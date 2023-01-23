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Новости Война
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Перейдя границы Украины, Россия также перешла наши "красные линии", - президент ПАСЕ Кокс

кокс

Тини Кокс, которого сегодня второй раз подряд избрали президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что Россия перешла "красные линии", когда вторглась на украинскую территорию, и призвал ее к скорейшему прекращению войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тема войны доминировала и будет продолжать доминировать в нашей повестке дня и деятельности – так же, как она доминирует каждый день для каждого гражданина Украины. Пока мы говорим, украинский народ продолжает страдать и погибать в этой войне, которая никогда не должна была начаться и должна закончиться как можно быстрее", – заявил президент ПАСЕ.

После памяти жертв, вызванных российской агрессией минутой молчания, он подчеркнул, что эта российская война никогда не должна стать "нормальностью". "И мы никогда не должны отвлекать наше внимание от нее", – добавил Кокс.

Он также напомнил, что Совет Европы и его Парламентская Ассамблея предприняли "беспрецедентные" шаги, реагируя на российское вторжение.

"В прошлом году мы столкнулись с началом развязанной Россией агрессивной войны против нашей страны-участницы Украины. И мы совместно предприняли беспрецедентные шаги. Через день после вторжения мы приостановили членство РФ в Совете Европы, а через три недели мы выгнали Россию из этой организации из-за грубых нарушений нашего устава, обязывающего нас всех сохранять мир и безопасность в Европе. Пересечив границы Украины, Россия также перешла наши "красные линии", - заявил он.

Кокс отметил, что в конце апреля прошлого года ПАСЕ одобрила предложение о создании специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии России, и с тех пор поддержка этого предложения ПАСЕ только растет среди стран-участниц и других международных организаций.

Он заверил, что война РФ против Украины будет оставаться в повестке дня ПАСЕ, "пока не будет достигнут мир".

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ПАСЕ (1665) Кокс Тини (114)


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Топ комментарии
+7
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23.01.2023 17:28
+7
Справді, смішно з цих європейських парламентарів.
Путін у центрі Європи почав саму кровопролитну війну з часів Другої Світової, підвів світ під реальну небезпеку ядерного конфлікту, а милі європейські дурники йому нарікають на порушення якихось декларацій.
Все одно, що звинувачувати вбивцю із закривавленою сокирою за нечищені черевики
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23.01.2023 17:34
+4
Ели дошло с 2014 года?
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23.01.2023 17:29
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Розсмішив.. веселий дядька..
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23.01.2023 17:21 Ответить
Кокс-звучит гордо.
Ну,а просто бла-бла-бла.
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23.01.2023 19:24 Ответить
Сам себе похвалив....
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23.01.2023 17:24 Ответить
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23.01.2023 17:28 Ответить
Це Лавров?
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23.01.2023 17:54 Ответить
Через 5 лет
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23.01.2023 17:57 Ответить
Судячи з обвислих грудей це пресалкаше захарова.
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23.01.2023 19:12 Ответить
Ели дошло с 2014 года?
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23.01.2023 17:29 Ответить
здрасте приехали..єто ж по его инициативе кацапов вернули в 2019...
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23.01.2023 17:33 Ответить
Справді, смішно з цих європейських парламентарів.
Путін у центрі Європи почав саму кровопролитну війну з часів Другої Світової, підвів світ під реальну небезпеку ядерного конфлікту, а милі європейські дурники йому нарікають на порушення якихось декларацій.
Все одно, що звинувачувати вбивцю із закривавленою сокирою за нечищені черевики
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23.01.2023 17:34 Ответить
"допоки не буде досягнутий мир" це місто де я став реготати та всрався.
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23.01.2023 17:53 Ответить
*уйло вже багато "червоних ліній'' перетнув. Бо дозволяли!
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23.01.2023 17:56 Ответить
Перетин Рашистами кордонів України виявив всю нікчемність ПАРЄ, ООН та іньших паразитів - пожирателів грошей платників податків, наших грошей!
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23.01.2023 18:13 Ответить
А это случайно не тот Кокс, который до полномасштабного вторжения наоборот лоббировал возвращение права голоса рашке в Совет Европы, не смотря на аннексию Крыма? ))
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23.01.2023 18:33 Ответить
А коли вдерлася в Грузію, то якого кольору були лінії?
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23.01.2023 18:57 Ответить
Пилять, восємь лєт долбілі кокс.

На дев'ятий почала доходити суть справи.
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23.01.2023 19:05 Ответить
Если б меньше сотрудники ОБСЕ сношались со свинособакам в лугандоне тогда может бы кто нибудь и поверил.
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23.01.2023 19:52 Ответить
В нього замість хліба насущного кокс?
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23.01.2023 20:53 Ответить
 
 