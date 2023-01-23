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БМП Bradley еще не были переданы Украине. Это должно произойти в ближайшие недели, - Пентагон
США рассчитывают доставить в Украину БМП Bradley в ближайшие недели.
Об этом сообщает со ссылкой на заявление представителя Пентагона, которое опубликовал журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам представителя Пентагона, БМП Bradley еще не были переданы в Украину.
Он отметил, что они должны появиться в Украине в ближайшие недели.
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