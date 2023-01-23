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Главы МИД стран ЕС договорились предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн евро, - Bild
Министры иностранных дел ЕС договорились предоставить Украине дополнительную военную помощь.
Об этом сообщает Billd, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Согласно дипломатическим источникам, сумма помощи составит 500 миллионов евро.
Однако, больше деталей издание не предоставляет.
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Павел Иващенко #550891
показать весь комментарий23.01.2023 17:10 Ответить Мне нравится 2
Neftekachka Beznadega
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otosh
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