В правительстве Польши возмущены заявлениями эксглавы МИД Сикорского о якобы "разделении Украины"
Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозицию отмежеваться от слов бывшего министра иностранных дел Радослава Сикорского о якобы мыслях польских властей о "разделении Украины" в первые дни вторжения РФ.
Об этом сообщает PAP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Сикорский в понедельник утром выступал на Radio Zet. Среди прочих поднималась тема войны в Украине. В частности, его спросили, верит ли он в то, что правительство "Права и справедливости" некоторое время думало о разделе территории Украины.
"Думаю, что в первые десять дней войны был момент сомнений, когда мы все не видели, как все будет, что возможно Украина упадет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, могло произойти разное", - сказал Сикорский.
На это заявление отреагировал глава польского правительства, отметив, что подобные слова ничем не отличаются от пропаганды.
"Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений. Призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского" - заявил Моравецкий.
Спикер польского правительства Петр Мюллер также раскритиковал Сикорского: "Не меряй людей своей меркой. Это ваша политика была ориентирована на перезагрузку отношений с РФ. Это ваше правительство встречалось с Путиным в Москве".
Следует отметить, что тему о якобы территориальных претензиях Польши к Украине регулярно поднимает российская пропаганда.
Напомним, в ноябре руководящая партия Польши "Право и справедливость" представила проект закона о создании спецкомиссии, которая расследовала бы влияние России на внутреннюю политику Польши в 2007-2022 годах.
Среди решений, которые сможет принимать комиссия, предусмотрена отмена административных решений, изданных в результате российских влияний; запрет на осуществление функций, связанных распоряжением государственными средствами, на срок до 10 лет; аннулирование и запрещение получения "проверки благонадежности" на 10 лет.
Ожидается, что комиссия будет создана в начале 2023 года.
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порпатися в політиці иншої держави - вдвічі гівняна.
Нам би теж нарешті слід таку створити, тільки за останні 32 роки.
А тепер порахуйте - якщо Польща і Україна (а було б добре, якщо і Литва) діяли в Європі спільно, так як Литовсько-Польсько-Український корпус з командним пунктом в Любліні зараз - то де була б гегемонія тої Німеччини, яка вже вважала себе власницею всього Євросоюзу?
І що у цьому поганого?
а ты даже не в состоянии сказать спасибо. у тебя такая рабская психология, что или ходить нос задрав - "мне все должны" - или ноши целовать?
середины нет?
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От особливо за ці слова найбільше претензій ))))))
Hellis
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1617562544880877569 48 мин
Сьогодні я & таксист: -
я за Зеленського не голосував, але я почав поважати.
- За що? - він не втік, а мог.
- я и ви теж не втекли. І що?
- ну... Він дуже правильно зараз говорить.
- ви мені тільки що сказали, що я гарно вам роз'яснюю все. І що?
Мертва тиша зависла в салоні
2. Якби Зеленський втік, його місце повинен був би зайняти Коливан. Коливан би не зміг полетіти, його просто не взяли б у літак, бо "пташка" зі спікером на борту не взлетіла б ))) Але, навіть якщо б Голова ВРУ на підводному човні втік би, то і місце перших двох "героїв" зайняв той, хто по закону йде за іерархією.
Так что Украине я считаю повезло что часть страны была под поляками долгое время.
и в 16-18 вв тоже.
А багато ж української (руської) знаті перейшли в католицтво, ополячилися і все... як донька останнього із Великих Князів Остроградських (прямих нащадків Київських князів). Якби поляки були розважливіші і не тягли одіяло на себе, то мали б сильного союзника в особі України і ніяка московія чи османія, вже не кажучи про рейхи, не були б для них загрозою. Але жадоба до неміряного багатства погубила майбутнє сильної польської держави.
А ви впевнені, що таких планів у Польщі справді не було?
Я не впевнений, тому вважаю, що Сікорський просто проговорився про те, про що краще помовчати. І нічого дивного у цьому немає. У Генштабі будь-якої країни лежать запечатані пакети із планом дій на будь-які випадки життя, аж до вторгнення інопланетян та зомбі-апокаліпсису. А вторгнення Росії в Україну це не вторгнення інопланетян, його і пророкувати не треба було. Усе бачили ясно на власні очі. Тому то й сказала глава МЗС Німеччини українському послу у перший день війни - "Думаємо, що за 3 дні все буде закінчено". І що Польща мала робити в цьому випадку (військовий успіх Росії та захоплення Києва)? Думаю, що у разі реалізації планів путіна, ведення польської армії до Західної України аж до Хмельницького та Житомира було б кращим варіантом, ніж просування російської армії до Львова.
Але все ж таки, повертаючись до висловлювання Сікорського, чи то випадкове застереження, чи то цілеспрямований злив інформації. Якби плани путіна реалізувалися - схід України захоплений за 3 дні, Київ за тиждень, південь, включаючи Одесу за 10 днів. Українська держава впала, уряд розсипався, президент чи вбитий, чи втік. Настав повний хаос і російським танкам від лінії Житомир-Вінниця-Могилів-Подільський до Львова та польського кордону 3-денний перехід.
1. Що треба було б робити Польщі у цьому випадку?
2.Чому віддало б перевагу населення західних регіонів, обираючи між одним лихом і другим, тому що думку східників уже ніхто б не питав
Да плевать мне почему они не нарушают ПДД. Мне главное чтобы меня на дороге не сбили. а что до их души - пусть на небе архангел Гавриил решает - куда им - в ад или в рай.
то же и с поляками и причинами, почему они не пытаются разжделить Украину
зрадофилы е..ные. все вам как москалям - кругом враги, одни вы - цацы которым все должны.
і не буде нападати на сусідів. Це філософія Кацапів (і таких дурнів, як той, що пише "Ляхи віками виношували і виношують такі плани...")
Державна і обов'язкова мова на всій території України - це запорука соборності не лише країни....це те, що не дозволить полякаи чи москалям розірвати її на шматки... А якщо спробує поляк приєднати такий великий кусень, як ЗАХІДНА УКРАЇНА, ТО ПОТРІБНО БУДЕ ВНОСИТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ, ЯК ДРУГУ ДЕРЖАВНУ У ПОЛЬСЬКУ КОНСТИТУЦІЮ... А це не припустимо для поляків....Руйнується вся конструкція польської, національної державності....