Премьер Шмыгаль и задержанный за взятку Лозинский долгое время работали вместе. ФОТО
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и задержанный недавно НАБУ и САП в момент получения взятки заместитель министра регионального развития Василий Лозинский долгое время работали вместе и посещали ряд совместных мероприятий.
В частности, на Facebook странице Шмыгаля можно найти общие фото с Лозинским, датированные 2017 годом, когда Шмыгаль еще работал во Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Что-то объединяет этих людей – сказал один из участников конференции", – подписал одну из фотографий Шмыгаль. "Пятница, форум, финиш. А задач и работы – полно!" - сказано в сообщении рядом с другим фото.
Ранее главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов обнародовал факты из биографии Шмыгаля и Лозинского, которые показывают, что два чиновника были долгое время связаны между собой, и Лозинский является доверенным лицом нынешнего главы правительства.
"В январе 2013-го сразу после назначения Дениса Шмыгаля директором департамента экономического развития Львовской облгосадминистрации именно Шмыгаль назначил Лозинского на должность начальника управления инвестиций в своем департаменте. В феврале 2020 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра, министра развития громад и территорий, Шмыгаль назначил Лозинского своим первым заместителем. То есть тесные связи Шмыгаля и Лозинского это не версия, это совершенно очевидный факт", - написал Бутусов.
"Вряд ли сам Лозинский обсуждал взятки без ведома самого Шмыгаля. Потому что именно премьер-министр контролирует распределение средств по этой правительственной программе и утверждает расходы. Посмотрим на доказательства НАБУ и САП в суде, но очевидно, что именно премьер-министр Шмыгаль должен отвечать по делу", – добавил он.
Напомним, и.о. министра громад и территорий Василий Лозинский задержан 21 января детективами НАБУ на взятке в 400 тысяч долларов по делу, связанному с распределением средств на поставку резервного оборудования для обеспечения теплом и водой людей в случаях разрушения инфраструктуры.
"13 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о выделении 1,4 миллиарда гривен для закупки передвижных котельных, дизель-генераторов, систем очистки воды, насосных станций. Ранее по этой программе в 2022 году Кабмин потратил еще 2,3 миллиарда гривен. 26 сентября 2022 года Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о требовании взяток при поставке большой партии дизель-генераторов", - напомнил Бутусов.
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давно хотели его снять. Самый адекватный и спокойный из всех премьеров что помню.
видать дорогу Ермаку перешел.
Перевзулись вже?
І не треба мені киздіти!
Поставки картошки - измерение в квадратных метрах.
Поставки растительного масла - в кубических метрах.
Поставки мяса - измерение по рогам и ногам.
Вор на должности министра всегда найдет как выкрутится.
Реєстрація:20.05.2022
Явная ИПСО.
Міністра ВМС підірвали, тепер Міністра МО потрібно звільнити?
https://censor.net/ru/news/3395159/unichtojeny_dva_vrajeskih_shturmovika_su25_udarnyyi_vertolet_ka52_dve_rakety_i_orlan10_vozdushnye_sily/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_79712450
Сейчес вся лахта с твоими посылами в униссон поет.
По Лозинскому есть доказательства - значит должен сесть - по Шмыгалю тоже нужны ДОКАЗАТЕЛЬСТВА - иначе, если реагировать на любые вбросы против украинского правительства - у нас просто коллапсирует любая власть.
за пару місяців всім буде по цимбалах за скільки суддя відпустить шістку, через яку носили хабарі нагору.
Хтось хоче без кубракова розігнати цю зраду!
Покажіть фото цього лозинського з Кубраковим.
І статтю введемо: фотографія з підозрюваним у хабарництві: до 10 років с конфіскацією майна.
Надо ли удивляться, что пуйло решил напасть? Он же знает что у шапито-95, вор на воре и вором погоняет. И не удивлюсь если на каждого вора шапито-95, у пуйла есть папочка с перечнем коррупционных преступлений.
И венчает этот список воров, наивеличайший Боневтик.
А тепер можна лише уявити скільки, з ким і про що наговорив Лозинський. І якщо були зустрічі його зі Шмигалем, то повз уваги набу це не пройшло.
не обманут и не подведут. смотрите какие честные и мужественные лица, готовые умереть за Украину
Мы их дадим под рубрикой: СМОТРИТЕ КОМУ ПОМОГАЕТ АМЕРИКА* во время войны.
Примечание СМОТРИТЕ КОМУ ПОМОГАЕТ АМЕРИКА* - Михаил Жванецкий
бескорыстная дружба мужская"