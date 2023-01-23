Премьер Шмыгаль и задержанный за взятку Лозинский долгое время работали вместе. ФОТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и задержанный недавно НАБУ и САП в момент получения взятки заместитель министра регионального развития Василий Лозинский долгое время работали вместе и посещали ряд совместных мероприятий.

В частности, на Facebook странице Шмыгаля можно найти общие фото с Лозинским, датированные 2017 годом, когда Шмыгаль еще работал во Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Что-то объединяет этих людей – сказал один из участников конференции", – подписал одну из фотографий Шмыгаль. "Пятница, форум, финиш. А задач и работы – полно!" - сказано в сообщении рядом с другим фото.

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Ранее главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов обнародовал факты из биографии Шмыгаля и Лозинского, которые показывают, что два чиновника были долгое время связаны между собой, и Лозинский является доверенным лицом нынешнего главы правительства.

"В январе 2013-го сразу после назначения Дениса Шмыгаля директором департамента экономического развития Львовской облгосадминистрации именно Шмыгаль назначил Лозинского на должность начальника управления инвестиций в своем департаменте. В феврале 2020 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра, министра развития громад и территорий, Шмыгаль назначил Лозинского своим первым заместителем. То есть тесные связи Шмыгаля и Лозинского это не версия, это совершенно очевидный факт", - написал Бутусов.

"Вряд ли сам Лозинский обсуждал взятки без ведома самого Шмыгаля. Потому что именно премьер-министр контролирует распределение средств по этой правительственной программе и утверждает расходы. Посмотрим на доказательства НАБУ и САП в суде, но очевидно, что именно премьер-министр Шмыгаль должен отвечать по делу", – добавил он.

Напомним, и.о. министра громад и территорий Василий Лозинский задержан 21 января детективами НАБУ на взятке в 400 тысяч долларов по делу, связанному с распределением средств на поставку резервного оборудования для обеспечения теплом и водой людей в случаях разрушения инфраструктуры.

"13 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о выделении 1,4 миллиарда гривен для закупки передвижных котельных, дизель-генераторов, систем очистки воды, насосных станций. Ранее по этой программе в 2022 году Кабмин потратил еще 2,3 миллиарда гривен. 26 сентября 2022 года Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о требовании взяток при поставке большой партии дизель-генераторов", - напомнил Бутусов.