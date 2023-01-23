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В вопросах танков осталось сделать последние полшага, мы находимся на финальной стадии, - Кулеба

танк,leopard

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе получения Украиной танков осталось сделать "последние полшага".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В вопросах танков осталось сделать последние пол шага. Мы уже получили британские Challenger, о которых говорили, что это невозможно. Уже получаем французские легкие танки, пока. Мы слышим, что Франция обдумывает предоставление танков Leclerc. Не сомневаюсь, что и Leopard к нам доедут, мы находимся на финальной стадии", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что предоставление Украине любого вида вооружения было для Германии проблемным.

"Такая страна, есть специфика, нужно ее учитывать. Но, в конце концов, мы всегда получали необходимый результат, и в этот раз тоже получим", - выразил уверенность глава украинского МИД.

Также читайте: Кулеба призвал Норвегию присоединиться к международной танковой коалиции

Германия (6930) танк (2248) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
а мені цікаво, коли Кулєба вийде на пенсію і буде писати мемуари, розкаже як мін'єтчицю послом в Болгарії робили...
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23.01.2023 19:33
+3
Треба ще трошки мозок всім поїпать..
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23.01.2023 19:31
+2
Зроби це під трак
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23.01.2023 19:35
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба ще трошки мозок всім поїпать..
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23.01.2023 19:31 Ответить
а мені цікаво, коли Кулєба вийде на пенсію і буде писати мемуари, розкаже як мін'єтчицю послом в Болгарії робили...
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23.01.2023 19:33 Ответить
А це тебе більше всього хвилює??
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23.01.2023 19:35 Ответить
Так это ж обычная практика в цивилизованном Мире - назначать послами чьих-то сосалок. Украина ж именно в такую "цивилизацию" хочет.
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23.01.2023 19:38 Ответить
а ще міністрів оборони призначати послами за те що жлдного снаряду не придбали
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23.01.2023 20:02 Ответить
а чого тебе хвилює що мене найбільш хвилює?
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23.01.2023 20:01 Ответить
Хвилююсь за тебе..)
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23.01.2023 20:03 Ответить
Зроби це під трак
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23.01.2023 19:35 Ответить
Під який трак?
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23.01.2023 19:38 Ответить
Танка
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23.01.2023 19:41 Ответить
Тепер все зрозуміло.
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23.01.2023 19:41 Ответить
Одне не зрозуміло,навіщо?
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23.01.2023 19:43 Ответить
Як з кулебою зробите, зрозумієте
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23.01.2023 19:48 Ответить
З Кулебою після траку,так що за трак на танк?
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23.01.2023 19:51 Ответить
Півкроку під трак, крик, лікування, якщо можливо, мовчки, без вашого три ндьожу
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23.01.2023 20:11 Ответить
Це політичний форум,хочеться розуміти про що пишуть люди.
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23.01.2023 21:27 Ответить
Зрозуміли, сонечко?
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23.01.2023 21:43 Ответить
Ні
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23.01.2023 22:54 Ответить
Вас інколи не можливо зрозуміти,якщо подивитися з боку,то є враження-що людина чи під пігулками,чи п'яна.Що в вас трапилось?
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23.01.2023 22:59 Ответить
Пан нарколог?
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24.01.2023 06:05 Ответить
Ні,але пан хоче зрозуміти про що йде мова,бо інколи складається враження, що пані не знає де вона знаходиться і про що пише,тому і припущення про горілку чи пігулки.
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24.01.2023 07:22 Ответить
Дякую, що маєте бажання зрозуміти. Літня жінка в стресі, як ще пояснити?
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14.02.2023 12:56 Ответить
А у Вас нічого не трапилось?
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14.02.2023 15:22 Ответить
даремно мельника прибрали.

його чарівні підсрачники зараз би стали гарним фінальним акордом по німецьких сраках.
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23.01.2023 19:35 Ответить
''Така країна, є специфіка"- по простому переляк!
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23.01.2023 19:40 Ответить
"Але розумію, що інших на Заході реально дратуєте, що ви просите, оскільки ви не розбудовували власні ******* технології й не виробляли озброєння.
Наприклад, ваш Харківський танковий завод - один з кращих заводів у світі. Ваші конструктори взяли танк Т-72, у якого була дуже вразлива вежа, поставили на неї німецьку гармату, а місце для *********** зробили ззаду за вежею. І зробили з нього відмінний танк, який ідеально підходить для вашої місцевості. На мою думку, він був би чудовим не тільки для вас, а, наприклад, для країн Балтії. Але ви його не почали виробляти, це був тільки прототип", - зауважив Карбер. Джерело:
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23.01.2023 19:44 Ответить
Яка країна--така і "специфіка".
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23.01.2023 19:54 Ответить
А сьогодні пан Кулеба старається перебити новини мародерства в Міністрерству Оборони під час війни. Та не вийде. Краще скажіть, а хто головний мародер?
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23.01.2023 20:18 Ответить
в того хто має робити ці кроки, мабудь паралізовані обі півкулі
тому він нерухомий
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23.01.2023 20:51 Ответить
 
 