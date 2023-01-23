США видят успехи украинских военных под Кременной, - Пентагон
В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты видят успехи украинских военных в Кременной.
Об этом сообщает журналист Джек Детч, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"США наблюдают, как украинские контрнаступления в районе оккупированной Россией Кременной достигают "некоторых постепенных успехов", - заявил высокопоставленный американский военный чиновник", - говорится в сообщении.
Отметим, что Кременная была оккупирована Россией в апреле 2022 года.
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порохоненавистники - реально секта
нравится обсирать все украинское?
ну ну.
Гайдай сейчас - украинский глава обладминистрации у которого почти вся область в оккупации.Он не имел отношения ни к каким силовым структурам (держиморда - это типа глава ментов типа того).
он реально героически организовывал эвакуацию мирняка под обстрелами, когда москали градами Северодонецк ровняли.
а где в это время был ТЫ?
а от кого нравицца? высеры кремлеботов, что Украина типа все потеряла и отступает?
так подходит?
Підтвердженнь я не бачив, але така інфа почала літати.