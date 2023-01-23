САП обжалует отказ Антикоррупционного суда арестовать Коболева по делу о премии
САП обжалует решение суда об отказе в применении меры пресечения экс-главе правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву.
Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.
"Прокурор САП не согласен с решением суда об отказе в применении меры пресечения бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины", который подозревается в завладении путем злоупотребления своим служебным положением более 229 млн грн.
Прокурор считает решение суда необоснованным и незаконным. Не применение меры предосторожности может негативно повлиять на дальнейшее расследование. Кроме того, существуют риски того, что подозреваемый может покинуть страну или препятствовать следствию.
Учитывая изложенное, прокурор после ознакомления с полным текстом решением суда обжалует это решение в суде апелляционной инстанции", - сообщает пресс-служба САП.
Напомним, 19 января САП и НАБУ сообщили бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн. грн. По версии следствия, в мае 2018 года он выплатил сотрудникам компании почти 261 млн. грн. (эквивалент $10 млн.) премий. Эта сумма, по данным следователей, существенно превышала разрешенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).
Коболев заявил, что, узнав обвинения, вернулся в Украину из-за границы и собирается доказывать свою правоту.
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Направив заяву в НАБУ за фактом того, що Єрмак зі Столаром незаконно заволоділи долею Медведчука у великому будівельному холдингу.
Не на користь держави, а в свої кишені!
@RudijLis
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5 год
Плити одні й ті самі, якшо шо
А між тим суддів всіх рангів всього 8 тис. осіб і ніхто з них не є незамінимою особою. Я ніяк не можу повірити в те, що на всю країну неможливо знайти 8 тис. порядних громадян-патріотів нехай навіть з недолугою українсько-совковою юридичною освітою.
От так: радикальна зміна законодавства про судоустрій і заміна ВСІХ суддів. Ясно, що спротив такій революції буде шалений. Ті "судді", про яких згадав Ігор, з їхніми хазяями за спиною складають переважну більшість діючої системи і опір має бути шаленим.
Цікаве в цьому питанні те, що проектів реформування було достатньо, але вони НІКОЛИ не набували широкого обговорення. А для чого, коли діюча система цілком задовольняє як владу, так і так звану більшість опозиції тимчасово усуненої від поділу національного пирога.
та найти їх можна, але як їх потім примусити працювати суддями, якщо вони до того не виявляли такого бажання ?
на зараз близько 25 % суддівських посад вакантні.
"Відстріляне відродження" як і кожні 30 років... з часу накладання на слов'янство хрестів...
Профессиональный провокатор и чекист Арестович круто устроился...
Не парься 😛
та ні, лохи тут стадо, а не ті які його доять... а вони паразити звичайнісінькі
Украинцы вы и правда идиоты в Мантиях...
Під час усунення цієї ГНИДИ з нафтогазу, контора була вже банкротом, але це не завадило йому виписати собі таку премію....
Ти ще дебіл розкажи як ******* особисто в європейських судах з гамнопромом боровся, з кумуняцьким ********* вітренком, на підставі юльчиного контракту....а баблосіки від премій виводили мамочкам за кордон....