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Новости Санкции ЕС
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Санкции против России работают, она теряет по $40 на каждом барреле нефти, - Боррель

нафта

Санкции Европейского Союза против России действуют. Показателем этого служит, в частности, то, что РФ теряет по 40 долларов на каждом барреле нефти.

Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Европейского союза в Брюсселе сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Напомним, 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции ЕС против России.

ЕС ввел эмбарго на импорт российской нефти на европейский рынок морским путем, а также предельное ценовое ограничение 60 долларов США за баррель для поставок в третьи страны с использованием европейских судов или торговых услуг. Ценовой потолок согласован со странами "Группы семи" и другими партнерами ЕС.

Украина призывает ЕС как можно быстрее принять десятый санкционный пакет, в частности, необходимо ввести мощные санкции против российской индустрии ракет и беспилотников, закрыть все пути обхода уже введенных ограничений.

Также читайте: Венгрия не поддержит санкции против атомной энергетики РФ, - Сийярто

нефть (1917) россия (95381) санкции (11258) Евросоюз (17067) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+5
поки гладкий схудне худий здохне.
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23.01.2023 19:58
+5
Боррель про барель) санкції, то таке собі... введіть повне ембарго, отримаєте результат!
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23.01.2023 20:18
+3
барель нафти 5$
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23.01.2023 20:02
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поки гладкий схудне худий здохне.
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23.01.2023 19:58 Ответить
барель нафти 5$
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23.01.2023 20:02 Ответить
Зараз варто зафіксувати обмеження на фактичних 40 баксах.
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23.01.2023 20:08 Ответить
Боррель про барель) санкції, то таке собі... введіть повне ембарго, отримаєте результат!
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23.01.2023 20:18 Ответить
Индия практически отказалась от парашной нефти.
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23.01.2023 20:51 Ответить
https://youtu.be/47yZNfouwJw ...

Даже находясь на Мацковии святая тройка Ведмедчук косит в Украине баблосы...а помогают ему дЕрмак и Солар...
КГБисты своих не бросают..
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23.01.2023 20:29 Ответить
Иглу Кащея защемили
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23.01.2023 20:30 Ответить
а я сказав би навпаки
санкції діють, але хйуло все ж має на барелі 50 баксів чистого прибутку
так буде чесно
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23.01.2023 20:49 Ответить
Стоимость бареля парашинской нефти в пунктах отгрузки порядка 40 баксов, доставка танкерами в порт назначения от 10 - до 19 ( в зависимости от удаленности) Где 50 чистых прибыли?
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23.01.2023 21:09 Ответить
Мне тоже не совсем понятно откуда) как я понял из докладов Финляндии и еще парочки мужчин в пиджаках... рф будет поставлять нефть даже себе в убыток, чтоб не закрывать месторождения. Т.к., в отличии от газа, нефть банально сжигать - не реально, а многие месторождения после консервации уже не запустишь.
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23.01.2023 21:42 Ответить
Я поверю в санкции , когда чвк нечем будет платить и пригожин будет банкротом . А на заводах которые производят ракеты ,не за что будет покупать запчасти и платить зарплату . Когда Украина перекроет трубу .
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23.01.2023 21:38 Ответить
Шановний пане, то така тактика яка узгоджена всіма союзниками України - тактика "удава".
Жертва нічого не розуміє поки кільця зжимаються.

Жертва в ейфорії що вона щось робить і бореться. А потім вже робити щось піЗдно .
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23.01.2023 22:01 Ответить
 
 