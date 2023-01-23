Европарламент принял резолюцию касательно трибунала над руководством РФ, - заместитель главы ОП Смирнов

Европарламент принял резолюцию, призывающую к созданию Специального международного трибунала, мандатом которого будет преследование и наказание за преступление агрессии, совершенное высшим военно-политическим руководством РФ.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одно важное решение, демонстрирующее готовность цивилизованного мира проснуться и заставить дышать доктрину международного права, применив при этом самое мощное юридическое оружие — ответственность за преступление агрессии. То оружие, которое никто не искал более 70 лет, спокойно созерцая акты террора и агрессий в 2014 году в украинском Крыму и на Донбассе, до этого в Грузии в 2008 году и так далее", — написал Смирнов.

По его словам, это еще один аргумент, который постоянно склоняет весы в сторону справедливости и приближает победу Украины в этой коварной войне.

"Напомню, преступление агрессии имеет уникальный режим юрисдикции, отдельный от других преступлений Римского устава, таких как военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Страны, не являющиеся государствами-участниками Международного уголовного суда, исключаются из юрисдикции этого суда в части расследования и привлечения к ответственности за преступление агрессии, независимо от того, являются ли они жертвой агрессии или агрессором", - добавил заместитель главы ОП.

Также читайте: Европарламент почти единогласно считает, что Украина должна быть членом ЕС, – Мецола

Смирнов подчеркнул, что работа Специального международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины не только юридически формализует международных преступников в этом статусе, но и навсегда закроет им двери в цивилизованный мир.

Также он поблагодарил международных партнеров и союзников, лично президента Зеленского и всех коллег, которые ежедневно на дипломатическом и юридическом фронтах держат оборону.

"Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за поддержку и мощную международную адвокацию, всех наших международных партнеров и союзников, а также всех коллег, которые ежедневно на дипломатическом и юридическом фронтах не только крепко держат оборону, но и живо наступают на пятки негодяев: Anton Korynevych, Dmytro Kuleba, Emine Dzheppar, Maria Mezentseva, Oleg Gavrysh, Denis Malyuska, Андрій Сибіга, Олена Ковальська, Саша Качура, Denys Maslov, Олександра Устінова, Хоменко Олена, Карасевич Олександр, Матвійчук Олександра, Lesia Zaburanna. (Извините, если кого-то пропустил). Коллеги, вы супер крутые!", - написал Смирнов.