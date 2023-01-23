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Новости Борьба с коррупцией
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В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения – посол США Бринк

брінк

Государственные ресурсы должны служить народу Украины, а не использоваться отдельными лицами для собственного обогащения.

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк, выступая перед началом почетной лекции лауреатки Нобелевской премии мира Александры Матвийчук, организованной Киевским форумом безопасности, который был учрежден Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ

"США полностью поддерживают Украину в вашей борьбе за ваше будущее. Народ Украины имеет право выбирать свое будущее" – подчеркнула посол. Она упомянула вчерашнее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он подчеркнул, что сила общества и государства базируется на правосудии и справедливости, подчеркнув, "что к прошлому возвращения не может быть".

"В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения. Государственные ресурсы должны служить народу. Люди должны понимать свою ответственность друг перед другом и государством. И это не пустые слова. Это слова, которые имеют глубокие корни в ценностях, поддерживаемых Украиной в попытках быть частью евроатлантического общества", - отметила Бринк.

Посол США выразила надежду, что украинское общество и правительство Украины мобилизируется после извлеченных уроков прошлого и потерь, которые им пришлось перенести в том числе в войне. "США будут продолжать поддерживать усилия Украины в проведении и утверждении институтов, которые будут работать ради интересов многих, а не нескольких", - подчеркнула она.

Также читайте: Украина завоевала место в сердцах моих сограждан во всех штатах, - посол США Бринк

Дипломат подчеркнула, что США поддерживают Украину в экзистенциальной борьбе с Российской Федерацией: "Мы будем вашими партнерами в этой войне против российской агрессии. Мы будем поддерживать вас в построении нового будущего, которое будет достойно тех жертв, которые вы принесли. Мы очень гордимся тем, что вы наши партнеры".

Посол США отметила, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько нужно, и выразила уверенность в победе Украины.

коррупция (8556) США (26439) Киевский форум по безопасности (139) Бринк Бриджит (181)


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Топ комментарии
+53
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23.01.2023 19:20
+29
позорище позоорное...
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23.01.2023 19:19
+28
Ще б зебілам розуму, щоб хабарників та брехунів у владу не обирали. Але де там..
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23.01.2023 19:16
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Правила форума Совет форумчан
А в теперішній Україні таке місце бути може?
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23.01.2023 19:15 Ответить
Так вот мы сами должны взять и сделать, чтобы такого не было. Посол Бринк нам ничего не должна. Они и сами там у себя в посольствах наверное малость удивлены ( ох...ели) от такой наглости и воровитости во время войны
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23.01.2023 19:36 Ответить
В такому разі, прийдеться розігнати майже всіх.
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23.01.2023 19:54 Ответить
Добре ще б і розстріляти.
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23.01.2023 20:24 Ответить
👍👍👍
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23.01.2023 19:15 Ответить
Не сосна? 🤔
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23.01.2023 19:20 Ответить
Розумна ,чесна людина
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23.01.2023 19:20 Ответить
звісно, ти розумніший))) тільки не зрозуміло за якими крітеріями
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23.01.2023 19:29 Ответить
Ще б зебілам розуму, щоб хабарників та брехунів у владу не обирали. Але де там..
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23.01.2023 19:16 Ответить
Якщо зебіл, то це надовго. Вони раніше теж були, просто називались по іншому
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23.01.2023 19:25 Ответить
Не тільки зебілам,а всьому українському наріду,бо 30 років помилялись всі абсолютно.
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23.01.2023 22:02 Ответить
Повністю згоден!
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23.01.2023 19:17 Ответить
А може її "тойво"-в президенти!
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23.01.2023 19:18 Ответить
Мосійчучка на Г+Г каломойського простогне, що пані Брінк барига, мудрий наріТ повірить і проголосуєза справжнього наріТного презЕдента Голобородька.
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23.01.2023 19:31 Ответить
То в майбутній ! А зараз якщо воровати не вміешь то в СН не потрапиш.
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23.01.2023 19:18 Ответить
Дивимось на оцей бардак ,а вдiяти нiчого не можемо ...
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23.01.2023 19:19 Ответить
позорище позоорное...
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23.01.2023 19:19 Ответить
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23.01.2023 19:20 Ответить
Учитывая, что это сказано в 2019 году.
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23.01.2023 19:33 Ответить
То яйця по 17 гривень - то таки дорого? 🤔 Ті американці якісь крохобори!
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23.01.2023 19:21 Ответить
огласите пста подробнее весь список, з декількох.
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23.01.2023 19:21 Ответить
Для слуг немає місця
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23.01.2023 19:23 Ответить
Треба просто "людину" найняти і раз на тиждень давати завдання - одного з корупціонерів різного рівня, на той світ.. через рік будеш заставляти брати - всі морозитись будуть...складні проблеми - складні рішення..
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23.01.2023 19:24 Ответить
Брінк - парахаботка, от!
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23.01.2023 19:25 Ответить
"У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси на власне збагачення."
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23.01.2023 19:34 Ответить
на яйца намекает, что ли?
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23.01.2023 19:26 Ответить
Ні. На Коболева.
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23.01.2023 19:39 Ответить
не, ну это слишком... при Коболеве яйцо было по двапиисят.
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23.01.2023 19:43 Ответить
Мова не про яйця, а про використання державних ресурсів (газу) для особистого збагачення.
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23.01.2023 19:48 Ответить
Не Ок, почитайтейте думку Гербста на рахунок Коболева
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23.01.2023 19:54 Ответить
Ніхто не заперечує ділові якості Коболева, але хай він їх демонструє в приватному бізнесі.
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23.01.2023 20:07 Ответить
Вас чимось не влаштували результати судового рішення з московією? В
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23.01.2023 20:11 Ответить
Результат рішення мене задовольняє. Не задовольняє куди пішли дивіденти від того рішення. В демократичних державах такого не може бути в принципі. Це ж не приватна фірма, а державна монополія.
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23.01.2023 20:20 Ответить
В демократичних державах не виплачують премії? Подивіться на склад наглядової ради яка була у той час і затвердила розмір поемії у відсотках. То Коболев винен,що занадто багато відсудив?
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23.01.2023 20:45 Ответить
Там все по іншому. Можно сказати ми антиподи
Державна МОНОПОЛІЯ створюється завжди як неприбуткове підприємство і члени наглядової ради в ній - держслужбовці, які отримують зарплати з казни (бюджету) згідно тарифної сітки зарплат держслужбовців. Ця тарифна сітка прив'язана до середньої зарплати в державі. В Штатах це зарплати в діапазоні 1:7. 1 - середня зарплата в державі ($58тис./рік), 7 - найбільша зарплата держслужбовця (президента США) - $400тис./рік. Брутто! Тобто до сплати податків. Щоб заробити стільки, скільки виписав собі премію Коболев, президенту США треба працювати 25 років
Зарплата членів Верховного Суду США, до речі, приблизно $250тис./рік (4,5 середніх зарплат). І ціх членів всього 9 на всі Штати. І при цьому, як не дивно, ні яких еонституційних судліа США не потрібно А зарплата діректора НАСА - $230тис./рік. Брутто! Без жодної премії!! Ну правда ж ідіоти
Є, звісно, і прибуткові корпорації з участю (акціями) держави. Таке практикується, правда, не в США, а в Європі. Головним чином у Франції. Але і там члени наглядової ради від держави таких премій не мають. Гроши від прибутку корпорації йдуть в казну, а з казни - на зарплати держслужбовців згідно тарифної сітки.
Тільки так і працює демократія з її постулатами: рівноправ'я , верховенство права і РИНКОВА ЕКОНОМИКА. Призначення держави не заробляти гроши, а забезпечити вільний конкурентний ринок в державі.
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23.01.2023 22:29 Ответить
Ну таке, все до кучі.

особисто і сам вважаю і вважав розмір премії занадто «контрастним» особливо у порівнянні з середніми доходами громадян… але, він був прописаний саме у відсотках, і результат дуже значний для держави через виграш суду
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23.01.2023 22:44 Ответить
Дуже значний для Коболева.
Держава тут взагалі ні до чого. Спритний безпринципний ділок просто використав свою посаду і повний бардак в державі для власного збагачення.
В Китаї його б розстріляли, в США посадили до в'язниці на 200 років по совокупості злочинів, а в Україні все шито-крито,
Я не кровожерливий, але надіюсь в майбутньому коли закони в Україні приведуть у відповідність з Конституцією, і духа цього проходимця бідя державних грошей не буде. Хай його жадоба і безпринципність на конкурентному ринку працює на благо держави в вигляді податків.
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23.01.2023 23:24 Ответить
не отвлекайся, копай глубже - там где-то игоря бакая найдёшь.
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23.01.2023 19:59 Ответить
То було давно. Новий посол не повинен знати старих чортів,
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23.01.2023 20:08 Ответить
аа. понял: здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачиваем. Ну или яйца.
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23.01.2023 20:20 Ответить
Іграємо скрізь, але на останніх резонансних подіях (висунення звинувачення Коболеву), а не на подіях сивої давнини. Брінк просто немагається довести до відому неграмотним аборігенам, що таке демократія і служба на благо держави.
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23.01.2023 20:31 Ответить
аа, то есть вы здесь не только смягчаете яйца, но и откат за генераторы тоже?
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23.01.2023 21:42 Ответить
Зеленій шоблі як горохом об стіну. Більш гнилої влади в Україні ще не було. "Вперше в історії України"(с)
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23.01.2023 19:31 Ответить
Було.
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23.01.2023 19:41 Ответить
Если Украину лишить всех тех, кто использует государство для личного обогащения, весь ее административный аппарат рассыплется в прах, вся судебная система превратиться в ничто, а в Верховной Раде останутся одни лишь уборщицы.
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23.01.2023 19:42 Ответить
То нічо. Святе місце пустим не буває.
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23.01.2023 20:27 Ответить
Танки ми вже не отримуємо ! Вони хвилюються що ми ще і це озброєння можем передати.
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23.01.2023 19:42 Ответить
та ладно! шо, марокканские Т-72 на польской границе завернули назад?
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23.01.2023 19:46 Ответить
Схоже Рєзніков уже отримав індульгенцію від Боневтіка.
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23.01.2023 19:45 Ответить
Це було вранці як попередження. Але "зелені" уйобки "не почули" і проголосували залишити злодія міністром і надалі...
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23.01.2023 19:46 Ответить
Ніхто не спорив. Народ просто не взмозі подолати цю монолітну мафіозну систему, яка формувалась десятиріччами. Надія лише на Штати і повну 100% заміну старого апарату на новий на нових демократичних принципах і заборону на як мінімум 5 років займати старим апаратчикам державні посади. Вони потім ще подякують. Бо інакше ми не виживемо як держава.
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23.01.2023 20:04 Ответить
Если правда - найти и наказать. Очень сурово наказать. Каждому чиновнику по 5 европейских/штатовских контролеров приставить.
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23.01.2023 19:53 Ответить
Всі президенти України, за винятком Ющенка, використовували державу для збереження своєї влади і особистого збагачення. Це потрібно усвідомити і зробити висновки. Свинарчуки Зеленського нічим не кращі за свинарчуків Порошенка. Зеленський нічим не відрізняється від Порошенка, тому їх обох потрібно помножити на нуль.
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23.01.2023 19:54 Ответить
Ющенко виняток? Пацсталом
Винанятків не було.
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23.01.2023 20:12 Ответить
Ну и шо у тебя есть на Юща?
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23.01.2023 20:31 Ответить
1. Збанкрутілий банк Україна
2. Навмисно збанкручений Промінвестбанк, переданий врешті-решт російському ВТБ
3. РосУкрЕнерго
4. Янукович-президент (замість Тимошенко)

Мало? Могу ще
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24.01.2023 00:02 Ответить
Зачем же ты голосовал за зеленского?
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23.01.2023 21:40 Ответить
А як же банк Україна, девальвація гривні до 8, відмова від касапського газу по 50дол. і шахрайські корупційні газові контракти?
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24.01.2023 00:05 Ответить
Черговий «товстий» натяк. Знову ерзезроблять вигляд, що не зрозуміли….
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23.01.2023 19:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=47yZNfouwJw Спільний бізнес Єрмака, Медведчука та Столара
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23.01.2023 19:57 Ответить
Давайте проголосуем чтобы посты Генпрокурора,Минвнутренних дел,ВСЕ СУДЬИ до самого низкого звена,Минэкономики да и все остальные минстерства в Украине занимали граждане США кто раньше занимал соотв должности в США. А Зеленский-пусть так и останетя. Он ведь всеравно ничего не решал и не решает. Только Залужного оставить и остальное военное начальство-им я верю
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23.01.2023 20:03 Ответить
Шо і ГУР? Буданова?
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23.01.2023 20:13 Ответить
суддя маэ бути виборним, так само начальник поліціі і т.д. Маэ бути реальна змога у виборця відізвати того ж самого депутата і т.д. Нинішнэ шобло мародерів - вичищене в нуль.

Демократія - вдала вільних озброэних громадян. Необхідною умовою безпеки Украіни э забезпечення конституційного права громадян Украіни на захист свого життя та здоров`я, честі, гідності, майна і т.д.
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24.01.2023 00:43 Ответить
"США будуть продовжувати підтримувати зусилля України в проведенні й утвердженні інституцій, які працюватимуть заради інтересів багатьох, а не декількох"

Дякую пані Брінк за розуміння! Оце і є та головна, фундаментальна обставина, через нерозв'язання якої Україна десятиліттями деградувала до рівня Марокко.

Спільноті місцевих дописувачів варто мати на увазі, що йдеться не про окремих слуг і т.п., а про олігархічну мафію, наскрізь корупційна державна мережа для якої є лише сервісом - починаючи від президентів до суддівської системи і решти інституцій.
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23.01.2023 20:21 Ответить
Потрібно Боріса Джонсона запрошувати, а шоблу НХ
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23.01.2023 20:31 Ответить
,,Люди---не волнуйтесь, всё украдено до вас....,, О. Бендер. 1927г. За 30 лет уперли абсолютно все, копать уже нечего. Бурштын и тот вымыли до корней местных баобабов. Та и смереки в горах уже давно в 12 стульев превратились---и не нам сидеть на тех стульях. Кстати---а кто по мрамору выступает в нашей державе? 2 место в Европе кстати по залеганию. Самая закрытая темка. ,,Гюльчатай----покажи личико! Но боюсь, что такое псюрло вылезет, и до боли знакомое! Всё поздно.
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23.01.2023 20:33 Ответить
Всього після 3,5 років правління Зеленського, слово "слуга" сприймається виключно, як барига і мародер, а 73% слуги і халуї цих мародерів.
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23.01.2023 20:43 Ответить
тоді Україна залишиться без ВР, уряду, мерів та всії чиновників всіх рангів
а ще без ментів СБУ, прокуратури та судів
остануться лиш робочі, ФОПи та ще дехто
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23.01.2023 20:54 Ответить
У цивілізованому світі демократичних країн це називається люстрацією
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24.01.2023 00:10 Ответить
Єто сколько ж людей вигонять с Украини нужно ? Хто ж останется?
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23.01.2023 21:10 Ответить
108 мільйонів гривень прибутку отримала прокладка Кірюши Тимошенко з держбюджету. Зараз 50% поступлення в бюджет від США та партнерів. Скажіть пані Брінк чи заслужив вже Кірюша на пожиттєвий догляд в Гуантонамо?
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23.01.2023 21:15 Ответить
Ахаха. Правильно говорят кацапы - американцы это эльфы. Они не понимают что у нас тут некоторые урукхаи давно хоббитами прикидываются.
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23.01.2023 21:22 Ответить
Знатная оплеуха...
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23.01.2023 21:44 Ответить
То вона про Резнікова.
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24.01.2023 09:09 Ответить
Тонкий натяк на зовнішнє керівництво Україною, сша? А що, досить логічно. В противному випадку, сша не давалиб ніякі гроші і транші. Все сходиться.
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23.01.2023 21:45 Ответить
Армия, которая питается скумбрией по 8 и яйцами по 17 - непобедима.
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23.01.2023 21:53 Ответить
"Олексій Резніков потрапив в команду Зеленського завдяки знайомству з главою адміністрації президента Андрієм Єрмаком.

Резніков пішов набагато далі свого боса в офшорних операціях. Якщо Володимир Зеленський після обрання президентом формально відмовився від своїх офшорних компаній, то Олексій Резніков, навпаки, почав скуповувати офшорні компанії, вже будучи віце-прем'єром.

Для яких цілей новому міністру потрібні офшорні компанії, ще належить здогадатися. Схоже, новий міністр оборони не збирається відмовлятися від своїх британських офшорів."
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23.01.2023 22:09 Ответить
партії "зелених" не буде!
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23.01.2023 22:34 Ответить
А для чого виділяти заморожені активи агресора тим, хто використовує державні ресурси для власного збагачення, поки в Україні не проведено справжніх демократичних виборів?
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24.01.2023 00:19 Ответить
 
 