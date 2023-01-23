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Новости Война
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Евросоюз планирует провести в Турции саммит о войне в Украине перед годовщиной российского вторжения

єс,євросоюз

Глава представительства Европейского Союза в Турции Николаус Майер-Ландрут в понедельник объявил, что 22 февраля в Стамбуле состоится большой саммит по случаю годовщины активной фазы российско-украинской войны.

Слова Майера-Ландрута цитирует турецкое агентство Anadolu, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он отметил, что на мероприятие, где будут обсуждаться "геополитические и экономические последствия" войны России против Украины, будут приглашены представители Киева и Стамбула.

"Это – также способ выразить нашу поддержку Украине. 24 февраля прошлого года, начало российской агрессии, стало решающим моментом в европейской истории. Европейская история – это наша общая география", – сказал посол ЕС журналистам.

Также читайте: Мирный саммит Украины в ООН запланирован на годовщину российского вторжения, - посол в Турции Боднар

"Зачастую говорят, что 11 сентября стало переломным моментом в истории американской безопасности. 24 февраля 2022 года, я бы сказал, является подобной важной ситуацией для европейской безопасности. На нашем континенте идет война, жестокая великая война, война с последствиями далеко за пределами европейского континента", – добавил он.

саммит (1170) Турция (3372) Евросоюз (17067)


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Топ комментарии
+2
‼️Повітряні сили знищили два ворожі штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві ракети та "Орлан-10"👍🏼👍🏼👍🏼😠
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23.01.2023 18:54
+1
На річницю (а саме 24.02.23) треба зробити масованний обстріл кацапстану: Громи, Нептуни, Сапсани, дрони-камікадзе, все що є, треба як ******* по ним, щоб вони аж ******.
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23.01.2023 19:01
+1
Типу свято?
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23.01.2023 19:06
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Назва страшна..
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23.01.2023 18:50 Ответить
‼️Повітряні сили знищили два ворожі штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві ракети та "Орлан-10"👍🏼👍🏼👍🏼😠
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23.01.2023 18:54 Ответить
будуть уламувати до мирних переговорів
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23.01.2023 18:54 Ответить
А так і ніякої нагоди немає?
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23.01.2023 19:00 Ответить
На річницю (а саме 24.02.23) треба зробити масованний обстріл кацапстану: Громи, Нептуни, Сапсани, дрони-камікадзе, все що є, треба як ******* по ним, щоб вони аж ******.
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23.01.2023 19:01 Ответить
Ще Вільху нашу забув. Доречі, Богдана з легкістю достає до Білгорода (там напевно є якісь виробництва, працюючі на оборонку кацапів)
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23.01.2023 19:05 Ответить
Ага, Громи, Сапсани... Все в асфальті, тільки треба виколупати..
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23.01.2023 19:16 Ответить
Ну да, ну да, саме там
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23.01.2023 19:04 Ответить
Типу свято?
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23.01.2023 19:06 Ответить
Какой смысл в нем? только деньги на ветер.
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23.01.2023 19:17 Ответить
А может давайте лучше в Польше или Эстонии?
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23.01.2023 21:18 Ответить
 
 