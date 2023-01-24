Мы предоставим Украине то, что ей нужно для борьбы, - Госдепартамент США

Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с международными партнерами, чтобы обеспечить Украину вооружением, необходимым для ее противостояния российской агрессии.

Об этом заявил в понедельник спикер Госдепа США Нед Прайс, комментируя перспективы поставок танков по запросу Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша роль состоит в том, чтобы дальше общаться с нашими украинскими партнерами, разговаривать с нашими союзниками, в том числе в рамках НАТО, в том числе в рамках Контактной группы по вопросам обороны (Украина – ред.), чтобы определить потребности украинских военных, а также то, что члены этой коалиции из около 50 стран могут поставить", - отметил Прайс.

Он отметил, что не будет давать прогнозы развития ситуации кроме одного, что агрессия путина и в дальнейшем будет стратегическим поражением для него.

"Мы предоставим Украине то, что ей нужно для борьбы", – отметил представитель Госдепа.

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В ответ на вопрос, поддержат ли США решение Польши отправить в Украину танки без разрешения Германии, Прайс подчеркнул, что о его следует адресовать, прежде всего, Варшаве и Берлину. В некоторых случаях это вопрос для обсуждения между Германией и союзниками в Европе.

"Но у меня создалось впечатление от заголовков, которые появляются, что мы можем услышать больше наших немецких союзников в течение ближайших часов, ближайших дней", - добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

В то же время, он подчеркнул, что ФРГ остается "непреклонным союзником" Америки во всех сферах, в том числе в плане оборонной помощи для Украины.