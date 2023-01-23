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САП обжалует отказ Антикоррупционного суда арестовать Коболева по делу о премии

коболев,андрій,коболєв

САП обжалует решение суда об отказе в применении меры пресечения экс-главе правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

"Прокурор САП не согласен с решением суда об отказе в применении меры пресечения бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины", который подозревается в завладении путем злоупотребления своим служебным положением более 229 млн грн.

Читайте: Антикоррупционный суд не стал арестовывать Коболева

Прокурор считает решение суда необоснованным и незаконным. Не применение меры предосторожности может негативно повлиять на дальнейшее расследование. Кроме того, существуют риски того, что подозреваемый может покинуть страну или препятствовать следствию.

Учитывая изложенное, прокурор после ознакомления с полным текстом решением суда обжалует это решение в суде апелляционной инстанции", - сообщает пресс-служба САП.

Напомним, 19 января САП и НАБУ сообщили бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн. грн. По версии следствия, в мае 2018 года он выплатил сотрудникам компании почти 261 млн. грн. (эквивалент $10 млн.) премий. Эта сумма, по данным следователей, существенно превышала разрешенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).

Коболев заявил, что, узнав обвинения, вернулся в Украину из-за границы и собирается доказывать свою правоту.

Коболев Андрей (458) САП (2060)


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Топ комментарии
+18
Гео Лерос
Направив заяву в НАБУ за фактом того, що Єрмак зі Столаром незаконно заволоділи долею Медведчука у великому будівельному холдингу.
Не на користь держави, а в свої кишені!
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23.01.2023 20:54
+9
Pandamonium ☕
@RudijLis
·
5 год
Плити одні й ті самі, якшо шо
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23.01.2023 20:55
+8
"Судді" - це самий страшний злоякісний "скарб", залишений Україні олігархічними пересидентами за всі роки ІІ Республіки. Ні один з них не займався справжньою реформою судочинства, щоб вона виконувала функції юстиції-справедливості. Всі вони пристосовували систему судочинства для власних потреб, тобто для обслуговування потреб олігархії. Як декількох могутніх сімей, так і дрібніших її членів. Правоохоронна система "реформувалась" так само.
А між тим суддів всіх рангів всього 8 тис. осіб і ніхто з них не є незамінимою особою. Я ніяк не можу повірити в те, що на всю країну неможливо знайти 8 тис. порядних громадян-патріотів нехай навіть з недолугою українсько-совковою юридичною освітою.
От так: радикальна зміна законодавства про судоустрій і заміна ВСІХ суддів. Ясно, що спротив такій революції буде шалений. Ті "судді", про яких згадав Ігор, з їхніми хазяями за спиною складають переважну більшість діючої системи і опір має бути шаленим.
Цікаве в цьому питанні те, що проектів реформування було достатньо, але вони НІКОЛИ не набували широкого обговорення. А для чого, коли діюча система цілком задовольняє як владу, так і так звану більшість опозиції тимчасово усуненої від поділу національного пирога.
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23.01.2023 21:00
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Гео Лерос
Направив заяву в НАБУ за фактом того, що Єрмак зі Столаром незаконно заволоділи долею Медведчука у великому будівельному холдингу.
Не на користь держави, а в свої кишені!
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23.01.2023 20:54 Ответить
Pandamonium ☕
@RudijLis
·
5 год
Плити одні й ті самі, якшо шо
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23.01.2023 20:55 Ответить
Чесно кажучи, в жовтні 21 року я добряче побігав щоб купити 10-тку за 360грн… в таку ціну в 23році важко повірити. Вони ще є різних виробників, різниця в той час становила 100-150грн
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23.01.2023 22:15 Ответить
Чим там закінчилася корупційна історія із "свинарчуками зеленського"? Чи не на часі?
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23.01.2023 20:58 Ответить
чекай, ще ж він не попередник, стадо потім повеселиться...
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24.01.2023 05:17 Ответить
невже закриють? Не вірю.....
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23.01.2023 20:58 Ответить
Можуть. Не надовго. Але випустять. Бо тоді закривати прийдеться і членів Наглядової ради. А серед них є людина, яка працювала з Байденом. Якось так.
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23.01.2023 21:36 Ответить
"Судді" - це самий страшний злоякісний "скарб", залишений Україні олігархічними пересидентами за всі роки ІІ Республіки. Ні один з них не займався справжньою реформою судочинства, щоб вона виконувала функції юстиції-справедливості. Всі вони пристосовували систему судочинства для власних потреб, тобто для обслуговування потреб олігархії. Як декількох могутніх сімей, так і дрібніших її членів. Правоохоронна система "реформувалась" так само.
А між тим суддів всіх рангів всього 8 тис. осіб і ніхто з них не є незамінимою особою. Я ніяк не можу повірити в те, що на всю країну неможливо знайти 8 тис. порядних громадян-патріотів нехай навіть з недолугою українсько-совковою юридичною освітою.
От так: радикальна зміна законодавства про судоустрій і заміна ВСІХ суддів. Ясно, що спротив такій революції буде шалений. Ті "судді", про яких згадав Ігор, з їхніми хазяями за спиною складають переважну більшість діючої системи і опір має бути шаленим.
Цікаве в цьому питанні те, що проектів реформування було достатньо, але вони НІКОЛИ не набували широкого обговорення. А для чого, коли діюча система цілком задовольняє як владу, так і так звану більшість опозиції тимчасово усуненої від поділу національного пирога.
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23.01.2023 21:00 Ответить
Я ніяк не можу повірити в те, що на всю країну неможливо знайти 8 тис. порядних громадян-патріотів

та найти їх можна, але як їх потім примусити працювати суддями, якщо вони до того не виявляли такого бажання ?

на зараз близько 25 % суддівських посад вакантні.
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23.01.2023 22:35 Ответить
ВСІХ ? Саакашвілі спробував ... , і де він опинився ?
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24.01.2023 01:44 Ответить
там де Кузьма, Кушнарев, Сашко білий, Бабаєв та всі інші які могли в майбутньому створити загрозу панування олігархії.
"Відстріляне відродження" як і кожні 30 років... з часу накладання на слов'янство хрестів...
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24.01.2023 05:21 Ответить
так, поки немає самосуду для суді - справи будуть гіршати.
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24.01.2023 05:18 Ответить
Почалася судова тягомотина -- надовго .
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23.01.2023 21:01 Ответить
доки стадо не забуде, точно на 3-6 міс.
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24.01.2023 05:22 Ответить
эти сап набу шмабу - какой-то ******** цирк имотентов зеленого цвета, выступающие в цирке с номером делонапороха...
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23.01.2023 21:01 Ответить
А по темі? Йшов би ти сруцьким кораблем!
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23.01.2023 21:06 Ответить
а хуху не хохо?
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23.01.2023 21:08 Ответить
Навіть якщо з свинарника в готель перемістити свиней, від того вони не зміняться і залишаться свинями. Це діагноз, якщо долю держави визначають свині в мантіях!
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23.01.2023 21:04 Ответить
ти свиня
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23.01.2023 21:12 Ответить
https://youtu.be/TyzFF-nlkRU ...

Профессиональный провокатор и чекист Арестович круто устроился...
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23.01.2023 21:04 Ответить
З нього такий чекіст як з пеніса молоток. Звичайний український 3,14Zдобол.
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23.01.2023 21:10 Ответить
Ты недооцениваешь контору...и мнение Дмитрия Чекалкина...а фото Арестовича в компании с КГБистами я видел своими глазами в 2004 году...
Не парься 😛
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23.01.2023 21:15 Ответить
ничтожества, которые и близко неспособны принести пользы на миллиарды, и поэтому у низ подорвало что кто-то столько премии получил... лохи потомственные
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23.01.2023 21:06 Ответить


та ні, лохи тут стадо, а не ті які його доять... а вони паразити звичайнісінькі
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24.01.2023 05:24 Ответить
Коболев Красава... вернул Украине 4,6 ярда долларов...от ГрязьПрома...но это преступление..надо было проиграть Суд и заплатить ГрязьПрому 64 миллиарда...
Украинцы вы и правда идиоты в Мантиях...
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23.01.2023 21:08 Ответить
Неварто було б, і реагувати на твій пердьож, але дякуючи таким дебілам, ми зараз маємо такий стан речей в Україні, і де ви утирки беретеся...
Під час усунення цієї ГНИДИ з нафтогазу, контора була вже банкротом, але це не завадило йому виписати собі таку премію....
Ти ще дебіл розкажи як ******* особисто в європейських судах з гамнопромом боровся, з кумуняцьким ********* вітренком, на підставі юльчиного контракту....а баблосіки від премій виводили мамочкам за кордон....
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24.01.2023 04:15 Ответить
Чувак вернулся в Украину, чтоб защищаться, а прокурор гундосит, что тот может скрыться. И после этого этот кретин ожидал другого результата?
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23.01.2023 21:21 Ответить
Соратника Яценюка, Мартиненка, який обкрадав Енергоатом, вже років 8 судять, Кожару, який вбив друга по пянці третій рік. Суди імені Портнова можуть тривати вічно.
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23.01.2023 21:31 Ответить
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23.01.2023 21:46 Ответить
А державна зрада вищими посадовими особами Украіни знову не на часі ?
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23.01.2023 21:34 Ответить
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23.01.2023 21:44 Ответить
Нет у вас методов на Андрюшу. У него все по закону.
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23.01.2023 22:07 Ответить
Як на мене Коболев молодца. Врятував Україну. Його в дупу влада цілувати повинна.
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23.01.2023 22:38 Ответить
Сходи помий гемби, перш ніж щось тут писати....
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24.01.2023 04:18 Ответить
Гео за работой: https://www.youtube.com/watch?v=47yZNfouwJw
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23.01.2023 22:46 Ответить
Невже він ще в Україні? Недарма ж він всі грощі переводив мамі в Америку.
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24.01.2023 07:01 Ответить
 
 