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Новости Война
2 010 26

Верю, что будет еще одна Нобелевская премия – за победу демократии над тьмой российской диктатуры, - Яценюк на КБФ

яценюк

Украинский народ получит Нобелевскую премию мира за победу над тьмой российской диктатуры.

Об этом сказал глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Верю, что когда-нибудь Нобелевская премия придет за то, что будет установлен новый мировой порядок, в котором не будет места тиранам. Им найдется место только в новой Гааге или новом Нюрнберге. Этот мир будет свободен от энергетического шантажа, будет свободен от диктатуры и тирании" , - подчеркнул Яценюк, открывая почетную лекцию лауреатки Нобелевской премии мира, главы Центра гражданских свобод Александры Матвийчук, которую проводит КБФ.

Яценюк подчеркнул, что Нобелевская премия мира, которую получила Александра Матвийчук, - "это признание и ее, и миллионов украинцев, и всей страны": "Эта Нобелевская премия - это признание украинского гражданского общества, которое в 2014 году на Майдане стало в защиту свободы и украинской независимости. Того гражданского общества, возглавившего борьбу с коррупцией в стране".

Гражданское общество, отметил он, сейчас превратилось в крупную объединенную украинскую нацию: "Это волонтеры, это каждый гражданин страны, знающий цену свободы и знающий, что такое украинское государство".

Смотрите: "Разговор о войне, победе и будущем": Киевский форум по безопасности проводит почетную лекцию главы Центра гражданских свобод Матвийчук. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Глава КБФ отметил, что верит, что Нобелевская премия "придет для всего свободного мира": "Свободный мир – это Соединенные Штаты Америки и президент США, это все лидеры стран-членов Европейского Союза, это все лидеры свободного мира, вставшие на правильную сторону истории, которые сегодня поддерживают борьбу Украины за нашу и вашу свободу. Но это – наша общая борьба".

"Я верю в то, что будет еще одна Нобелевская премия, и эта Нобелевская премия будет удостоена украинского народа, украинского президента, украинских Вооруженных Сил, украинского военного командования, и основное – всей нашей объединенной украинской нации. Эта Нобелевская премия будет за мир и свободу всего свободного мира, за освобожденную Украину, за то, что демократия победит тьму российской диктатуры. Мы обязательно победим", - подчеркнул Яценюк.

Яценюк Арсений (8006) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+6
кулявлобі засвербіла, виповз ще один калірований афєріст.
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23.01.2023 19:02
+4
Ще один переможець над мороком, блін.
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23.01.2023 19:04
+4
Военная помощь запада, будет во много раз больше, если шапито-95, начнет бороться с коррупцией. Никто не любит давать оружие в слабые и ненадежные руки.
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23.01.2023 19:06
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Ботан ти де був
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23.01.2023 19:00 Ответить
Стіну Ремонтував,бо зламало вітром..
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23.01.2023 19:30 Ответить
кулявлобі засвербіла, виповз ще один калірований афєріст.
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23.01.2023 19:02 Ответить
Оце так наснилося..
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23.01.2023 19:02 Ответить
Ще один переможець над мороком, блін.
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23.01.2023 19:04 Ответить
«Фантазер» - ти мене називала!
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23.01.2023 19:04 Ответить
Военная помощь запада, будет во много раз больше, если шапито-95, начнет бороться с коррупцией. Никто не любит давать оружие в слабые и ненадежные руки.
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23.01.2023 19:06 Ответить
"буде ще одна Нобелівська премія"

"Цей світ буде вільний від енергетичного шантажу, буде вільний від диктатури і тиранії", - наголосив Яценюк "
Дурня, цэ премія буде иметь назву "Украинская премія Свободы"
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23.01.2023 19:06 Ответить
дякую Яценюку, якби не його моцеа стіна на кордоні з кацапам ,нам було б не переливки
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23.01.2023 19:10 Ответить
Яценюк досить розумний і говорив правильно завжди. Як і Ю.Тимошенко.
Проте цей розум працює виключно на персональне збагачення за рахунок суспільства, а правильні слова - виключно для лохторату. Судити надо не по словах, а по справах.
Вони усі троє давно збагнули, що в Україні політична топ-влада може принести набагато більше грошей, ніж комерційна діяльність. І Яценюк теж не витримав спокуси збагаченн, коли був при владі. Не можна багато часу дурити багато людей, народ-то все бачить - ну крім фанатиків та дебілів (ботів на зарплаті виведемо за дужки).
Нажаль, в нас нема традиції репутації політиків та чиновників, яка є в країнах сталої демократії. На репутацію працюють все життя. Ії можна миттєво втратити, та потім не можна знову отримати. Репутація дорожче грошей. В Англії раз Джонсона спіймали на брехні - все - до побачення прем'єрство. А в нас? Можна роками говорити одне, потім говорити протилежне, ще можна брехати виборцям, бути спійманними на брехні, потім можна красти гроші з бюджету (надавати фінансування в правильні руки - які потім уже (можливо в офшорах) переведуть кошти на ваш рахунок), мати безліч схем виведення капіталів за кордон, та "інвестицій" з офшорів в Україну для примноження статків тощо. В нас же вони всі брехали народу, розкрадали бюджети, карколомно збагачувались за невеликий проміжок часу. І все одно пруться і пруться у топ-владу.
Якби це було в розвинутій демократії з інститутом репутації - жодному нашому політику або можновладцю минулих років навіть не можна було подумати та намагатись обратися на виборах або отримати посаду у виконавчих органах влади.
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23.01.2023 19:12 Ответить
А нинішні попередників значно перевищили. Такого крадівництва навіть при Овочі не бачили. В того бажання, звичайно, було, та фантазії не вистачало.
А тут цілий 95 квартал задіяний писати сценарії.
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23.01.2023 20:46 Ответить
дві!!!!!
друза за забор!!!
орки ж його не прорвали
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23.01.2023 19:14 Ответить
Куля в лоб прокинувся. А чому не в камуфляжі?
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23.01.2023 19:17 Ответить
Так як всю камуфляжну форму розікрали слуги уроди і зелена влада 😃
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23.01.2023 19:22 Ответить
А ще варто було би заснувати Пулітцерівську Премію у номінації "Пустопорожнє пафосне ********** Президента країни". Дуже сильно прославилася б наша земля на весь світ.
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23.01.2023 19:24 Ответить
Не поверите, но несколько дней назад задался вопросом - куда делись Яценюк, Гройсман, Гончаренко ???
Мужчины в расцвете сил, призывного возраста, типа патриоты...
А кто сейчас Яценюк и упомянутые особы, где их трудовые ???
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23.01.2023 19:26 Ответить
Їхні трудові в напрацьованих мозолистих руках.
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23.01.2023 20:48 Ответить
А де ваші зелені орли , не цікавитесь ?
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23.01.2023 21:31 Ответить
Яценюк такой большой политик и не знает, что Нобелевскую премию мира дают только если мир біл достигнут БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ.
Победа ВСУ будет военным путем, то есть с применением силы.
только на сегодня более 120 тыс орков - какая еще премия мира, довбень?
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23.01.2023 20:27 Ответить
А образи тут до чого , пані !

Ви що з Яценюком разом свиней пасли ?
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23.01.2023 21:29 Ответить
яценюк пас свиней? не смішіть мене, він навіть до овець (кошерна все таки тваринка) гидує підходити - такий рафінований фінансист. От як би попасти отари грошей, о, тут би він ого-го б як розвернувся.
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23.01.2023 22:38 Ответить
И тут Остапа понесло----Нью-Васюки, Рио де Мерефа, дирижабли со всего мира....
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23.01.2023 20:43 Ответить
Кулявлоб колись казав, що він багато чому в юльки навчився. А чому він міг в неї навчитися? Вмінню хитрувати.
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24.01.2023 00:27 Ответить
 
 