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Мы предоставим Украине то, что ей нужно для борьбы, - Госдепартамент США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

прайс,нед

Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с международными партнерами, чтобы обеспечить Украину вооружением, необходимым для ее противостояния российской агрессии.

Об этом заявил в понедельник спикер Госдепа США Нед Прайс, комментируя перспективы поставок танков по запросу Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша роль состоит в том, чтобы дальше общаться с нашими украинскими партнерами, разговаривать с нашими союзниками, в том числе в рамках НАТО, в том числе в рамках Контактной группы по вопросам обороны (Украина – ред.), чтобы определить потребности украинских военных, а также то, что члены этой коалиции из около 50 стран могут поставить", - отметил Прайс.

Он отметил, что не будет давать прогнозы развития ситуации кроме одного, что агрессия путина и в дальнейшем будет стратегическим поражением для него.

"Мы предоставим Украине то, что ей нужно для борьбы", – отметил представитель Госдепа.

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В ответ на вопрос, поддержат ли США решение Польши отправить в Украину танки без разрешения Германии, Прайс подчеркнул, что о его следует адресовать, прежде всего, Варшаве и Берлину. В некоторых случаях это вопрос для обсуждения между Германией и союзниками в Европе.

"Но у меня создалось впечатление от заголовков, которые появляются, что мы можем услышать больше наших немецких союзников в течение ближайших часов, ближайших дней", - добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

В то же время, он подчеркнул, что ФРГ остается "непреклонным союзником" Америки во всех сферах, в том числе в плане оборонной помощи для Украины.
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Топ комментарии
+14
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23.01.2023 23:54
+10
Кожен день зволікання з військовою допомогою коштує Українські життя!!!
Сподіваюсь настане день коли почне швидше надходити допомога!
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23.01.2023 23:53
+10
Делим ответственность. Рассуждаем. Беспокоимся за возможные политические последствия для персон(и иже с ними) которые примут решение. Потому шо готовимся к выборам....курва, это не их кровь впитывает Украинская земля, не их дети и племянники кладут свои жизни за дальнеьшее процветание Европы. С 2014 моя семья отдала 4 жизни за Украину.Это МОЯ кровь,та самая, которая течет в жилах моих детей и внуков.Та самая, которой НАШ дед Павло Гарковенко окропил Карпаты . Та самая, которую он дал нам, тем, которые рождены в изгнании, тем, которых тщетно пытались сделать русскими. Мы НИКОГДА не смиримся, пока существует московия. Мои внуки ЗНАЮТ, и они Американцы.
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24.01.2023 00:15
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Чекаю на черговий пост від дімки-алкоголіка!
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23.01.2023 23:51 Ответить
Кожен день зволікання з військовою допомогою коштує Українські життя!!!
Сподіваюсь настане день коли почне швидше надходити допомога!
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23.01.2023 23:53 Ответить
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23.01.2023 23:54 Ответить
А точніше для того щоб Кацапи завязли в Україні і перемололи свій наступаючий потенціал.
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24.01.2023 00:00 Ответить
Ключевое в этой статье всё необходимое для борьбы и противостояния российской агрессии но это не всё для победы .Видимо штаты и наших союзников текущая ситуация на фронте ни нашим ни вашим вполне устраивает
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24.01.2023 00:02 Ответить
Экономические потери США и союзников - более 1 триллиона долларов. В пустое место такие деньги не вкладывают. Будут идти до конца чтобы рашка навсегда уползла с Украины и выплатила репарации.
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24.01.2023 00:06 Ответить
Держдеп, пришліть українцям декілька керівників Талібану.
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24.01.2023 00:14 Ответить
Делим ответственность. Рассуждаем. Беспокоимся за возможные политические последствия для персон(и иже с ними) которые примут решение. Потому шо готовимся к выборам....курва, это не их кровь впитывает Украинская земля, не их дети и племянники кладут свои жизни за дальнеьшее процветание Европы. С 2014 моя семья отдала 4 жизни за Украину.Это МОЯ кровь,та самая, которая течет в жилах моих детей и внуков.Та самая, которой НАШ дед Павло Гарковенко окропил Карпаты . Та самая, которую он дал нам, тем, которые рождены в изгнании, тем, которых тщетно пытались сделать русскими. Мы НИКОГДА не смиримся, пока существует московия. Мои внуки ЗНАЮТ, и они Американцы.
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24.01.2023 00:15 Ответить
Вы нас разоружили в 90 и не свинособаки кстати,все забрали и отдали кауапскоц мрази,а теперь смотрите как в Колизее,и потрараши бить нельзя и по белопараше тоже. И ракеты тоже не даёте, - вы такие же гниды как Германия и свинособаки.
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24.01.2023 00:16 Ответить
У своїх бідах ми винні більшою частиною самі. Будапештський меморандум - штука погана,
але ми могли б віддати і набагато менше. А "гниди" - то для втутрішнього користування.
Розбирайтеся з корупціонерами. Далеко ходити не треба. Буде більше довіри.
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24.01.2023 02:05 Ответить
Всі бояться хімічної,ядерної зброї,але це не сама страшна зброя кацапів. Саму страшну свою зброю вони нещодавно застосували... Мова про узаконення корупції на росії. Це посил всім нашим можновладцям,силовикам,д5путатам,суддям-і це суттєво збільшило серед них кількістьзрадників,явних і латентних. Кацапи підкорили сотні народів не на полі бою,а САМЕ своїм дозволом місцевій еліті безкарно грабувати місцеве населення,урівнявши цю еліту зі своєю в правах. Від «жалованной ґрамоти дворянству»для козацької старшини-до кадирівського тейпу,що панує зараз в Ічкерії. Дайте собі відповідь самі,чи подобається нашим мусорам,суддям,депутатам,чинам те,як Сунак штраф сплачує? І на чиєму боці їхні симпатії: європейському чи російському? Якщо корупцію не прирівняють до мародерства і не каратимуть цю гниль за законом воєнного часу-наша поразка неминуча. І не допоможе ніякий героїзм на фронті,ніяка жертовність,ніякі танки і ракети. Неможливо перемогти ворога,якщо тил гнилий. І страшні не люмпени-коригувальники,а ті,хто їх рятує від покарання,бо робить з ними одну справу. Лише цілі різні за масштабом...
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24.01.2023 00:36 Ответить
Данке.
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24.01.2023 02:15 Ответить
Так давайте, досить шмарклі вже жувати.
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24.01.2023 06:38 Ответить
https://youtu.be/CelEUnvSyhU..

Глава центризбиркома в концлагере Емма Памфилова заявила...в ГУЛАГе стартовала предвыборная компания...фюрер сказал одобрям-С... уйду на пенсию...в 2101 году...😁
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24.01.2023 08:41 Ответить
"Ми надамо Україні те, що їй потрібно для боротьби", - зазначив представник Держдепу. Джерело: https://censor.net/ua/n3395245
Дайте, краще, те, що потрібно нам для перемоги!
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24.01.2023 08:46 Ответить
 
 