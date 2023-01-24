СНБО поручило СБУ проверить законность внесения граждан в систему "Шлях" для выезда за границу
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить Министерство развития громад и областные военные администрации по законности предоставления гражданам права выезда за границу.
Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский ввел в действие решение СНБО от 23 января 2023 года "О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения".
Согласно документу, СБУ должна проверить законность решений Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, областных, Киевской городской военных администраций о выезде за пределы Украины граждан Украины, в том числе на транспортных средствах, а также законности и обоснованности внесения соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".
Напоминаем, что с помощью системы "Шлях" водители, перевозящие гуманитарную помощь и важные грузы, могут получить разрешение на выезд за границу.
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П. С. Я тут 10років живу і тіки в 22 побачив овердофіга хитрожопих
Рабство в мирний час. А зараз це вимушене обмеження. Особливо для тих, хто постійно запльовує телевізор фразами "держава мені винна" але при цьому вважає, що сам немає ніяких обов'язків перед державою і нічого державі не винен. Мовляв "нехай лохи працюють і воюють".
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Заступник глави офісу преЗЕдента України Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади з ОПи ЗЕленського.
Про це повідомляє джерело УП.
Замість нього, на посаду планують призначити київського голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.
Хто ж тоді буде за нього думати і рішення приймати.
Дилема.
Постанова КМУ про обмеження протирічить Конституції, тобто незаконна.
В нас Конституція прямої дії, тобто стаьті не можуть бути обмежені окрім я зміною самої Конституції.
Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
В цій статті жодного слова про громадян України.
Історія з ковідом показала, що всі права і свободи - легко відміняє один папірець офісного клерка.
Уверен СБУ точно знало кого и когда выпустили.
Як можливо таке робити із своїми рідними та близькими тобі людішками, а тако ж челяддю, для обслуги їх!!!
Ось такі вони, золоті яйця від влади!!