В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения – посол США Бринк
Государственные ресурсы должны служить народу Украины, а не использоваться отдельными лицами для собственного обогащения.
Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк, выступая перед началом почетной лекции лауреатки Нобелевской премии мира Александры Матвийчук, организованной Киевским форумом безопасности, который был учрежден Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ
"США полностью поддерживают Украину в вашей борьбе за ваше будущее. Народ Украины имеет право выбирать свое будущее" – подчеркнула посол. Она упомянула вчерашнее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он подчеркнул, что сила общества и государства базируется на правосудии и справедливости, подчеркнув, "что к прошлому возвращения не может быть".
"В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения. Государственные ресурсы должны служить народу. Люди должны понимать свою ответственность друг перед другом и государством. И это не пустые слова. Это слова, которые имеют глубокие корни в ценностях, поддерживаемых Украиной в попытках быть частью евроатлантического общества", - отметила Бринк.
Посол США выразила надежду, что украинское общество и правительство Украины мобилизируется после извлеченных уроков прошлого и потерь, которые им пришлось перенести в том числе в войне. "США будут продолжать поддерживать усилия Украины в проведении и утверждении институтов, которые будут работать ради интересов многих, а не нескольких", - подчеркнула она.
Дипломат подчеркнула, что США поддерживают Украину в экзистенциальной борьбе с Российской Федерацией: "Мы будем вашими партнерами в этой войне против российской агрессии. Мы будем поддерживать вас в построении нового будущего, которое будет достойно тех жертв, которые вы принесли. Мы очень гордимся тем, что вы наши партнеры".
Посол США отметила, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько нужно, и выразила уверенность в победе Украины.
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Державна МОНОПОЛІЯ створюється завжди як неприбуткове підприємство і члени наглядової ради в ній - держслужбовці, які отримують зарплати з казни (бюджету) згідно тарифної сітки зарплат держслужбовців. Ця тарифна сітка прив'язана до середньої зарплати в державі. В Штатах це зарплати в діапазоні 1:7. 1 - середня зарплата в державі ($58тис./рік), 7 - найбільша зарплата держслужбовця (президента США) - $400тис./рік. Брутто! Тобто до сплати податків. Щоб заробити стільки, скільки виписав собі премію Коболев, президенту США треба працювати 25 років
Зарплата членів Верховного Суду США, до речі, приблизно $250тис./рік (4,5 середніх зарплат). І ціх членів всього 9 на всі Штати. І при цьому, як не дивно, ні яких еонституційних судліа США не потрібно А зарплата діректора НАСА - $230тис./рік. Брутто! Без жодної премії!! Ну правда ж ідіоти
Є, звісно, і прибуткові корпорації з участю (акціями) держави. Таке практикується, правда, не в США, а в Європі. Головним чином у Франції. Але і там члени наглядової ради від держави таких премій не мають. Гроши від прибутку корпорації йдуть в казну, а з казни - на зарплати держслужбовців згідно тарифної сітки.
Тільки так і працює демократія з її постулатами: рівноправ'я , верховенство права і РИНКОВА ЕКОНОМИКА. Призначення держави не заробляти гроши, а забезпечити вільний конкурентний ринок в державі.
особисто і сам вважаю і вважав розмір премії занадто «контрастним» особливо у порівнянні з середніми доходами громадян… але, він був прописаний саме у відсотках, і результат дуже значний для держави через виграш суду
Держава тут взагалі ні до чого. Спритний безпринципний ділок просто використав свою посаду і повний бардак в державі для власного збагачення.
В Китаї його б розстріляли, в США посадили до в'язниці на 200 років по совокупості злочинів, а в Україні все шито-крито,
Я не кровожерливий, але надіюсь в майбутньому коли закони в Україні приведуть у відповідність з Конституцією, і духа цього проходимця бідя державних грошей не буде. Хай його жадоба і безпринципність на конкурентному ринку працює на благо держави в вигляді податків.
Винанятків не було.
2. Навмисно збанкручений Промінвестбанк, переданий врешті-решт російському ВТБ
3. РосУкрЕнерго
4. Янукович-президент (замість Тимошенко)
Мало? Могу ще
Демократія - вдала вільних озброэних громадян. Необхідною умовою безпеки Украіни э забезпечення конституційного права громадян Украіни на захист свого життя та здоров`я, честі, гідності, майна і т.д.
Дякую пані Брінк за розуміння! Оце і є та головна, фундаментальна обставина, через нерозв'язання якої Україна десятиліттями деградувала до рівня Марокко.
Спільноті місцевих дописувачів варто мати на увазі, що йдеться не про окремих слуг і т.п., а про олігархічну мафію, наскрізь корупційна державна мережа для якої є лише сервісом - починаючи від президентів до суддівської системи і решти інституцій.
а ще без ментів СБУ, прокуратури та судів
остануться лиш робочі, ФОПи та ще дехто
Резніков пішов набагато далі свого боса в офшорних операціях. Якщо Володимир Зеленський після обрання президентом формально відмовився від своїх офшорних компаній, то Олексій Резніков, навпаки, почав скуповувати офшорні компанії, вже будучи віце-прем'єром.
Для яких цілей новому міністру потрібні офшорні компанії, ще належить здогадатися. Схоже, новий міністр оборони не збирається відмовлятися від своїх британських офшорів."