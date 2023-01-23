Главы МИД стран ЕС договорились предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн евро, - Bild

Министры иностранных дел ЕС договорились предоставить Украине дополнительную военную помощь.

Об этом сообщает Billd, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно дипломатическим источникам, сумма помощи составит 500 миллионов евро.

Читайте: Следующий "Рамштайн" состоится в феврале, - Резников

Однако, больше деталей издание не предоставляет.