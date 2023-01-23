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Новости Война
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В правительстве Польши возмущены заявлениями эксглавы МИД Сикорского о якобы "разделении Украины"

сикорский

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозицию отмежеваться от слов бывшего министра иностранных дел Радослава Сикорского о якобы мыслях польских властей о "разделении Украины" в первые дни вторжения РФ.

Об этом сообщает PAP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сикорский в понедельник утром выступал  на Radio Zet. Среди прочих поднималась тема войны в Украине. В частности, его спросили, верит ли он в то, что правительство "Права и справедливости" некоторое время думало о разделе территории Украины.

"Думаю, что в первые десять дней войны был момент сомнений, когда мы все не видели, как все будет, что возможно Украина упадет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, могло произойти разное", - сказал Сикорский.

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На это заявление отреагировал глава польского правительства, отметив, что подобные слова ничем не отличаются от пропаганды.

"Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений. Призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского" - заявил Моравецкий.

Спикер польского правительства Петр Мюллер также раскритиковал Сикорского: "Не меряй людей своей меркой. Это ваша политика была ориентирована на перезагрузку отношений с РФ. Это ваше правительство встречалось с Путиным в Москве".

Следует отметить, что тему о якобы территориальных претензиях Польши к Украине регулярно поднимает российская пропаганда.

Напомним, в ноябре руководящая партия Польши "Право и справедливость" представила проект закона о создании спецкомиссии, которая расследовала бы влияние России на внутреннюю политику Польши в 2007-2022 годах.

Среди решений, которые сможет принимать комиссия, предусмотрена отмена административных решений, изданных в результате российских влияний; запрет на осуществление функций, связанных распоряжением государственными средствами, на срок до 10 лет; аннулирование и запрещение получения "проверки благонадежности" на 10 лет.

Ожидается, что комиссия будет создана в начале 2023 года.

Польша (8403) Сикорский Радослав (401) МИД Польши (332) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+32
Шо-шо, "героїзм зеленського"???? Це що, тролінг такий?!!!
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23.01.2023 19:26
+18
" Якби не героїзм Зеленського...... "
_______________________________________________________________________________________________________________

От особливо за ці слова найбільше претензій ))))))
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23.01.2023 19:27
+14


Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1617562544880877569 48 мин

Сьогодні я & таксист: -
я за Зеленського не голосував, але я почав поважати.
- За що? - він не втік, а мог.
- я и ви теж не втекли. І що?
- ну... Він дуже правильно зараз говорить.
- ви мені тільки що сказали, що я гарно вам роз'яснюю все. І що?

Мертва тиша зависла в салоні
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23.01.2023 19:28
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порпатися в політиці це гівняна справа.

порпатися в політиці иншої держави - вдвічі гівняна.
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23.01.2023 19:21 Ответить
а повчитися дуже корисно - інтєресну комісію створюють брати-поляки по "Перевірці впливу рашки за останні 10 років".
Нам би теж нарешті слід таку створити, тільки за останні 32 роки.
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23.01.2023 19:45 Ответить
Якщо комусь ще незрозуміло, чому німці так стараються щоб Україна не перемогла кацапів, запропоную порахувати кількість населення в Україні і Польщі разом. Також із власного досвіду можу запевнити, що Польща (раніше лише західна, а тепер і вся) виглядає і дійсно є значно кращою, ніж Німеччина, не кажучи вже про те, що в Німеччині вже мабуть третина населення - не німці, більша частина пришельців - азіати і кацапи, які ненавидять німців, хоча живуть за їх (німців) рахунок. В Польщі я бачив лише поодиноких "біженців" з Азії і північної Африки; також кацапів там на загал ненавидять, а до себе (як до українця) я ніколи не відчував неприязні, і майже завжди - розуміння і бажання допомогти.

А тепер порахуйте - якщо Польща і Україна (а було б добре, якщо і Литва) діяли в Європі спільно, так як Литовсько-Польсько-Український корпус з командним пунктом в Любліні зараз - то де була б гегемонія тої Німеччини, яка вже вважала себе власницею всього Євросоюзу?
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23.01.2023 22:25 Ответить
можна додати, що в Німеччині якщо є віруючі - то це мусульмани (мечетей у містах стає більше) а також якщо хтось в Німеччині має дітей - вони теж мусульмани, з Близького Сходу та Африки (у них по вісім - десять дітей). Неважко передбачити, яким буде майбутнє Німеччини
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23.01.2023 23:46 Ответить
Героїзм зеленського і проплата сикорського не викликає сумнівів у кацапки, п'яниці, хабалки. Вітаю українських ботів
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23.01.2023 19:24 Ответить
Поляки за нас -- без них нам було б непереливки -- дзянкуєм .
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23.01.2023 19:24 Ответить
може ти їм підеш ноги цілувати ще? поляки не з доброти душевної нам допомагають
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23.01.2023 19:40 Ответить
Авжеж, бо знають, на відміну від німців, що наступними будуть вони.
І що у цьому поганого?
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23.01.2023 19:47 Ответить
да, за добро надо уметь быть благодарными.
а ты даже не в состоянии сказать спасибо. у тебя такая рабская психология, что или ходить нос задрав - "мне все должны" - или ноши целовать?
середины нет?
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23.01.2023 20:38 Ответить
Шо-шо, "героїзм зеленського"???? Це що, тролінг такий?!!!
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23.01.2023 19:26 Ответить
Очевидно, героїзм гундоса в тому, що не втік, проте правда, що не встиг.
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23.01.2023 19:39 Ответить
Боневстиг.
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23.01.2023 19:47 Ответить
Кращебвтік...
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23.01.2023 19:56 Ответить
если бы Зеля сбежал то какая б я не была порохоботка, надо признать, что Украина бы пала.
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23.01.2023 20:40 Ответить
та ну
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23.01.2023 23:00 Ответить
герой БЕНЯ! бо не дав боневтіку втекти!!
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23.01.2023 19:58 Ответить
за зеленского конечно круто!
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23.01.2023 19:26 Ответить
" Якби не героїзм Зеленського...... "
_______________________________________________________________________________________________________________

От особливо за ці слова найбільше претензій ))))))
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23.01.2023 19:27 Ответить
Большие, чем за "раздел"!
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23.01.2023 19:41 Ответить


Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1617562544880877569 48 мин

Сьогодні я & таксист: -
я за Зеленського не голосував, але я почав поважати.
- За що? - він не втік, а мог.
- я и ви теж не втекли. І що?
- ну... Він дуже правильно зараз говорить.
- ви мені тільки що сказали, що я гарно вам роз'яснюю все. І що?

Мертва тиша зависла в салоні
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23.01.2023 19:28 Ответить
Ты сбежишь-никто не заметит. Президент сбежит-армия перестанет сопротивлятся. Сравнил х*й с пальцем.
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23.01.2023 19:44 Ответить
1. Наврядчи ЗСУ перестали б чинити опір.
2. Якби Зеленський втік, його місце повинен був би зайняти Коливан. Коливан би не зміг полетіти, його просто не взяли б у літак, бо "пташка" зі спікером на борту не взлетіла б ))) Але, навіть якщо б Голова ВРУ на підводному човні втік би, то і місце перших двох "героїв" зайняв той, хто по закону йде за іерархією.
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23.01.2023 20:02 Ответить
коливан справився б значно краще - як на мою думку. Від нього найменше було чути зовсім тупих речей.
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23.01.2023 23:04 Ответить
Та кожен задумавсЯ. Нашо брехати...
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23.01.2023 19:33 Ответить
Да, героїзм ЗЄлєнського то вже було зайвим 😂
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23.01.2023 19:48 Ответить
Бо не втiK
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23.01.2023 19:33 Ответить
БоНеВтик
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23.01.2023 19:50 Ответить
Блин от нахера морозить привселюдно всякую херню, чтобы потом тебе всем миром напихали полный рот
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23.01.2023 19:38 Ответить
Кожен боневтік має отримати відзнаку, я счєтаю.
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23.01.2023 19:40 Ответить
Він вже колишній і його думка мабуть самих поляків не цікавить тож не треба перейматися тим що кажуть колишні
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23.01.2023 19:42 Ответить
Тому він «колишній», бо поляки аж ригали, як дивилися як він сосав Лаврова.
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23.01.2023 22:17 Ответить
Це зе йому розповів про свій хероїзм, та про мівіну, сумбрію по 8 грн. та про гру членом на роялі....???
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23.01.2023 19:42 Ответить
Польша не раз делила Украину и получала по полной програме пора поумнеть .
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23.01.2023 19:43 Ответить
Конкретніше, коли?
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23.01.2023 19:46 Ответить
УНР раз
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23.01.2023 19:49 Ответить
1 ноября 1918 - 18 июля 1919Место Галичина , Закарпатье, Буковина, Волынь
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23.01.2023 19:57 Ответить
именно благодаря этому разделу в Украине оказались земли Западной Украины,которые не были под совком и сохранили свою украинскую идентичность. Благодаря Львову в Украине нет такого понятия как в Беларуси - что украинский язык - язык сельского неграмотного населения.
Так что Украине я считаю повезло что часть страны была под поляками долгое время.
и в 16-18 вв тоже.
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23.01.2023 20:42 Ответить
українську ми зберегли не завдяки полякам, а всупереч. За часів Речі Посполитої (рес публіка означає) католики і польська знать не визнавали української мови як рівноцінної. І лише церковна унія під Рим зберегла хоча б частково українскість. Бо попри підлеглість Риму, було дозволено православний обряд та ще й своєю мовою.
А багато ж української (руської) знаті перейшли в католицтво, ополячилися і все... як донька останнього із Великих Князів Остроградських (прямих нащадків Київських князів). Якби поляки були розважливіші і не тягли одіяло на себе, то мали б сильного союзника в особі України і ніяка московія чи османія, вже не кажучи про рейхи, не були б для них загрозою. Але жадоба до неміряного багатства погубила майбутнє сильної польської держави.
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23.01.2023 23:14 Ответить
Это тот самый Сикорский который будучи главой МИД нецензурным словом "сосать" описывал зависимость Польши от Америки.
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23.01.2023 19:44 Ответить
тот самый который особисто сосав Лаврова.
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23.01.2023 22:19 Ответить
Как то подозрительно много зрад за пару дней навалилось. То шпионы в ГУР, то коррупция в МО, то поляки часть территории хотели оттяпать. Умные поймут что это ИПСО, глупые будут верещать что все пропало.
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23.01.2023 19:48 Ответить
рашиські БОТИ понабігали як мухи на лайно путлера.Слава Україні !!! Героям слава, слава нації !!! Смерть ворогам !!!
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23.01.2023 19:52 Ответить
Это не тот Сикорский, который в Афганистане воевал за моджахедов с советской армией?
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23.01.2023 19:58 Ответить
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23.01.2023 20:01 Ответить
Ні - він просто сказав, що воював... (Чи було це частиною "легенди" - варто дослідити)
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23.01.2023 20:41 Ответить
Я думаю,что боневтику не разрешили покинуть страну,а если бы и свалил,ничего бы не поменялос
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23.01.2023 19:59 Ответить
поменялось. если сбегает верховный главком - это удар по армии и по стране.
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23.01.2023 20:43 Ответить
Висловлю крамольну думку
А ви впевнені, що таких планів у Польщі справді не було?
Я не впевнений, тому вважаю, що Сікорський просто проговорився про те, про що краще помовчати. І нічого дивного у цьому немає. У Генштабі будь-якої країни лежать запечатані пакети із планом дій на будь-які випадки життя, аж до вторгнення інопланетян та зомбі-апокаліпсису. А вторгнення Росії в Україну це не вторгнення інопланетян, його і пророкувати не треба було. Усе бачили ясно на власні очі. Тому то й сказала глава МЗС Німеччини українському послу у перший день війни - "Думаємо, що за 3 дні все буде закінчено". І що Польща мала робити в цьому випадку (військовий успіх Росії та захоплення Києва)? Думаю, що у разі реалізації планів путіна, ведення польської армії до Західної України аж до Хмельницького та Житомира було б кращим варіантом, ніж просування російської армії до Львова.
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23.01.2023 20:05 Ответить
Ляхи віками виношували, виношують і будуть виношувати такі думки і плани. У цьому відношенні вони не відрізняються від мадярів чи румунів.А відрізняються від москалів лише тим, що змушені (у силу членства в ЄС і НАТО) притримуватися "рамок". А кацапи того відверто не скривали, не скривають, увели в ранг державної політики і практично здійснюють.
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23.01.2023 20:25 Ответить
Немає місця для дискусії, що жити у своїй країні, у своїй державі, зі своєю владою найкраще.
Але все ж таки, повертаючись до висловлювання Сікорського, чи то випадкове застереження, чи то цілеспрямований злив інформації. Якби плани путіна реалізувалися - схід України захоплений за 3 дні, Київ за тиждень, південь, включаючи Одесу за 10 днів. Українська держава впала, уряд розсипався, президент чи вбитий, чи втік. Настав повний хаос і російським танкам від лінії Житомир-Вінниця-Могилів-Подільський до Львова та польського кордону 3-денний перехід.
1. Що треба було б робити Польщі у цьому випадку?
2.Чому віддало б перевагу населення західних регіонів, обираючи між одним лихом і другим, тому що думку східників уже ніхто б не питав
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23.01.2023 20:44 Ответить
У всякому разі, планів введення польської армії в Україну не було. Лише Північноатлантична рада - основний орган НАТО, могла приймати рішення щодо діяльності Альянсу за кордоном
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23.01.2023 21:59 Ответить
вы как те кто возмущается что, к примеру, немцы придерживаются ПДД не потому что такие от природы порядочные, а потому что боятся больших штрафов.
Да плевать мне почему они не нарушают ПДД. Мне главное чтобы меня на дороге не сбили. а что до их души - пусть на небе архангел Гавриил решает - куда им - в ад или в рай.
то же и с поляками и причинами, почему они не пытаются разжделить Украину
зрадофилы е..ные. все вам как москалям - кругом враги, одни вы - цацы которым все должны.
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23.01.2023 20:45 Ответить
думки може і були, але зрозуміло, що ніякої польської армії в Україні теж не було б
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23.01.2023 20:55 Ответить
Ніяких «думок» не було і не буде. Польща - це не Кацапія
і не буде нападати на сусідів. Це філософія Кацапів (і таких дурнів, як той, що пише "Ляхи віками виношували і виношують такі плани...")
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23.01.2023 21:44 Ответить
Не надо веститсь на всякий бред.
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23.01.2023 20:34 Ответить
Pamiętamy, jak po przełomowej bitwie Wojska Polskiego pod Warszawą 15 sierpnia 1920 roku, która to bitwa weszła do historii Europy jako "Cud nad Wisłą", 6. Dywizja Strzelecka Armii URL pod dowództwem Marka Bezruczki pod koniec sierpnia 1920 roku skutecznie obroniła miasto Zamość, uniemożliwiając kawalerii Budionnego marsz w kierunku Warszawy. O tym, niestety, mało mówi się w Warszawie i w Kijowie. I dlatego musimy dokładać więcej starań, żeby jak najbardziej popularyzować te karty naszej historii
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23.01.2023 20:47 Ответить
То добре, прошу пана, що ви про то пам`ятаєте. Але добре б не забувати, що завжди, як тільки Польша і Україна починають між собою сратись, тим завжди користується москаль.
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23.01.2023 21:21 Ответить
Za nami nieprosta i często tragiczna historia. Jednak pomimo trudnych momentów w relacjach między Ukraińcami a Polakami potrafiliśmy zjednoczyć się w walce "Za Wolność Naszą i Waszą" przeciwko imperialnym zakusom i totalitarnym reżimom.
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23.01.2023 20:49 Ответить
Потім Пісудський відячив за це українцям пацифікацією та утиском національних прав.
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23.01.2023 21:15 Ответить
насправді пан Радослав великий друг України, зокрема віддав літак для евакуаціі поранених на майдані під час Революціі Гідності - чого не зробив , доречі, жоден український олігарх - а в них теж є літачки, окрім яхт , звичайно. Його висловлювання не слід сприймати односторонньо, можливо щось вирвано з контексту та перекручено у внутрішній політичній боротьби самоі Польщі. Велика подяка Радославу Сікорському!
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23.01.2023 21:11 Ответить
Сікорський шантажував лідерів Майдану та намагався змусити їх залишити Януковича на посаді (навіть погрожував їм «підпишіть, або ви усі помрете»). У Польщі його вважають "російською повією"
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23.01.2023 21:31 Ответить
це стосується в основному смоленськоі катастрофи, і дійсно плями є, але і евакуацією поранених активістів він теж займався
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23.01.2023 22:50 Ответить
Окрема справа Смоленськ (також паскудна роль Сікорського). Йдеться про прихильність до політики Москви та ганебну співпрацю з Лавровим.
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23.01.2023 23:18 Ответить
"якби не героїзм Зеленського...". ****, яке ж воно кончене! Воно б ще про "бої" на Банковій розказало, придурочне...
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23.01.2023 21:17 Ответить
Пару років назад цей пан повідомив, що під час переговорів у Кремлі Путін пропонував тодішньому прем'єру просто поділити Україну-мовляв між нами тертя немає, тому Польща вправі мати східні креси.
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23.01.2023 22:48 Ответить
УКРАЇНСЬКА МОВА ДЕРЖАВНА! УКРАЇНСЬКА МОВА В ШКОЛАХ...

Державна і обов'язкова мова на всій території України - це запорука соборності не лише країни....це те, що не дозволить полякаи чи москалям розірвати її на шматки... А якщо спробує поляк приєднати такий великий кусень, як ЗАХІДНА УКРАЇНА, ТО ПОТРІБНО БУДЕ ВНОСИТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ, ЯК ДРУГУ ДЕРЖАВНУ У ПОЛЬСЬКУ КОНСТИТУЦІЮ... А це не припустимо для поляків....Руйнується вся конструкція польської, національної державності....
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23.01.2023 23:30 Ответить
ничего удивительного от поляков...
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23.01.2023 23:52 Ответить
ЦЕ НЕ ТОЙ СІКОРСЬКИЙ !!!
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24.01.2023 01:31 Ответить
Ясновельможному пану Моравецькому геть не потрібно було останнім часом розтуляти писок на УПА і Бандеру. Доля Польщі наразі вирішується на фронтах України. І вирішують її саме нащадки воїнів УПА і Бандери. Але в паньства, як сидів так і сидить і як точив, так і точить отой "хробачок".
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24.01.2023 14:53 Ответить
 
 