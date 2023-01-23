Верю, что будет еще одна Нобелевская премия – за победу демократии над тьмой российской диктатуры, - Яценюк на КБФ
Украинский народ получит Нобелевскую премию мира за победу над тьмой российской диктатуры.
Об этом сказал глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Верю, что когда-нибудь Нобелевская премия придет за то, что будет установлен новый мировой порядок, в котором не будет места тиранам. Им найдется место только в новой Гааге или новом Нюрнберге. Этот мир будет свободен от энергетического шантажа, будет свободен от диктатуры и тирании" , - подчеркнул Яценюк, открывая почетную лекцию лауреатки Нобелевской премии мира, главы Центра гражданских свобод Александры Матвийчук, которую проводит КБФ.
Яценюк подчеркнул, что Нобелевская премия мира, которую получила Александра Матвийчук, - "это признание и ее, и миллионов украинцев, и всей страны": "Эта Нобелевская премия - это признание украинского гражданского общества, которое в 2014 году на Майдане стало в защиту свободы и украинской независимости. Того гражданского общества, возглавившего борьбу с коррупцией в стране".
Гражданское общество, отметил он, сейчас превратилось в крупную объединенную украинскую нацию: "Это волонтеры, это каждый гражданин страны, знающий цену свободы и знающий, что такое украинское государство".
Глава КБФ отметил, что верит, что Нобелевская премия "придет для всего свободного мира": "Свободный мир – это Соединенные Штаты Америки и президент США, это все лидеры стран-членов Европейского Союза, это все лидеры свободного мира, вставшие на правильную сторону истории, которые сегодня поддерживают борьбу Украины за нашу и вашу свободу. Но это – наша общая борьба".
"Я верю в то, что будет еще одна Нобелевская премия, и эта Нобелевская премия будет удостоена украинского народа, украинского президента, украинских Вооруженных Сил, украинского военного командования, и основное – всей нашей объединенной украинской нации. Эта Нобелевская премия будет за мир и свободу всего свободного мира, за освобожденную Украину, за то, что демократия победит тьму российской диктатуры. Мы обязательно победим", - подчеркнул Яценюк.
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"Цей світ буде вільний від енергетичного шантажу, буде вільний від диктатури і тиранії", - наголосив Яценюк "
Дурня, цэ премія буде иметь назву "Украинская премія Свободы"
Проте цей розум працює виключно на персональне збагачення за рахунок суспільства, а правильні слова - виключно для лохторату. Судити надо не по словах, а по справах.
Вони усі троє давно збагнули, що в Україні політична топ-влада може принести набагато більше грошей, ніж комерційна діяльність. І Яценюк теж не витримав спокуси збагаченн, коли був при владі. Не можна багато часу дурити багато людей, народ-то все бачить - ну крім фанатиків та дебілів (ботів на зарплаті виведемо за дужки).
Нажаль, в нас нема традиції репутації політиків та чиновників, яка є в країнах сталої демократії. На репутацію працюють все життя. Ії можна миттєво втратити, та потім не можна знову отримати. Репутація дорожче грошей. В Англії раз Джонсона спіймали на брехні - все - до побачення прем'єрство. А в нас? Можна роками говорити одне, потім говорити протилежне, ще можна брехати виборцям, бути спійманними на брехні, потім можна красти гроші з бюджету (надавати фінансування в правильні руки - які потім уже (можливо в офшорах) переведуть кошти на ваш рахунок), мати безліч схем виведення капіталів за кордон, та "інвестицій" з офшорів в Україну для примноження статків тощо. В нас же вони всі брехали народу, розкрадали бюджети, карколомно збагачувались за невеликий проміжок часу. І все одно пруться і пруться у топ-владу.
Якби це було в розвинутій демократії з інститутом репутації - жодному нашому політику або можновладцю минулих років навіть не можна було подумати та намагатись обратися на виборах або отримати посаду у виконавчих органах влади.
А тут цілий 95 квартал задіяний писати сценарії.
друза за забор!!!
орки ж його не прорвали
Мужчины в расцвете сил, призывного возраста, типа патриоты...
А кто сейчас Яценюк и упомянутые особы, где их трудовые ???
Победа ВСУ будет военным путем, то есть с применением силы.
только на сегодня более 120 тыс орков - какая еще премия мира, довбень?
Ви що з Яценюком разом свиней пасли ?