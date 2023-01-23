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Новости Война
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Порошенко во время встречи со Столтенбергом призвал ускорить рассмотрение заявки Украины на членство в НАТО

порошенко,столтенберг

Петр Порошенко на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО в Брюсселе призвал ускорить рассмотрение заявки Украины на членство в Альянсе.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обратил внимание Генерального секретаря НАТО на необходимость ускорения рассмотрения официального заявления Украины о присоединении к Альянсу. Без Украины этот трансатлантический проект так и не будет завершен. В то же время с Украиной НАТО станет и сильнее, и безопаснее, и авторитетнее не только в регионе, но и в мире", – написал Порошенко.

Политик отмечает, что в Украине рассчитывают на стратегическую делекоглядность и действительно амбициозные решения во время очередного саммита НАТО в Вильнюсе в этом году.

"Также мы говорили о поставках бронетехники и истребителей для ВСУ. Он отметил, что новое наступательное вооружение должно быть поставлено для ВСУ в январе-феврале, прежде чем Россия использует новую волну мобилизации", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщил Порошенко журналистам, в Брюсселе обсуждали, как сделать помощь Украине более эффективной.

"Я почти каждую неделю бываю на фронте, потому что очень важно установить коммуникацию и передавать то, что говорят наши военные, солдаты, офицеры, в чем они нуждаются больше всего. И доносить это до тех, кто принимает решения здесь, в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО", – сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обратился к Шольцу: Дайте Украине танки

"По моему убеждению, мы нуждаемся в нескольких шагах. Шаг первый – конечно оружие. И очень обнадеживающим выглядит результат Рамштайна, когда мы получим около 1200 боевых бронированных машин. Когда уже есть артиллерия, они позволяют Украине создать 8-10 дополнительных бригад, которые будут участвовать в весеннем контрнаступлении, а также усилят возможности обороны", - считает лидер "ЕС".

"По вопросу танков Леопард, я лично очень оптимистичен. Я убежден, что эта мощная волна поддержки в конце концов быстро приведет к поставке Украине танков, потому что нас не устраивают только обещания, что мы получим тот или иной тип оружия в 2023 году. Мы нуждаемся в них сейчас, уже в январе – феврале. И все, что может быть доставлено, причем раньше, чем результаты мобилизации РФ, это удваивает или утрояет эффективность применения", – подчеркнул Порошенко.

"Мы должны переходить и к поставкам истребителей F-16 и ударных вертолетов. Наконец-то должно быть принято решение о ракетах большого радиуса действия для атаки на логистику, склады и пункты управления российских войск. На сегодняшний день они расположены буквально в 150-200 км и чувствуют себя в безопасности – это категорически неприемлемо", – считает пятый Президент.

"Мы сегодня говорили о противовоздушной обороне и резком увеличении ее возможности. Мы сегодня говорили о разведке, включая стратегические беспилотные летательные аппараты, в которых сегодня нуждаются наши войска. Мы говорили об увеличении радиуса действия HIMARS, и этот разговор был достаточно продуктивным. По моему убеждению, сочетание всего компонента, политического, военного может привести к результатам", – сообщил Порошенко.

Также читайте: Если бы Украина была в НАТО, то не было бы войны, - премьер Финляндии Марин

НАТО (9963) Порошенко Петр (19590) членство в НАТО (1506) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+21
Нарід проміняв "армію, мову, віру" на "какая разница", рух в НАТО є ЄС на "мир в глазах пуйла"..., а сьогодні їх лідери перевзуваються в повітрі і маніпуляціями показують, що то вони мріяли про армію, мову, віру, ЄС і НАТО. Перевдягнуті брехуни. А нарід так і залишився населенням України в коротких штанішках і великими вухами для локшини Бені і пуйла, бо в них вогрог співпав.
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23.01.2023 20:29
+19
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23.01.2023 20:38
+18
Приємно бачити, бо ці гундсики-відосіки вже остогидли
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23.01.2023 20:25
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Приємно бачити, бо ці гундсики-відосіки вже остогидли
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23.01.2023 20:25 Ответить
Звісно, пока весь світ скидається на танки і снаряди, а наші урядовці тирять на яйцях для армії, то нас в НАТО приймати прицій владі не будуть.
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23.01.2023 20:32 Ответить
Яйця це навіть не квіточки
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23.01.2023 20:38 Ответить
Й у владі.
Згадайте безвіз.
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23.01.2023 23:19 Ответить
Нарід проміняв "армію, мову, віру" на "какая разница", рух в НАТО є ЄС на "мир в глазах пуйла"..., а сьогодні їх лідери перевзуваються в повітрі і маніпуляціями показують, що то вони мріяли про армію, мову, віру, ЄС і НАТО. Перевдягнуті брехуни. А нарід так і залишився населенням України в коротких штанішках і великими вухами для локшини Бені і пуйла, бо в них вогрог співпав.
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23.01.2023 20:29 Ответить
Це важко назвати народом, це пролетарії шарікови, або казнокради
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23.01.2023 20:37 Ответить
тобто ти хочеш сказати, що 73% твого народу шарікови?
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23.01.2023 21:13 Ответить
Люди перестали духовно розвиватись, перестали думати і читати(((( буде ще гірше, он лайн навчання і війна зроблять своє((((
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23.01.2023 22:17 Ответить
Святі слова від святого.
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23.01.2023 20:32 Ответить
Невже ти почувши святі слова вже зібрався іти захищати Украіну?
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23.01.2023 23:21 Ответить
Ех, не того "баригу" вибрали... (
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23.01.2023 20:35 Ответить
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23.01.2023 20:38 Ответить
Порох! Тобі ж сказали - після ПЕРЕМОГИ.....
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23.01.2023 20:41 Ответить
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23.01.2023 20:42 Ответить
ні, не в 2-3
РІВНО НА 73%
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23.01.2023 20:46 Ответить
Порошенко не зустрічався із Столтенбергом , а просто був присутній і зробив заяву
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23.01.2023 20:47 Ответить
Він не може з ним офіційно зустрічатись, але неофіційно - цілком. Тим більше вони одне одного знають.
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23.01.2023 20:51 Ответить
на фото на фейсі - зустрічався!
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23.01.2023 20:51 Ответить
Ця присутність Порошенко біля Столтенберга важить більше,ніж всі відосики пісюніста за рік!
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23.01.2023 21:08 Ответить
"...Онаній марнував своє сім'я на землю..."
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23.01.2023 21:16 Ответить
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23.01.2023 21:17 Ответить
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23.01.2023 21:21 Ответить
Петр Алексеевич у вас было 5 лет Вы просрали
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23.01.2023 22:19 Ответить
За ті 5 років він створив армію, яка не дала зЕбілам простати країну через 8 років.
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23.01.2023 23:23 Ответить
Да ти шоооооо????А де ракети далекобійні?????ССрляндыя за 5 років вийграла війну у фашистів
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29.01.2023 19:39 Ответить
Де ракети далекобійні, спитайте у вашого Боневтіка.
Хто виграв війну у фашистів? Ссесесера? Серйозно? Це хто вам сказав? Сесесерівські підручники і вчителі?



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Реєстрація:23.01.2023

Чи не забагато вас, свіжезареєстрований подляківців, нашоркалось?
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29.01.2023 22:26 Ответить
Тільки вчора вилупилась, а вже всьо знає. Вундеркінд.
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24.01.2023 08:56 Ответить
К сожалению всё формально, дежурно, условно и даже скучно уже. На пол сотни танков шуму, гаму. бреду, вони, ерунды и чепухи наваляно уже немеряно и только начало. А по вступлению в НАТО----реально только после полной смены политики в рф. Ждать переждать.
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23.01.2023 21:03 Ответить
Не в кремле,а на Банковой! Порошенко седьмой президент,ЄС имее монобольшинство - Украина за год в НАТО,за 2 в ЕС.
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23.01.2023 21:11 Ответить
Да и мне бы так хотелось. Ещё в молодости познакомился с местами теми и хорошо и часто---это когда БеНиЛюкс еще зарождался. Но похоже тем не менее, что не дотяну. Я ведь субъективно пропечатал.
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23.01.2023 21:18 Ответить
Петро красавчик.
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23.01.2023 22:02 Ответить
Це та людина яка кричала: "Гражданских отсечь"
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23.01.2023 22:14 Ответить
Вам нові методички підкинуть, чи ніяк?


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Реєстрація:23.01.2023
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23.01.2023 23:25 Ответить
новий призов охвістя навзамін деактивованих зашкварених побрехунців
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23.01.2023 23:29 Ответить
Ліпєцька хвабріка...
Ко-ко-ко...
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24.01.2023 00:32 Ответить
Зараз тебе відсічуть.
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24.01.2023 08:57 Ответить
Порошенко відомий в світі політик і поважна людина. За це його гугнявий мстивий пісюніст ненавидить більше, ніж *****.
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23.01.2023 22:39 Ответить
 
 