Журналист Ткач обратился к Зеленскому: Сажать коррупционеров будет суд, но вы можете их увольнять, обнулять и открывать путь к расследованиям
"Целая прослойка" высокопоставленных чиновников, депутатов и околополитических "решал" не учитывают ситуацию в стране, ведь могут "украсть, не сесть, уехать жить в Европу".
Это подчеркивает в фейсбуке журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
Он напоминает факты о заместителе генпрокурора Алексее Симоненко, который во время войны на десять дней съездил в Марбелью к семье на праздники. При этом чиновник передвигался на "Мерседесе" "табачного вора". Также, по мнению журналиста, в описанном отношении причина "прокачали миллиарды на эксплуатацию дорог" через фитнес-тренера руководителя Днепропетровской области Резниченко и покупки имения депутатом Халимоном.
Ни на одно из этих действий нет властной реакции.
"Скажите, пожалуйста, кого из представителей власти, со "своих" не спасли от политической или уголовной ответственности за последний год?
Есть ли представители власти, которые за последний год обогатились десятками и сотнями миллионов за государственный счет?
Есть ли те, кто продолжает быть частью клановой системы?
Есть ли те, кто добавляют ноль в государственные заказы или толкают туда своих?
Мы все слышали о принципиальной позиции, политической воле и нулевой толерантности, но мы все хотим ее увидеть. И увидеть ее нужно сейчас. Не завтра. Не через месяц. Не после Победы. Ибо многие этого уже не смогут увидеть.
Все эти упакованные "батальоны" побегут в свои Марбельи и Ниццы, там где их дети ходят в школы, где поместья и свист пробок от дома перинион. Их родители не будут гибнуть в наших городах. Им безразлично. Им нужна кормушка, а не успешная страна", - убежден Ткач.
Он подчеркивает, что сейчас большинство подобных людей "почему-то у государственного корыта".
"Хочу обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Эти люди ваш личный подвиг прямо сейчас разменивают на личные выгоды.
Используют героическую сохранность страны трагической ценой в десятки тысяч жизней наших граждан в собственных интересах. Они каждый день ослабляют нашу обороноспособность, набивая карманы.
Мы все видим, что у вас сильная воля. Но также мы не можем не видеть, что происходит вокруг вас, рядом с вами и за вашей спиной.
Обвинить их имеют право правоохранители, посадить – суд, но у вас есть власть их увольнять, обнулять, открывать путь к независимым расследованиям и приговорам. У вас есть власть экономить время страны и время ее граждан. Это наш шанс не проиграть.
Вы можете возглавить войну с внутренним врагом. И на этой войне вы никогда не будете в одиночку", - подчеркнул журналист.
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Врангель з Петлюрой сношались.
- я должон посоветоваться с шефом! андреем бориссачом!"
Складно уявити, що порядна і чесна особа оточить себе злодіями, махінаторами і брехунами.
Щось тут не складається.
вовки не стають веганами. депутати не приймуть закон проти себе.
без партії ніяк. партія - єдиний інструмент з нині иснуючих.
Єдиним джерелом влади в Україні є народ, а не партії, лише народ може формувати органи державної влади і аж ніяк не рашистський олігархат через свої ручні партії
иснуючий.
я бачу майбутнє через призму реальности.
якщо ви бачите майбутнє, яке збудоване нереальними інструментами то це, як мінімум виглядає неправдоподібно.
Закон можна змінити досить швидко. Все реально при бажанні чи, як там висловлюються у таких випадках, політичній волі.
це не те часом чмо, що їсть з рук коло*мойши?
це не той "барєц с рєжімам", що брехав нам про Свинарчуків?
То що Михайло, наївся вже theленого ГІВНА?