очередного "сокола" ********, тут же в сводках росиянских ****@болов объявляют об очередном "збитии"))))))) кстати эти д@лб@*** "назбивали" уже ВСЕ ввс Украины по второму разу и это я не шучу)))))))
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23.01.2023 17:01 Ответить
А чому це вони так розліталися?
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23.01.2023 17:04 Ответить
Хорошо, но мало, надо по аеродромам бить так надежнее!!!
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23.01.2023 17:11 Ответить
тобі пво кажуть.
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23.01.2023 17:32 Ответить
це пво..модер.. буквар требі було вчити а не курити
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23.01.2023 17:33 Ответить
День авиации.
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23.01.2023 17:16 Ответить
Ого, нічого собі. Бажаю повторення.
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23.01.2023 17:24 Ответить
Ніфігасє зафігачили!
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23.01.2023 17:25 Ответить
гарна робота . ми в захваті
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23.01.2023 17:31 Ответить
...гарна новина... приємно читати.. СЛАВА ГЕРОЯМ!!
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23.01.2023 17:33 Ответить
Хоч одна приэмна новина за останні дні! Дякуємо вам, хлопці!!

Пропонує вимірювати літаки та ракети не в штуках, а в тонах.
"Сьогодні збили 62 т алюмінію та 10 т пластику"
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23.01.2023 17:39 Ответить
Хороша робота! Але чому так свинособаки розлітались, певно рятують якесь хитке положення якщо так ризикують
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23.01.2023 17:54 Ответить
Дорогие наши зенитчики - Я желаю вам здоровья, Фантастической удачи! Я желаю вам восторга От решения задачи!!!
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23.01.2023 17:56 Ответить
А чё так можно было, что ли?!
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23.01.2023 19:30 Ответить
В Україні «чё» не говорять, і тим більше не пишуть.
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23.01.2023 19:44 Ответить
Молодцы! Кацапов надо сбивать на взлете или полете
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23.01.2023 19:56 Ответить
Хлопці з ППО просто боги.Велика їм подяка !
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23.01.2023 23:00 Ответить
 
 