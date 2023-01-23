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Новости Война
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Оккупанты совершили столько преступлений, что с ними не справится ни одна правоохранительная система мира, - правозащитник

ізюм

После начала войны правозащитные организации зафиксировали более 30 тысяч преступлений, которые совершили российские оккупанты против украинцев, а правоохранительные органы зарегистрировали уже более 62 тысяч соответствующих производств.

Об этом заявил Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров во время почетной лекции Киевского форума безопасности по случаю Дня Соборности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Совершено столько преступлений, что с ними не справится ни одна правоохранительная система мира. Впрочем, сейчас нужно сделать все, чтобы зафиксировать все эти преступления, собрать доказательства и постепенно включать в процесс расследования", - сказал он.

Захаров подчеркнул, что все потерпевшие должны подать заявления в правоохранительные органы и получить официальный статус потерпевших в соответствующих уголовных производствах. "В будущем вполне возможно возникнет такая ситуация, что репарации будут распределяться между жертвами, и это как раз будет свидетельством того, что человек пострадал", - отметил он.

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Правозащитник также выразил мнение, что все преступления оккупантов в Украине должны быть в одной базе данных.

Захаров рассказал, что в соответствующей базе, которую ведут более 30 правозащитных организаций в рамках инициативы "Трибунал для Путина", уже содержится информация о более чем 30,5 тысячах преступлений, совершенных россиянами. "Вопрос достижения справедливости, привлечения к ответственности виновных и наказание для них – зависит прежде всего от нас самих. Чем активнее мы будем – тем быстрее это произойдет", - сказал он.

"Справедливость, как и военные преступления, преступления против человечности и другие международные преступления не имеют срока давности", - резюмировал правозащитник.

военные преступления (1427) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+4
Твари кацапские, будете платить 100 лет от вашей нефти и газа репарации. Уроды конченные, нация убийц и насильников.
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23.01.2023 20:34
+4
В семье «вагнеровца» не поделили 5 млн похоронных: родственница погибшего пыталась задушить вдову
....

На выданные ей 5 миллионов Алена купила себе с детьми трехкомнатную квартиру. Не успела она заехать, как объявилась одна из Сашиных родственниц и потребовала передать ей часть денег. Услышав отказ, она набросилась на вдову и начала ее душить в присутствии детей. Из квартиры ее вытолкали родственники Алены.

Вдова переживает о случившемся:

Я написала заявление о попытке убийства в полиции, но мне ответили: «Убьют - приходите!»

https://prufy.ru/news/society/133390-v_seme_vagnerovtsa_ne_podelili_5_mln_pokhoronnykh_rodstvennitsa_pogibshego_pytalas_zadushit_vdovu_/
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23.01.2023 20:36
+4
Є така річ як "колективна відповідальність". Кожен кацап це затавраваний злочинець і до нього треба ставитись як до скаженої собаки. Кожний кацап апріорі винний. Крапка.
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23.01.2023 20:53
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Прям таки не справиться! Нюрнберг же справився! Було б бажання!
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23.01.2023 20:34 Ответить
Ні. Там судили виключно нацизм, а не воєнні злочини. Вермахт там не було засуджено, як злочинну структуру.
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23.01.2023 20:40 Ответить
вірно, об"єми неймовірні, але в основному нацизм, шаблон, епізоди, а в нашому випадку такий букет, що уявити важко - як об"єднувати провадження, де по змові, де за наказом, де особисто, ...коротше там гарбузи є - хай думають...розборки серйозні, експертиз мільйон, свідки...бррр...уявити важко
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23.01.2023 20:50 Ответить
Твари кацапские, будете платить 100 лет от вашей нефти и газа репарации. Уроды конченные, нация убийц и насильников.
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23.01.2023 20:34 Ответить
Куди подавати позов?
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23.01.2023 20:34 Ответить
В семье «вагнеровца» не поделили 5 млн похоронных: родственница погибшего пыталась задушить вдову
....

На выданные ей 5 миллионов Алена купила себе с детьми трехкомнатную квартиру. Не успела она заехать, как объявилась одна из Сашиных родственниц и потребовала передать ей часть денег. Услышав отказ, она набросилась на вдову и начала ее душить в присутствии детей. Из квартиры ее вытолкали родственники Алены.

Вдова переживает о случившемся:

Я написала заявление о попытке убийства в полиции, но мне ответили: «Убьют - приходите!»

https://prufy.ru/news/society/133390-v_seme_vagnerovtsa_ne_podelili_5_mln_pokhoronnykh_rodstvennitsa_pogibshego_pytalas_zadushit_vdovu_/
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23.01.2023 20:36 Ответить
Впорається- ШІ допоможе.
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23.01.2023 20:37 Ответить
Простіше мордор просто роздробити на окремі держави!
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23.01.2023 20:37 Ответить
Українець не напише "мУжновладцями", кацапцику.
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23.01.2023 20:41 Ответить
Дружиною на кухні командуй, кацапчику.
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23.01.2023 20:59 Ответить
З диваном воював, як і зараз, кацапчику? Чи ти з окопу пишеш?
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23.01.2023 21:37 Ответить
Повага твоєму сину. Дивно, що в кацапа виросла така достойна людина.
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23.01.2023 21:49 Ответить
На Кульпарківській мають лікувати голову подібних тобі пролетаріїв-ліваків, в яких у всьому винні "мУжновладці". Дуже погано, коли прожив 63 роки, а розумутак і не нажив.
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23.01.2023 22:09 Ответить
Ти сцикло, від якого залишилися лише хрестики. На відміну від свого сина, якщо ти не збрехав про нього. А якщо збрехав, то тоді ти просто наволоч. В будь-якому випадку ти мені більше не цікавий.
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23.01.2023 22:28 Ответить
наші ********* в мантіх не особо і хочуть
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23.01.2023 20:41 Ответить
..а печерна правоохоронна система України впорається.... - тільки "засівай" (є така давня суддівська традиція)
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23.01.2023 20:49 Ответить
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.

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23.01.2023 20:51 Ответить
Є така річ як "колективна відповідальність". Кожен кацап це затавраваний злочинець і до нього треба ставитись як до скаженої собаки. Кожний кацап апріорі винний. Крапка.
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23.01.2023 20:53 Ответить
Тем лучше. Ваше слово, военно-полевые суды!
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23.01.2023 21:20 Ответить
Будут ******** платить как Германия десятки лет и прятаться по нормам как Саддам Хусейн.
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23.01.2023 22:11 Ответить
Тому під час Другої світової судили далеко не всіх. Більшість СС-сівців кінчали одразу.
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24.01.2023 01:18 Ответить
 
 