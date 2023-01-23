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Новости Помощь Украине
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БМП Bradley еще не были переданы Украине. Это должно произойти в ближайшие недели, - Пентагон

bradley

США рассчитывают доставить в Украину БМП Bradley в ближайшие недели.

Об этом сообщает со ссылкой на заявление представителя Пентагона, которое опубликовал журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам представителя Пентагона, БМП Bradley еще не были переданы в Украину.

Смотрите также: Американские БМП Bradley для Украины уже в Польше. ВИДЕО

Он отметил, что они должны появиться в Украине в ближайшие недели.

оружие (10198) Пентагон (1447) БМП (397)


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Топ комментарии
+11
А Кокошніков сказав, вже 80 з 50-и знищені!
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23.01.2023 20:02
+4
І "Абрамс". Замшевий. Три.
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23.01.2023 20:41
+2
Не 80,а 49
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23.01.2023 20:03
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А Кокошніков сказав, вже 80 з 50-и знищені!
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23.01.2023 20:02 Ответить
Ох😁
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23.01.2023 20:03 Ответить
Не 80,а 49
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23.01.2023 20:03 Ответить
того ще й не передали. восстановлєніє заняло чуть більше часу )))
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23.01.2023 20:18 Ответить
Тренувати їх будуть?? Вони вже у Польщі...а це мабуть касапам сказали...
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23.01.2023 20:04 Ответить
Там інша модель, новіша.
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23.01.2023 20:18 Ответить
Пора кацапні підіймати свої БМП-4 на будинки мацкви.
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23.01.2023 20:08 Ответить
Ага, фсе вы врете, канашенка их уже с десяток уничтожил!!!!!!
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23.01.2023 20:36 Ответить
І "Абрамс". Замшевий. Три.
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23.01.2023 20:41 Ответить
Та, звісно- ні

Вони були у Неметчіні. Потім потягом до Польщі. Потім…

Не хвилюйтесь «товарищи» у Москві .
«В Богдаде все спокійно…»
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23.01.2023 21:09 Ответить
Генштаб России опубликовал статистику за 2022 год: 1. Количество уничтоженных НАТО - 5 шт. 2. Захвченных Бахмутов - 49 шт. 3. Уничтожено утановок HIMARS - 3215 штук. 4. Взято в плен Зеленских - 2шт.
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23.01.2023 21:52 Ответить
 
 