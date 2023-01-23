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Премьер Шмыгаль и задержанный за взятку Лозинский долгое время работали вместе. ФОТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и задержанный недавно НАБУ и САП в момент получения взятки заместитель министра регионального развития Василий Лозинский долгое время работали вместе и посещали ряд совместных мероприятий.

В частности, на Facebook странице Шмыгаля можно найти общие фото с Лозинским, датированные 2017 годом, когда Шмыгаль еще работал во Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Что-то объединяет этих людей – сказал один из участников конференции", – подписал одну из фотографий Шмыгаль. "Пятница, форум, финиш. А задач и работы – полно!" - сказано в сообщении рядом с другим фото.

Премьер Шмыгаль и задержанный за взятку Лозинский долгое время работали вместе 01

Читайте: "Слуга народа" Яременко о закупке продовольствия для ВСУ: Стоит объяснить, как яйцо за 7 грн для домашнего салата министра обороны становится яйцом за 17 грн для солдата? Где мы тренируем эти яйца?

Премьер Шмыгаль и задержанный за взятку Лозинский долгое время работали вместе 02

Ранее главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов обнародовал факты из биографии Шмыгаля и Лозинского, которые показывают, что два чиновника были долгое время связаны между собой, и Лозинский является доверенным лицом нынешнего главы правительства.

"В январе 2013-го сразу после назначения Дениса Шмыгаля директором департамента экономического развития Львовской облгосадминистрации именно Шмыгаль назначил Лозинского на должность начальника управления инвестиций в своем департаменте. В феврале 2020 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра, министра развития громад и территорий, Шмыгаль назначил Лозинского своим первым заместителем. То есть тесные связи Шмыгаля и Лозинского это не версия, это совершенно очевидный факт", - написал Бутусов.

"Вряд ли сам Лозинский обсуждал взятки без ведома самого Шмыгаля. Потому что именно премьер-министр контролирует распределение средств по этой правительственной программе и утверждает расходы. Посмотрим на доказательства НАБУ и САП в суде, но очевидно, что именно премьер-министр Шмыгаль должен отвечать по делу", – добавил он.

Напомним, и.о. министра громад и территорий Василий Лозинский задержан 21 января детективами НАБУ на взятке в 400 тысяч долларов по делу, связанному с распределением средств на поставку резервного оборудования для обеспечения теплом и водой людей в случаях разрушения инфраструктуры.

"13 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о выделении 1,4 миллиарда гривен для закупки передвижных котельных, дизель-генераторов, систем очистки воды, насосных станций. Ранее по этой программе в 2022 году Кабмин потратил еще 2,3 миллиарда гривен. 26 сентября 2022 года Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о требовании взяток при поставке большой партии дизель-генераторов", - напомнил Бутусов.

взятка (6152) коррупция (8556) Шмыгаль Денис (2669) Лозинский Василий (16)


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Топ комментарии
+29
какие честние лица!
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23.01.2023 17:40
+28
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23.01.2023 17:43
+26
це називається "організоване злочинне угрупування". Або ще відоме як партія "слуга наріда".
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23.01.2023 17:44
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какие честние лица!
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23.01.2023 17:40 Ответить
чого шмигаля не затримали, чи він не в курсі?
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23.01.2023 17:44 Ответить
что, Кличко нужно посадить за фотку где он рядом с бандюком стоит?
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23.01.2023 17:46 Ответить
если вас фоткать рядом с женщиной низкого поведения ... КАКИЕ БУДУТ МЫСЛИ ВАШИХ СОСЕДЕЙ
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23.01.2023 17:59 Ответить
Шмигаля у відставку!
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23.01.2023 18:24 Ответить
с хєрмаком?
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23.01.2023 19:09 Ответить
если вместе то это называется тандем
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23.01.2023 17:41 Ответить
це називається "організоване злочинне угрупування". Або ще відоме як партія "слуга наріда".
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23.01.2023 17:44 Ответить
Тандем - це коли один спереду, а другий ззаду. Або навпаки.
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23.01.2023 18:38 Ответить
Це не тандем, це "совокуплєніє"
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24.01.2023 03:29 Ответить
Закінчені зе-Гниди.
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23.01.2023 17:42 Ответить
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23.01.2023 18:00 Ответить
Як ким? Слугою ЗЕ!
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23.01.2023 18:03 Ответить
Кто бы сомневался.
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23.01.2023 17:42 Ответить
та савпадение )))))
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23.01.2023 17:48 Ответить
Ага. Ну просто невероятное такое совпадение!
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23.01.2023 17:54 Ответить
Прем'єр Шмигаль і Президент Зеленський працювали разом ще довше. Але тут головне, що в Україні всіх призначає і за всіх відповідає одна людина - це Зеленський.
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23.01.2023 17:42 Ответить
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23.01.2023 17:43 Ответить
Сенсація! Прем'єр-міністр і в.о. міністра довгий час працювали разом і одному уряді! Неймовірно!
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23.01.2023 17:43 Ответить
на Шмыгаля от зеленых заказ пришел.
давно хотели его снять. Самый адекватный и спокойный из всех премьеров что помню.
видать дорогу Ермаку перешел.
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23.01.2023 17:47 Ответить
Точно от зеленых? Вы думаете, что Цензор и все, кто его тут проклинают - это зеленые? На скольк оя могу судить по никам - это как раз шоколадные.
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23.01.2023 17:50 Ответить
А закого ви всі агітували в 2019 році, нагадати?
Перевзулись вже?
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23.01.2023 18:13 Ответить
Хто такі "ми всі"? Особисто я агітував за Гриценка.
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23.01.2023 18:30 Ответить
А на виборах до Ради - за Голос.
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23.01.2023 18:32 Ответить
ДНО !!!!
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23.01.2023 18:48 Ответить
Ви - "Цензор и все, кто его тут проклинают", в тому числі і ти.
І не треба мені киздіти!
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23.01.2023 18:36 Ответить
шмигаль, это кому лозинский, отдает 300 000 долл, из полученных 400 000?
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23.01.2023 17:50 Ответить
Если это ДОКАЗАТЬ - то Шмыгаля по-любому нужно посадить вместе с Лозинским. Но судя по всему - это на сегодня не более чем ваши ФАНТАЗИИ или ИПСО РФ.
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23.01.2023 17:52 Ответить
новая система исчисления поставок продовольствия в контрактах министра -вора.

Поставки картошки - измерение в квадратных метрах.
Поставки растительного масла - в кубических метрах.
Поставки мяса - измерение по рогам и ногам.
Вор на должности министра всегда найдет как выкрутится.
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23.01.2023 17:55 Ответить

Реєстрація:20.05.2022
Явная ИПСО.

Міністра ВМС підірвали, тепер Міністра МО потрібно звільнити?
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23.01.2023 18:05 Ответить
Зеленое шапито защищает воров? Почитай что я пишу в этой теме:
https://censor.net/ru/news/3395159/unichtojeny_dva_vrajeskih_shturmovika_su25_udarnyyi_vertolet_ka52_dve_rakety_i_orlan10_vozdushnye_sily/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_79712450
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23.01.2023 18:09 Ответить
Да я уже понял, что все, что ты пишешь призвано вызывать недовольство властями Украины - работа у тебя такая в Лахте.
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23.01.2023 18:33 Ответить
Да я уже понял что все, что ты пишешь, призвано оправдать коррупционеров, которые берут взятки исчисляемые сотнями тысяч долларов и всех кто это подчеркивает, записать в Лахту - работа у тебя такая в шапито-95.
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23.01.2023 18:52 Ответить
Отнюдь - я как раз всегда против коррупции, но именно против коррупции, а не за бездоказательные обвинения украинских властей, которые играют на руку РФии.
Сейчес вся лахта с твоими посылами в униссон поет.
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23.01.2023 20:14 Ответить
Презрение к Украинской власти вызывают воры, коллаборанты и мародеры в этой власти. А те, которые их пытаются покрывать - пособники оккупанта.
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23.01.2023 19:35 Ответить
Разумеется - воры, коллаборанты, мародеры. Доказанные.
По Лозинскому есть доказательства - значит должен сесть - по Шмыгалю тоже нужны ДОКАЗАТЕЛЬСТВА - иначе, если реагировать на любые вбросы против украинского правительства - у нас просто коллапсирует любая власть.
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23.01.2023 20:16 Ответить
Мля, , як ти не знаєш Нефтекачку, ви як мінімум одного року реєстрації.
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23.01.2023 19:47 Ответить
Покупать яйца на вес - это просто перл от МО.
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23.01.2023 18:08 Ответить
"Вы не понимаете, это другое". Да и 400 000 долл, министр лозинский не получал, это пуйло ему на самом деле подкинул, чтоб скомпрометировать.
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23.01.2023 18:11 Ответить
Ну если самый спокойный, то это самый лучший премьер.
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23.01.2023 18:13 Ответить
Ви уважно читали?
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23.01.2023 18:12 Ответить
Як же класно збагачуватись під час війни, війна все спише, а збіднілий народ хай і далі збирає свої жебрацькі кошти на нашу армію, владі це дуже подобається, вона тільки й кричить про перемогу, але нічого не вкладує в державу, а тільки краде.
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23.01.2023 17:43 Ответить
буде мовчати шеф витягне. вчисту.

за пару місяців всім буде по цимбалах за скільки суддя відпустить шістку, через яку носили хабарі нагору.
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23.01.2023 17:44 Ответить
Де у цьому ланцюжку Кубраков!?
Хтось хоче без кубракова розігнати цю зраду!
Покажіть фото цього лозинського з Кубраковим.
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23.01.2023 17:44 Ответить
Слідство, суд і фініш....для 2-х!
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23.01.2023 17:44 Ответить
Точно - давайте судити всіх, з ким сфотографувався Лозинський
І статтю введемо: фотографія з підозрюваним у хабарництві: до 10 років с конфіскацією майна.
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23.01.2023 17:51 Ответить
До чего тут фотографія, що Ви дурника включаєте.
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23.01.2023 18:15 Ответить
До того, що звинувачення про те, що Прем'єр-міністр працював з во міністра - це нонсенс. Звісно, що вони працювали разом - в одному уряді.
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23.01.2023 18:34 Ответить
И запомни. Военная помощь запада, будет во много раз больше, если шапито-95, начнет бороться с коррупцией. Никто не любит давать оружие в слабые и ненадежные руки. Но боневтик ничего не делает, а только клянчит новые поставки.
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23.01.2023 19:09 Ответить
Не просто працювали, а шмигаль таскав за собою лозинського, призначав на підпорядковані посади, що говорить про близькі стосунки. І Ви це прекрасно розумієте
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23.01.2023 19:32 Ответить
*Кто не успел тот опоздал*.
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23.01.2023 19:41 Ответить
Та ж пояснили,не в фото справа,а в тому що Шмигаль 10к років min тягає за собою цю особу.
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23.01.2023 19:38 Ответить
Какая неожиданность, два вора, работали вместе. Воровали тоже вместе?
Надо ли удивляться, что пуйло решил напасть? Он же знает что у шапито-95, вор на воре и вором погоняет. И не удивлюсь если на каждого вора шапито-95, у пуйла есть папочка с перечнем коррупционных преступлений.
И венчает этот список воров, наивеличайший Боневтик.
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23.01.2023 17:46 Ответить
Дивіться, українці, на цих створінь, котрі керують нами та Державою та уважно запам'ятовуйте ці обличчя.
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23.01.2023 17:47 Ответить
И ШО???? порошенко с медведчуком были в одной партии имели общий бизнес, порошенко вообще будучи президенто вытянул эту кремлевскую консерву из нафталина и держал возле себя ВСЕ ПЯТЬ(!) ЛЕТ! так может по "сивочелому" сделаем "выводы"??
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23.01.2023 17:48 Ответить
залог 1000грн і в Монако
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23.01.2023 17:49 Ответить
А чому працювали? Та вони і продовжують "працювати"!!!
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23.01.2023 17:49 Ответить
вот-вот. И новая идея от министра -вора, исчислять в контрактах, растительное масло в кубических метрах, а мясо в квадратных метрах.
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23.01.2023 17:52 Ответить
уважаю, так тримати))
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23.01.2023 17:52 Ответить
Питання не в тому, як довго працювали вони разом, а як довго документувало НАБУ Лозинського. Судячи із інформації, набу почало провадження по цій справі у вересні, тобто, в цей час відбулася перша розмова про хабар.
А тепер можна лише уявити скільки, з ким і про що наговорив Лозинський. І якщо були зустрічі його зі Шмигалем, то повз уваги набу це не пройшло.
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23.01.2023 17:58 Ответить
It really smells like shit for Mr. Шмыгаль.
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23.01.2023 17:58 Ответить
а який тут взаємозвязок ? співпраця і хабар?
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23.01.2023 18:01 Ответить
Там все зекодло повязано с ермаком и боневтиком,в этой группировке круговая порука
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23.01.2023 18:01 Ответить
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23.01.2023 18:19 Ответить
дайте скорее им абрамси и леопарди и пошлите в бой. они надежные партнеры.
не обманут и не подведут. смотрите какие честные и мужественные лица, готовые умереть за Украину
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23.01.2023 18:09 Ответить
одні святі ворюги
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23.01.2023 18:09 Ответить
Хтось голови ложе щоб копупційний уряд спокійно спав у Конче-Заспі
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23.01.2023 18:15 Ответить
а тим часом волонтери збирають у громадян гроші на прилади нічного бачення, квадрокоптери а ці гниди жиують та розкрадають казну держави...може їх треба повісити публічно?
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23.01.2023 18:19 Ответить
мобилизионный резерв и коррупция в мо совпадение? Барыги бояться расправы
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23.01.2023 18:31 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет.
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23.01.2023 18:32 Ответить
tvaryny zeleni !!!
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23.01.2023 18:40 Ответить
Сироти і голубий злодюжка
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23.01.2023 18:42 Ответить
Прем'єр Шмигаль і затриманий за хабар Лозинський... ?

Мы их дадим под рубрикой: СМОТРИТЕ КОМУ ПОМОГАЕТ АМЕРИКА* во время войны.

Примечание СМОТРИТЕ КОМУ ПОМОГАЕТ АМЕРИКА* - Михаил Жванецкий
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23.01.2023 18:44 Ответить
"так известно давно -

бескорыстная дружба мужская"
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23.01.2023 18:47 Ответить
Та всі вони там одна шайка!
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23.01.2023 18:53 Ответить
Хотять поставити свого прем'єра і поставити своїх міністрів
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23.01.2023 19:03 Ответить
Теж новина
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23.01.2023 19:15 Ответить
казнокради, корупціонери в всій красі.
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23.01.2023 19:16 Ответить
Шмыгаль, Лозинский, Тимошенко... как это все созвучно... Копните еще и баб Юльку - sure, ширку откопаете... затаила дыхание , шо рыба об лед... Та чи осудила бы. еэссученная каналья.
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23.01.2023 19:20 Ответить
зе-шобла
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23.01.2023 19:52 Ответить
Гражданин Шмыгаль должен доказать свою невиновность или по законам военного времени.
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23.01.2023 19:58 Ответить
Было бы странно, если бы премьер не работал вместье с зам. одного из министров. Один величайший полководец дипломат и кондитер вместье с Януковичем долгое время работал, и ничего, до сих пор патриотичненький.
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23.01.2023 20:32 Ответить
На шмарка 17 раз замахувалися і жодного затриманого… Гуманні уйобки - неначасі !!
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23.01.2023 21:32 Ответить
Під кінець "антіоху" полишалося купа немитого посуду, гора недоїдків, всюди валяються засрані тоги і туніки, а Цицерон зірвавши голос, опух від переїдання шашликів.
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23.01.2023 21:50 Ответить
 
 