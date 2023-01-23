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Новости Борьба с коррупцией Война
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Журналист Ткач обратился к Зеленскому: Сажать коррупционеров будет суд, но вы можете их увольнять, обнулять и открывать путь к расследованиям

хабар,корупція,гроші

"Целая прослойка" высокопоставленных чиновников, депутатов и околополитических "решал" не учитывают ситуацию в стране, ведь могут "украсть, не сесть, уехать жить в Европу".

Это подчеркивает в фейсбуке журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает факты о заместителе генпрокурора Алексее Симоненко, который во время войны на десять дней съездил в Марбелью к семье на праздники. При этом чиновник передвигался на "Мерседесе" "табачного вора". Также, по мнению журналиста, в описанном отношении причина "прокачали миллиарды на эксплуатацию дорог" через фитнес-тренера руководителя Днепропетровской области Резниченко и покупки имения депутатом Халимоном.

Ни на одно из этих действий нет властной реакции.

Также читайте: Ситуация со "слугой народа" Халимоном - это история о том, как "новые лица" хотят жить и живут, как старые", - журналист Ткач

"Скажите, пожалуйста, кого из представителей власти, со "своих" не спасли от политической или уголовной ответственности за последний год?

Есть ли представители власти, которые за последний год обогатились десятками и сотнями миллионов за государственный счет?

Есть ли те, кто продолжает быть частью клановой системы?

Есть ли те, кто добавляют ноль в государственные заказы или толкают туда своих?

Мы все слышали о принципиальной позиции, политической воле и нулевой толерантности, но мы все хотим ее увидеть. И увидеть ее нужно сейчас. Не завтра. Не через месяц. Не после Победы. Ибо многие этого уже не смогут увидеть.

Все эти упакованные "батальоны" побегут в свои Марбельи и Ниццы, там где их дети ходят в школы, где поместья и свист пробок от дома перинион. Их родители не будут гибнуть в наших городах. Им безразлично. Им нужна кормушка, а не успешная страна", - убежден Ткач.

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Он подчеркивает, что сейчас большинство подобных людей "почему-то у государственного корыта".

"Хочу обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Эти люди ваш личный подвиг прямо сейчас разменивают на личные выгоды.

Используют героическую сохранность страны трагической ценой в десятки тысяч жизней наших граждан в собственных интересах. Они каждый день ослабляют нашу обороноспособность, набивая карманы.

Мы все видим, что у вас сильная воля. Но также мы не можем не видеть, что происходит вокруг вас, рядом с вами и за вашей спиной.

Обвинить их имеют право правоохранители, посадить – суд, но у вас есть власть их увольнять, обнулять, открывать путь к независимым расследованиям и приговорам. У вас есть власть экономить время страны и время ее граждан. Это наш шанс не проиграть.

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Вы можете возглавить войну с внутренним врагом. И на этой войне вы никогда не будете в одиночку", - подчеркнул журналист.

Журналист Ткач обратился к Зеленскому: Сажать коррупционеров будет суд, но вы можете их увольнять, обнулять и открывать путь к расследованиям 01

Зеленский Владимир (20239) коррупция (8556) Ткач Михаил (134)


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Топ комментарии
+39
"Я вам ничего не должен" - Зєвилупок
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23.01.2023 19:07
+37
Чому навколо героя Зеленського купа хабарників і жодної нормальної людини ?
Складно уявити, що порядна і чесна особа оточить себе злодіями, махінаторами і брехунами.
Щось тут не складається.
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23.01.2023 19:14
+35
Военная помощь запада, будет во много раз больше, если шапито-95, начнет бороться с коррупцией. Никто не любит давать оружие в слабые и ненадежные руки. Но боневтик ничего не делает, а только клянчит новые поставки.
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23.01.2023 19:07
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Военная помощь запада, будет во много раз больше, если шапито-95, начнет бороться с коррупцией. Никто не любит давать оружие в слабые и ненадежные руки. Но боневтик ничего не делает, а только клянчит новые поставки.
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23.01.2023 19:07 Ответить
тем более для американцев есть ещё свеженкий "афганский синдром", по результатам вливаний в тотально коррумпированую власть.
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23.01.2023 19:12 Ответить
А зеленському, мабуть, його недолугі радники нашептали, що він бог, і йому все можна. Тільки ніяк не хоче світитися той німб над головою!
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23.01.2023 19:07 Ответить
"Я вам ничего не должен" - Зєвилупок
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23.01.2023 19:07 Ответить
что можешь просить, терпила нелоха! вы столько воровать и брехать своему электорату можете!
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23.01.2023 19:20 Ответить
а то що буде?
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23.01.2023 20:41 Ответить
Срака не треснет?
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23.01.2023 21:34 Ответить
Вова, сними "видосик" как ты лично едешь и за пол часа в министерстве даются все ответы... баллов точно потеряешь...
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23.01.2023 19:07 Ответить
Баллов точно НЕ потеряешь.. какие обписки бывают конкретные...хуже чем по Фрейду...
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23.01.2023 19:27 Ответить
а який там у Зеленського особистий подвиг такий? Не втік, як 30 млн українців?
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23.01.2023 19:08 Ответить
клятий Кривонос злітну смугу в Жулянах зіпсував, а то би може й втік.
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23.01.2023 19:12 Ответить
не може, а 100%
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23.01.2023 19:24 Ответить
Привет, рыжая!
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23.01.2023 21:03 Ответить
привіт друже 😊
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23.01.2023 21:54 Ответить
Не втік, бо його господарі не дали!
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23.01.2023 19:54 Ответить
А від кого йому було тікати, від союзників рашистів чи від українських підконтрольних силових структур?
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24.01.2023 00:43 Ответить
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23.01.2023 19:08 Ответить
крупной ікрой, кожна ікринка, ну десь...... з куряче яйце! і всього по 17* грн!! (*за ікринку).
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23.01.2023 19:16 Ответить
ікру вже намазали..., на асфальт.
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23.01.2023 19:19 Ответить
хіба тільки ікру? все закатали гніди в асфальт
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23.01.2023 19:25 Ответить
Если бы чиновникам запрещали воровать,государство осталось бы без власти.
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23.01.2023 19:35 Ответить
так мож прав бьіл батька Махно?
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23.01.2023 21:50 Ответить
100%
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24.01.2023 00:38 Ответить
Кстати, он и петлюровцам в Екатиронославле навалял.
Врангель з Петлюрой сношались.
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24.01.2023 00:41 Ответить
Так позеленівша червона і чорна ікра небезпечна для здоров'я!
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23.01.2023 19:56 Ответить
Сергій не дожив буквально пару місяців до червоної ікри, помер 8 грудня 2021
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23.01.2023 20:44 Ответить
таке враження що боротьба з корупцією в Україні це просто біг по колу...
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23.01.2023 19:08 Ответить
По зеленому колу
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23.01.2023 19:30 Ответить
"-нєт!!! на єто я пойтить не могу!!
- я должон посоветоваться с шефом! андреем бориссачом!"
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23.01.2023 19:09 Ответить
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23.01.2023 19:14 Ответить
???? ...а валерич? ...ти кофе идешь пить
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23.01.2023 19:57 Ответить
)) "валерич почти не виден" (С)!! а с кофой да, суперекстрасенсоріка ))))) нова Bialetti Mokka New Brikka 2 Tassen тіко шо прийшла ))))) сидю пью перву філіжанку з неї!
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23.01.2023 20:01 Ответить
...ну куда мне? Іллі пока что
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23.01.2023 20:05 Ответить
iллі да! шеф, з тобою страшно общаться! ))))
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23.01.2023 20:08 Ответить
та ладна, мне прошлого раза хватило, шо встретил на свою голову шедевра
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23.01.2023 20:43 Ответить
а главное в кохве шо? Правильно послевкусие
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23.01.2023 20:44 Ответить
для мну, главное в кофи кофеин. послевкусия от всех вкусов остались в памяти ))) за полгода до ковида, я подцепил аносмию ))
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23.01.2023 21:49 Ответить
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23.01.2023 21:53 Ответить
поддерживаю! особенно в части "...ваш особистий подвиг..."!
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23.01.2023 19:09 Ответить
Немає жодного сенсу звертатися до Віслюка. Він глухий. Бо на вухах сидить Бєня, його господар. А Віслюк просто слуга, слуга Бєні (колективного). Віслюк має повторити долю ЗЕка, але на стадіоні Лобановського, на шибенеці.
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23.01.2023 19:09 Ответить
Красиво, но по моем если пару сотен коррупционеров не пристрелить как собак, то просто будут придумывать хитрее схемы. Коррупционер не лучше рашиста-штурмовика, и тот и другой штурмуют благополучие Украины.
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23.01.2023 19:10 Ответить
"Ваш особистий подвиг"-тьху на тебе Ткач! Цар хороший-бояри погані-це вже знайоме,це не журналістика,це інше!
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23.01.2023 19:12 Ответить
та ткач із бігусно-лєщєвих! яка там в с...ку журналістика? мосійчук їм за Бога!
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23.01.2023 19:30 Ответить
унаскрупціїніт(с)найвеличніший
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23.01.2023 19:13 Ответить
Чому навколо героя Зеленського купа хабарників і жодної нормальної людини ?
Складно уявити, що порядна і чесна особа оточить себе злодіями, махінаторами і брехунами.
Щось тут не складається.
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23.01.2023 19:14 Ответить
Як кажуть кацапы - каков поп, таков и приход.
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23.01.2023 19:23 Ответить
Так його ж спеціально туди впровадили, щоб викрити цих негідників і віддати їх у руки правосуддя! А Ви що думали?
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23.01.2023 20:27 Ответить
без нової народної партії, яка відбере іменем народу владу у зеленських та порошенків ми вічно будемо собачитися один з одним чиї коломойські чи свинарчуки кращі.
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23.01.2023 19:18 Ответить
а где столько разумного народу набрать!? хотя, если отключить телевизор некоторая часть должна прити в себя!
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23.01.2023 19:23 Ответить
Не потрібна народу партія. Народ повинен обрати своїх кращих представників для представництва своїх інтересів в органах державної влади. Якщо довіра буде втрачена, так само їх відкликати і замінити на інших через імперативний мандат
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24.01.2023 00:52 Ответить
і хто ж прийме закон про імперативний мандат?

вовки не стають веганами. депутати не приймуть закон проти себе.

без партії ніяк. партія - єдиний інструмент з нині иснуючих.
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24.01.2023 02:26 Ответить
Ви хіба хочете з цими залежними і корумпованими депутатами в Україні демократію збудувати?
Єдиним джерелом влади в Україні є народ, а не партії, лише народ може формувати органи державної влади і аж ніяк не рашистський олігархат через свої ручні партії
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24.01.2023 03:06 Ответить
партія це інструмент.

иснуючий.

я бачу майбутнє через призму реальности.

якщо ви бачите майбутнє, яке збудоване нереальними інструментами то це, як мінімум виглядає неправдоподібно.
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24.01.2023 03:31 Ответить
На жаль лише інструмент узурпації влади злочинним олігархатом.
Закон можна змінити досить швидко. Все реально при бажанні чи, як там висловлюються у таких випадках, політичній волі.
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24.01.2023 04:00 Ответить
Ну до кого ти пане звертаєшся??? До д''єрмака треба, він керує парадом.
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23.01.2023 19:24 Ответить
це часом не той Ткач, що зализував дупу the між першим і другим туром виборів 2019 року?
це не те часом чмо, що їсть з рук коло*мойши?
це не той "барєц с рєжімам", що брехав нам про Свинарчуків?
То що Михайло, наївся вже theленого ГІВНА?
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23.01.2023 19:27 Ответить
Як може корупційний павук руйнувати власну павутину!
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23.01.2023 19:27 Ответить
Згадується старий анекдот: ''... Навіщо в жопу кричати?''
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23.01.2023 19:31 Ответить
Який "особистий подвиг" Зеленського?! Кришувати чи очолювати організовану групу злодіїв, які мародерять Україну?! Такого "героя" на кіл раніше саджали. Риба гниє з голови! Слава ЗСУ, НАБУ, САП,ВАКС! Слава Україні! Смерть рашистській 3,14Zоті і внутрішнім ворогам!
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23.01.2023 19:34 Ответить
Можу, але не хочу
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23.01.2023 19:37 Ответить
Беневтів став батьком корупції, роздаючи доплати депутатам в конвертах. Там існує кругова порука. Тому все так і буде продовжуватися. Будуть їздити чиновники на гуманінпрних автомобілях, розкрадати гуманітарку, бюджет, а прокурори і судді продовжуватить їх покривати. Журналістам затнкули рота і посадили всіх на єдиний марафон.
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23.01.2023 19:43 Ответить
Журналіст Ткач-підлабуть!
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23.01.2023 19:45 Ответить
Мы все президенты,он вам ничего не должен идите у сраку
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23.01.2023 19:46 Ответить
Вот это лизнул, так лизнул. Я про Ткача, если кто не понял
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23.01.2023 19:53 Ответить
Хотів в чомусь звинуватити зегидоту, та "вилизав" зе сразедупу до сяйва, особливо про особистий подвиг невтіка...
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23.01.2023 19:53 Ответить
"ваш особистий подвиг "-оце так лизонув!
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23.01.2023 19:55 Ответить
Не трогайте бубочку он очень занят и записывает очередное обращение.
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23.01.2023 20:09 Ответить
От ніби і правду сказав ... але таке враження що дупу Зє вилизав. "Апаратна школа"... Але хай так - подивимось на реакцію. Хто куди а я за поп-корном...
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23.01.2023 20:21 Ответить
наивный глупец....журналистишко романтик,не от мира сего.
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23.01.2023 20:32 Ответить
пане ткач, майже зо всім згодний, але про який "особистий подвиг" зе-лупи ви мовите? може ми щось пропустили?
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23.01.2023 20:49 Ответить
Зелупоголовий журналізд має шершавого язика))
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23.01.2023 21:37 Ответить
Мы все видим, что у вас сильная воля... прикрывать предателей, ворюг -мародёров, некомпетентных м*д*ков-свояков на постах. И у вас железная выносливость добраться на лыжах с Карпат до Омана вместе с женой, тёщей и личным членом дерьмаком.
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23.01.2023 22:42 Ответить
Это обращение похоже на скуление раба к своему хозяину, еще в рашке тоже на колени падают и путлера просят помочь.
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25.01.2023 05:31 Ответить
 
 