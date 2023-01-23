В вопросах танков осталось сделать последние полшага, мы находимся на финальной стадии, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе получения Украиной танков осталось сделать "последние полшага".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В вопросах танков осталось сделать последние пол шага. Мы уже получили британские Challenger, о которых говорили, что это невозможно. Уже получаем французские легкие танки, пока. Мы слышим, что Франция обдумывает предоставление танков Leclerc. Не сомневаюсь, что и Leopard к нам доедут, мы находимся на финальной стадии", - сказал Кулеба.
Министр отметил, что предоставление Украине любого вида вооружения было для Германии проблемным.
"Такая страна, есть специфика, нужно ее учитывать. Но, в конце концов, мы всегда получали необходимый результат, и в этот раз тоже получим", - выразил уверенность глава украинского МИД.
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його чарівні підсрачники зараз би стали гарним фінальним акордом по німецьких сраках.
Наприклад, ваш Харківський танковий завод - один з кращих заводів у світі. Ваші конструктори взяли танк Т-72, у якого була дуже вразлива вежа, поставили на неї німецьку гармату, а місце для *********** зробили ззаду за вежею. І зробили з нього відмінний танк, який ідеально підходить для вашої місцевості. На мою думку, він був би чудовим не тільки для вас, а, наприклад, для країн Балтії. Але ви його не почали виробляти, це був тільки прототип", - зауважив Карбер. Джерело:
тому він нерухомий