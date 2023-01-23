Журналист Ткач обратился к Зеленскому: Сажать коррупционеров будет суд, но вы можете их увольнять, обнулять и открывать путь к расследованиям

"Целая прослойка" высокопоставленных чиновников, депутатов и околополитических "решал" не учитывают ситуацию в стране, ведь могут "украсть, не сесть, уехать жить в Европу".

Это подчеркивает в фейсбуке журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает факты о заместителе генпрокурора Алексее Симоненко, который во время войны на десять дней съездил в Марбелью к семье на праздники. При этом чиновник передвигался на "Мерседесе" "табачного вора". Также, по мнению журналиста, в описанном отношении причина "прокачали миллиарды на эксплуатацию дорог" через фитнес-тренера руководителя Днепропетровской области Резниченко и покупки имения депутатом Халимоном.

Ни на одно из этих действий нет властной реакции.

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"Скажите, пожалуйста, кого из представителей власти, со "своих" не спасли от политической или уголовной ответственности за последний год?

Есть ли представители власти, которые за последний год обогатились десятками и сотнями миллионов за государственный счет?

Есть ли те, кто продолжает быть частью клановой системы?

Есть ли те, кто добавляют ноль в государственные заказы или толкают туда своих?

Мы все слышали о принципиальной позиции, политической воле и нулевой толерантности, но мы все хотим ее увидеть. И увидеть ее нужно сейчас. Не завтра. Не через месяц. Не после Победы. Ибо многие этого уже не смогут увидеть.

Все эти упакованные "батальоны" побегут в свои Марбельи и Ниццы, там где их дети ходят в школы, где поместья и свист пробок от дома перинион. Их родители не будут гибнуть в наших городах. Им безразлично. Им нужна кормушка, а не успешная страна", - убежден Ткач.

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Он подчеркивает, что сейчас большинство подобных людей "почему-то у государственного корыта".

"Хочу обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Эти люди ваш личный подвиг прямо сейчас разменивают на личные выгоды.

Используют героическую сохранность страны трагической ценой в десятки тысяч жизней наших граждан в собственных интересах. Они каждый день ослабляют нашу обороноспособность, набивая карманы.

Мы все видим, что у вас сильная воля. Но также мы не можем не видеть, что происходит вокруг вас, рядом с вами и за вашей спиной.

Обвинить их имеют право правоохранители, посадить – суд, но у вас есть власть их увольнять, обнулять, открывать путь к независимым расследованиям и приговорам. У вас есть власть экономить время страны и время ее граждан. Это наш шанс не проиграть.

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Вы можете возглавить войну с внутренним врагом. И на этой войне вы никогда не будете в одиночку", - подчеркнул журналист.