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Новости Война
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Системы ПВО на крышах зданий в Москве практического смысла не имеют, это просто смешно, - Игнат

москва,панцир

Размещение систем ПВО на крышах зданий в Москве и возле резиденций президента России Владимира Путина рассчитаны на россиян, а не на защиту от атак со стороны Украины.

Такое мнение в эфире Радио Донбасс. Реалии высказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он подтвердил, что информация о появлении систем ПВО на постройках в России соответствует действительности. Но, по словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, такие шаги практического смысла не имеют. Прежде всего, потому что "Панцирь С-1" – именно они были идентифицированы в части случаев – предназначены для стрельбы вверх.

"Такую тяжелую технику выставлять на высотки – это просто смешно, во-первых. Во-вторых, они должны понимать, что крылатые ракеты могут между домами летать или беспилотники и т.д. Сомнительно такое решение, если честно. Они бы еще туда танки поставили для красоты игры, какие-то Т-34, снятые с хранения", – сказал Игнат, добавив, что дальность этого комплекса не очень велика.

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Он отметил, что существует практика размещения систем ПВО на правительственных зданиях. Но они должны быть предназначены именно для этой цели.

"Берем те же Соединенные Штаты: есть такие модульные установки, это либо спаренные зенитные пушки, либо такая шестиствольная скорострельная пушка, которая стреляет и перехватывает снарядами... То есть работает в автоматическом режиме – включается установка, и все, что в радиусе досягаемости ее радара и пушки, она будет уничтожать", - рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ.

"Вот такие модульные пушки есть, есть немало их в мире. И нам бы тоже пригодились такие системы. Но у России их нет, поэтому решение простое – взять весь "Панцирь" и "зарядить" его на 20 этаж", – добавил он.

Поэтому, по мнению Игната, власти РФ могли демонстративно разместить системы ПВО не в связи с угрозой атаки со стороны ВСУ – а для своего же населения.

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"Это демонстрация своему, опять же, населению, в частности, некая ИПСОшная операция (информационно-психологическая операция – ред.), возможно, чтобы показать, что есть угроза нашей стране, поэтому надо нам всем собраться, мобилизоваться и так далее", – считает спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он напомнил, что Россия несет большие потери, в частности, на востоке Украины, и ей нужно провести дополнительную мобилизацию.

"Уже есть и заявление их военного преступного руководства о том, что они хотят увеличить армию, численность вооруженных сил. Для этого потребуются ресурсы, для этого потребуются человеческие ресурсы. И вот эта истерия "родина-мать зовет", очевидно, и дальше в нарративах российской пропаганды будет продолжаться", – сказал Игнат.

Напомним, фото и видео зенитных ракетных комплексов, установленных российскими военными на крышах домов в Москве и возле резиденций Владимира Путина, начали появляться в российских соцсетях на прошлой неделе. Пока известно, в частности, о таких: система ПВО, определенная как "Панцирь С-1", была установлена прямо на вертолетной площадке главного здания Министерства обороны РФ, но дату установки определить не удалось; в селе Ящерово в Новгородской области РФ, в 6 километрах от валдайской резиденции Путина, установили, вероятно, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"; снимки ЗРПК "Панцирь-С1", вероятно, сделаны всего в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огареве; еще несколько систем ПВО обнаружили примерно в 2 километрах от аэродрома Остафьево, принадлежащего российскому Минобороны.

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Российские власти установку систем ПВО не комментируют. В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что возможное размещение систем ПВО в Москве не связано с угрозой атаки со стороны Украины – это может быть игрой на публику, с помощью которой Кремль готовит россиян к затяжной войне.

В то же время, по данным Bloomberg, установка систем ПВО на крышах зданий в Москве может свидетельствовать о том, что российские власти опасаются атаки украинских беспилотников. Собеседники агентства рассказали, что решение о ПВО было принято после атак дронов на военные аэродромы под Рязанью и Саратовом.

москва (3072) ПВО (2715) Игнат Юрий (591)


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Топ комментарии
+11
а вот не надо подсказывать))))
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23.01.2023 21:56
+8
Ну Торы они на корабли уже пробывали ставить. Щас панцири на высотки. Скоро ждем Буки на жд вагонах и будут их вокруг москвы по кругу гонять.
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23.01.2023 21:42
+7
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23.01.2023 21:58
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Ну Торы они на корабли уже пробывали ставить. Щас панцири на высотки. Скоро ждем Буки на жд вагонах и будут их вокруг москвы по кругу гонять.
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23.01.2023 21:42 Ответить
а вот не надо подсказывать))))
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23.01.2023 21:56 Ответить
Интересно бы послушать мнение специалиста.
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24.01.2023 00:50 Ответить
Кацапердяйского?
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24.01.2023 07:25 Ответить
Над Москвой должны висеть аэростаты в виде вялого достоинства империи.
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23.01.2023 21:42 Ответить
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23.01.2023 21:58 Ответить
по логике такой установки, пару ракет скоро собьют ))) а иначе нафига було затаскивать в центр мацквы, где по любому хотят добиться разрушений, не меньше чем на каширке-99? ))
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23.01.2023 22:03 Ответить
надо гиркина по цьому випадку послухать, шось його не чутно, може з рогозяном посольство беруть
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23.01.2023 22:20 Ответить
ой..а кого оно там на дуэль вызвало?? помет соловьиный ?? а шож не поубивались? ))))
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23.01.2023 22:27 Ответить
аааа, вон оно чьо, міхалич. Точно-точно, там же дуель в лучших традіціях, так сказать
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23.01.2023 22:40 Ответить
в лучших традициях - зассали оба)))))
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23.01.2023 22:47 Ответить
згадалось....як шухрич гелетея "раз на раз" викликав
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23.01.2023 22:50 Ответить
а я балдею как Юрий Береза дубасил и шуфрича и вышкиБойка)))
от души дубасил ))))
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23.01.2023 22:56 Ответить
...при секундантах
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23.01.2023 22:58 Ответить
А бойко-пидорок, два- на одного, еще и кулачонку свою зарисовал.
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24.01.2023 02:22 Ответить
та не! они там по тихому скрестили шпаги, нанесли друг другу футхелей, ниже спины и разошлись, ничья видимо...
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24.01.2023 00:07 Ответить
жаль... хотелось чтоб ничья - это поубивались.....обое)))
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24.01.2023 00:12 Ответить
будем надеяться на реванш...
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24.01.2023 00:38 Ответить
Бг-ггг... а прикиньте... Пожарных машин нужно в разы больше , вместе м пожарными вертолетами...ХЕХ... ЗЫ... так шо, дорисуйте.
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24.01.2023 02:20 Ответить
Ні, смішно це коли zeвлада заради піару розказує вкраїнчикам про дрони помсти, і тепер рашисти попереджені. Шанси на враження цілі тепер менші. Зате піар сонцесяйного...
Тим хто думає що рашистка розвідка ітак все знає, треба нагадати за Вагнергейт- там вони теж 'все знали'?
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23.01.2023 21:59 Ответить
А чи є дрони, чи то може так, проект щоб помародьорити?
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23.01.2023 22:02 Ответить
Я так зрозумів, Ігнату смішно, бо зелена влада замість виробництва ракет та безпілотників мародьорила на закупівлях для військових, тому ці всі ппо на дахах - марна справа, бо нема чим обстрілювати?
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23.01.2023 22:00 Ответить
Саме так, бо не думаю що Ігнат настільки тупий, що не розуміє, що коли в тебе залишилося лише 3
"панцирі" то прикрити їми кремль іншого шляху нема.
Мені більш цікаво як ці "панцирі" будуть працювати на негативних кутах.
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23.01.2023 22:12 Ответить
Каких отрицательных углах? Вы про этот бред?
крилаті ракети можуть між будинками літати
Джерело
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23.01.2023 22:31 Ответить
Ваня, знаешь почему руские такие как топор, которьій после смерти петра первого никто не точил? Потому что крьілатьіми ракетами по вам никто не будет наносить удар. Руских замочат иньіми средсвами. Везде, в маскве, и не только. Но что показательно тьі в маскве никогда даже не бьіл, не знаешь реальную вьісоту зданий, куда закинули остатки руского пво.
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24.01.2023 02:10 Ответить
При цьому потрібно знати, що самих гускіх, тобто кацапів, в місті меншість. Ще давно усопший Лужок жалівся, що одних азербайджанців в Ма-асквє більше 1 млн. душ.
Недарма ж вже давно в масах гуляє шютка гумору:
"Мэр Масквы Касем-Исмаил Гиреев-Кирдыков просит правоверных дать возможность русским соотечествнникам спокойно, без эксцессов отметить Рождество и Пасху".
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24.01.2023 07:36 Ответить
А ще кривизну землі потрібно врахувати...
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24.01.2023 01:36 Ответить
IMHO:
Це вони бояться не ракет, а гвінтокрилів соратників Уйла, що приїдуть його "вмовляти" на капітуляцію, поки усю Рашку на війні та санкціях не спалив.
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23.01.2023 22:05 Ответить
Це вони свої "буки" прикривають цивільними об'єктами
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23.01.2023 22:08 Ответить
это вы еще БМ-21 на крышах не видели.
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23.01.2023 22:18 Ответить
..і катюші
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23.01.2023 22:59 Ответить
не исключаю, что начнут снимать с постаментов и переставлять на крыши.
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23.01.2023 23:15 Ответить
...на фоні оцих приколів, я не здивуюсь = вони прибацані
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23.01.2023 23:19 Ответить
Банальний розрахунок на їхню зомбовану аудиторію. Всім іншим смішно.
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23.01.2023 22:19 Ответить
Зато вовик немножко успокаивается и иногда может поспать.
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23.01.2023 22:22 Ответить
Мають.
Це показує дебілам-кацапам, що «вялікая расєя» веде війну з НАТО не на життя а на смерть, що дійшло до бетонних надовбів навколо курська та білгороду і до системи ППО на дахах держустанов в москві.
Пропаганда в усьому.
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23.01.2023 22:29 Ответить
"розміщення систем ППО у Москві не повʼязане із загрозою атаки з боку України - це може бути грою на публіку, за допомогою якої Кремль готує росіян до затяжної війни. "

- Це надувні муляжі!
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23.01.2023 22:32 Ответить
може бути схоже коли кремль заявив, що "ми ще не починали "(всі іронізували) - а потім пішли шахеди і ракети на енергетику держави⚡РФ готовит удары по Банковой, - "Панцирі" на крышах Москвы https://www.youtube.com/watch?v=9Oaf_UMUXeU
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23.01.2023 22:52 Ответить
Це є можливий захіст від відповіді України на подальші бомбардування.,
у зв,язку з отриманням зброї , що може атакувати Москву.
Чекайте подальших інтенсивних ракетних обстрілив.
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23.01.2023 22:47 Ответить
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23.01.2023 22:47 Ответить
Та можливо скоріше в них дах провалиться від тих ппо.
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24.01.2023 08:58 Ответить
 
 