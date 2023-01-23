Столтенберг об оружии для Украины: НАТО должно помочь победить Россию на поле боя

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что партнеры должны помочь Украине победить на поле боя и создать условия для завершения войны за столом переговоров на ее условиях.

Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Никто не знает, как завершится эта война... Большинство войн заканчивается, как правило, за столом переговоров. Но надо отдавать себе отчет, что то, чего Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от того, что будет достигнуто на поле боя. Путин не изменил своих целей - полный контроль над всей Украиной. Итак, единственным путем, условием для мирного решения является однозначный месседж путина: он не победит на поле боя. Мы должны создать эти условия", - сказал Столтенберг, добавив, что союзники и партнеры должны создать для Украины благоприятные условия на фронте путем предоставления необходимого оружия.

По его словам, сейчас проходит процесс консультаций между союзниками, какое именно оружие еще передать Украине, но также о том, как обеспечить эффективное функционирование тех систем, которые были переданы ранее.

Столтенберг не согласился с оценкой того, что нынешняя дискуссия о передаче наступательных танков раскалывает Альянс и Германия противопоставила себя другим странам. Кое-где принятие таких решений требует времени и консультаций, содержание которых не выносится на широкую общественность, добавил политик.

"В целом мы видим серьезное усиление обороноспособности Украины, чтобы она не только выжила, но и могла победить в этой войне… Мы должны продвигаться дальше и не позволить победить путину. Это создало бы очень угрожающую ситуацию для наших интересов безопасности. Мы должны позаботиться о том, чтобы Украина победила", - заявил глава НАТО.

Он назвал уровень сплоченности Альянса "невиданным", чего пути не могли себе представить, и это была одна из его главных стратегических ошибок.

Российскую ядерную риторику генсек НАТО назвал "совершенно безответственной и угрожающей". По его словам, в Альянсе внимательно следят за ситуацией и не видят изменений в готовности ядерных арсеналов. "Если мы позволим РФ нас шантажировать такой риторикой, пойдем на уступки, тогда этот мир на самом деле будет опасен, ведь Россия будет прибегать к такой практике, угрозам, каждый раз, когда захочет чего-то достичь", - подчеркнул Столтенберг.

Отвечая на вопрос по поводу препятствий, которые Турция ставит на пути Финляндии и Швеции к членству, он напомнил, что в целом процесс происходит по очень ускоренной процедуре, обе страны подали заявки только в мае прошлого года, обычно процесс занимает годы. До сих пор 28 из 30 членов НАТО ратифицировали протокол о вступлении обеих стран, напомнил генсек НАТО.