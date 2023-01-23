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Новости Война
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США видят успехи украинских военных под Кременной, - Пентагон

кремінна

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты видят успехи украинских военных в Кременной.

Об этом сообщает журналист Джек Детч, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"США наблюдают, как украинские контрнаступления в районе оккупированной Россией Кременной достигают "некоторых постепенных успехов", - заявил высокопоставленный американский военный чиновник", - говорится в сообщении.

Также читайте: Новый пакет военной помощи Украине будет включать дополнительные системы ПВО NASAMS и Avenger, - Пентагон

Отметим, что Кременная была оккупирована Россией в апреле 2022 года.

Пентагон (1447) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+17
Слава Богу, бо останніми днями хороших новин бракує.
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23.01.2023 19:40
+14
Гайдай звонив у Пентагон
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23.01.2023 19:50
+14
Вам не потрібно гарних новин. Ви хочете варитися в своему соку із вічної зради и фсепогано.
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23.01.2023 20:02
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Зеленое мурло тоже бачит успехи в воровстве и коррупции....
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23.01.2023 19:39 Ответить
Вам не потрібно гарних новин. Ви хочете варитися в своему соку із вічної зради и фсепогано.
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23.01.2023 20:02 Ответить
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23.01.2023 20:07 Ответить
А зачем орку победы Украины? Он не для этого сюда ботофермой заслан Долбик цензор читают макс 3% населения Украины ,на комментарии ноунеймов обращают внимание 0.01% а по стране у Зеленского 80% доверия народа..так шо мечтай дальше бот в своём мухосранске о майдане и порохоботы с 4% доверия к Пороху аналогично.
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23.01.2023 20:13 Ответить
то есть ты мудило ставишь знак равенства между Порохом и кремлеботами?
порохоненавистники - реально секта
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23.01.2023 20:29 Ответить
может кабину завалиш га?
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23.01.2023 20:37 Ответить
Слава Богу, бо останніми днями хороших новин бракує.
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23.01.2023 19:40 Ответить
Це для того щоб зброю потужнішу не давати?
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23.01.2023 19:41 Ответить
нет это для того чтобы ты свои 10 рублей за высер мог получить.
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23.01.2023 20:31 Ответить
Вклоніться Нам... добре-добре.. поки "аплодисментов"вистачить..
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23.01.2023 19:43 Ответить
Гайдай звонив у Пентагон
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23.01.2023 19:50 Ответить
То есть кроме Гайдая никто не видит никаких успехов ВСУ на Донбассе? и вы ему не верите потому что - что?
нравится обсирать все украинское?
ну ну.
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23.01.2023 20:34 Ответить
гайдай шось нове сьодні сказав? бо з утра я зівонув "новості от гайдая" ))
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23.01.2023 19:50 Ответить
Це їм Гайдай розказав? Бо окрім нього, ніхто, ніяких успіхів не бачить.
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23.01.2023 19:51 Ответить
Ага, в розвідці США джерелом е українські держиморди.
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23.01.2023 20:03 Ответить
если Гайдай - "держиморда" (кстати чисто москальское выражение, опять вы палитесь кацапы),то вы - балерина.
Гайдай сейчас - украинский глава обладминистрации у которого почти вся область в оккупации.Он не имел отношения ни к каким силовым структурам (держиморда - это типа глава ментов типа того).
он реально героически организовывал эвакуацию мирняка под обстрелами, когда москали градами Северодонецк ровняли.
а где в это время был ТЫ?
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23.01.2023 20:36 Ответить
Держиморда это герой произведения укр.писателя Н.В.Гоголя.
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23.01.2023 20:40 Ответить
Гоголя сейчас бы признали врагом Украины. Почитайте его письма.
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23.01.2023 20:46 Ответить
что, если новости от украинского главы обладминистрации - то вам от них тошно?
а от кого нравицца? высеры кремлеботов, что Украина типа все потеряла и отступает?
так подходит?
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23.01.2023 20:32 Ответить
Оль, не психуйте. Если есть какие-то успехи под Кременной просто расскажите какие. Все только за. Какое село освобождено?
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23.01.2023 20:44 Ответить
На 100 метров ближе к Кременной продвинулись .По гайдаю это значительный успех .Орки за это время городок и несколько сёл захватили но то такое и легко перекрывается ежедневными 100 метровыми успехами под Кременной и Сватово
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23.01.2023 23:23 Ответить
окретмі англомовні аккаунти подейкують що наші зайшли на пилораму та інтернат №3. Це західний край міста, на дорозі до Кузьменного та Діброви.

Підтвердженнь я не бачив, але така інфа почала літати.
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24.01.2023 00:21 Ответить
А чому це Кремінна приватне підприємство?
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23.01.2023 19:57 Ответить
 
 