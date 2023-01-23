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Новости Помощь Украине
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Главы МИД стран ЕС договорились предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн евро, - Bild

єс

Министры иностранных дел ЕС договорились предоставить Украине дополнительную военную помощь.

Об этом сообщает Billd, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно дипломатическим источникам, сумма помощи составит 500 миллионов евро.

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Однако, больше деталей издание не предоставляет.

оружие (10198) помощь (7765) Евросоюз (17067)


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Грошi не давайте ,давайте дешевi яйця , бо розкрадуть
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23.01.2023 17:10 Ответить
А ЗЕленый вор на должности министра обороны Резников, уже договорился о новых закупках продовольствия, на эти деньги. В контрактах будет исчисление картофеля в квадратных метрах, а растительного масла в кубических метрах.
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23.01.2023 17:11 Ответить
Вочевидь ******* послали до срузького корабля
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23.01.2023 17:36 Ответить
така допомога нам не підходить, це Лозинському на один раз
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23.01.2023 17:49 Ответить
 
 