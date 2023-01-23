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Новости Война
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Польша будет запрашивать у ФРГ Leopard для Украины, когда сформируется соответствующая коалиция государств, - Рау

леопард

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава направит Берлину официальный запрос о поставках танков Leopard 2 Украине после того, как будет сформирована соответствующая коалиция государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Рау сказал в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

"Дело в том, чтобы Польша не была одинокой, чтобы была большая группа стран-единомышленников. Важно, что это значимая бронетанковая часть на поле боя", - добавил глава польской дипломатии.

Рау подчеркнул, что Польша настроена отправить Украине Leopard 2 "независимо от решений других стран".

Также читайте: Цена сомнений в поставках Leopard – украинская кровь, - МИД Польши

По его словам, вопрос танков поднимался на встрече министров иностранных дел стран ЕС, и не обсуждался подробно, поскольку не входит в полномочия Евросоюза.

Напомним, в общей сложности 12 европейских стран располагают танками немецкого производства Leopard, однако им нужно разрешение Берлина для дальнейшей передачи этой техники Украине.

18 января Европейский парламент призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать возможным поставки Украине германских боевых танков Leopard.

Польша (8403) танк (2248) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+3
Польща тактично та вишукованно ставить шольця на місто, та спускає його з небес.

Неметчина сама віддала свое лідерство у Европе Великої Брітаніі та Польщі.

Буде «Велика Каоліція» ( з німетчіною чи без) яка підтримае Україну в досягнення Перемоги.
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23.01.2023 21:18
+2
У будь-якому випадку Польща наступного тижня почне тренувати українських танкістів на Leopard2 (вже є рішення Міноборони)
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23.01.2023 21:12
+2
Шож вы, бл*дь, все ёрзаете.
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23.01.2023 21:14
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і це правильно. не варто зараз сратися полякам та німцям між собою. все одно, як казав Байден, - Україна отримає всю необхідну зброю для вигнання цапів з українських земель. на превеликий жаль для українців, це питання часу і життів українців.
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23.01.2023 21:08 Ответить
У будь-якому випадку Польща наступного тижня почне тренувати українських танкістів на Leopard2 (вже є рішення Міноборони)
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23.01.2023 21:12 Ответить
Шож вы, бл*дь, все ёрзаете.
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23.01.2023 21:14 Ответить
Польща тактично та вишукованно ставить шольця на місто, та спускає його з небес.

Неметчина сама віддала свое лідерство у Европе Великої Брітаніі та Польщі.

Буде «Велика Каоліція» ( з німетчіною чи без) яка підтримае Україну в досягнення Перемоги.
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23.01.2023 21:18 Ответить
Коалиция в Коалиции,это типа Украина Британия Польша Литва Эстония Украина Чехия и Словакия ...я так розумію...
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23.01.2023 21:22 Ответить
Два рази Україну написав замість Латвії...😛
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23.01.2023 21:25 Ответить
Ще б Фінляндію та Шведів...
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23.01.2023 21:48 Ответить
Це ви мабуть берете якшо брати танкіста з нуля? А як що вже брати з досвідом на другій моделі то не бачу таких довгих термінів для навчання.
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23.01.2023 21:50 Ответить
Зачем вы тогда в Рамштайне, коалицией в количестве 50 государств, собираетесь. Ради того, чтобы коньячок попить?
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23.01.2023 21:28 Ответить
В странах НАТО проходять вишкіл майже 30 000 наших хлопців у тому числі у Німеччині...
Сьогодні японське агентство Киодо дала таку інфу....Японія буде навчати українських солдат та офіцерів також ..По факту це означа,японці ввйшли в Коаліцію ✊🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪
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23.01.2023 21:31 Ответить
Сама Польща не потягне логістику, техобслуговування та ремонти Лео, як би дружньо до нас не ставилася. Підготовка екіпажів - то лише частина справи. Дати танки, умовно, "на два місяці", і отримати в результаті купу нерухомого металу - не найкращий варіант.
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23.01.2023 21:44 Ответить
У Польщі є матеріально-технічне забезпечення та ремонтні заводи для Leopard, а за кілька днів на польських полігонах розпочинається підготовка українських танкістів. Танкіст, який раніше мав досвід роботи на Т-64 або Т-84, може освоїти «Леопард-2» за місяць.
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23.01.2023 22:59 Ответить
 
 