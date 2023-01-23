Порошенко во время встречи со Столтенбергом призвал ускорить рассмотрение заявки Украины на членство в НАТО

Петр Порошенко на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО в Брюсселе призвал ускорить рассмотрение заявки Украины на членство в Альянсе.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обратил внимание Генерального секретаря НАТО на необходимость ускорения рассмотрения официального заявления Украины о присоединении к Альянсу. Без Украины этот трансатлантический проект так и не будет завершен. В то же время с Украиной НАТО станет и сильнее, и безопаснее, и авторитетнее не только в регионе, но и в мире", – написал Порошенко.

Политик отмечает, что в Украине рассчитывают на стратегическую делекоглядность и действительно амбициозные решения во время очередного саммита НАТО в Вильнюсе в этом году.

"Также мы говорили о поставках бронетехники и истребителей для ВСУ. Он отметил, что новое наступательное вооружение должно быть поставлено для ВСУ в январе-феврале, прежде чем Россия использует новую волну мобилизации", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщил Порошенко журналистам, в Брюсселе обсуждали, как сделать помощь Украине более эффективной.

"Я почти каждую неделю бываю на фронте, потому что очень важно установить коммуникацию и передавать то, что говорят наши военные, солдаты, офицеры, в чем они нуждаются больше всего. И доносить это до тех, кто принимает решения здесь, в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО", – сказал Порошенко.

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"По моему убеждению, мы нуждаемся в нескольких шагах. Шаг первый – конечно оружие. И очень обнадеживающим выглядит результат Рамштайна, когда мы получим около 1200 боевых бронированных машин. Когда уже есть артиллерия, они позволяют Украине создать 8-10 дополнительных бригад, которые будут участвовать в весеннем контрнаступлении, а также усилят возможности обороны", - считает лидер "ЕС".

"По вопросу танков Леопард, я лично очень оптимистичен. Я убежден, что эта мощная волна поддержки в конце концов быстро приведет к поставке Украине танков, потому что нас не устраивают только обещания, что мы получим тот или иной тип оружия в 2023 году. Мы нуждаемся в них сейчас, уже в январе – феврале. И все, что может быть доставлено, причем раньше, чем результаты мобилизации РФ, это удваивает или утрояет эффективность применения", – подчеркнул Порошенко.

"Мы должны переходить и к поставкам истребителей F-16 и ударных вертолетов. Наконец-то должно быть принято решение о ракетах большого радиуса действия для атаки на логистику, склады и пункты управления российских войск. На сегодняшний день они расположены буквально в 150-200 км и чувствуют себя в безопасности – это категорически неприемлемо", – считает пятый Президент.

"Мы сегодня говорили о противовоздушной обороне и резком увеличении ее возможности. Мы сегодня говорили о разведке, включая стратегические беспилотные летательные аппараты, в которых сегодня нуждаются наши войска. Мы говорили об увеличении радиуса действия HIMARS, и этот разговор был достаточно продуктивным. По моему убеждению, сочетание всего компонента, политического, военного может привести к результатам", – сообщил Порошенко.

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