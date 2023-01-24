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СНБО поручило СБУ проверить законность внесения граждан в систему "Шлях" для выезда за границу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кордон

Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить Министерство развития громад и областные военные администрации по законности предоставления гражданам права выезда за границу.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 23 января 2023 года "О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения".

Согласно документу, СБУ должна проверить законность решений Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, областных, Киевской городской военных администраций о выезде за пределы Украины граждан Украины, в том числе на транспортных средствах, а также законности и обоснованности внесения соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".

Напоминаем, что с помощью системы "Шлях" водители, перевозящие гуманитарную помощь и важные грузы, могут получить разрешение на выезд за границу.

Также смотрите: Чиновники смогут ездить за границу только в реальные служебные командировки, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+33
Тобто, ті ж люди, які вносили туди кумів, сватів і просто корисних людей, будуть себе перевіряти.
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24.01.2023 01:06
+19
‼️ Схоже, Боря Джонсонюк недарма в гості приїжджав...

⚡⚡⚡
Заступник глави офісу преЗЕдента України Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади з ОПи ЗЕленського.

Про це повідомляє джерело УП.

Замість нього, на посаду планують призначити київського голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.
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24.01.2023 01:46
+17
Обмеження на виїзд,це рабство.
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24.01.2023 01:19
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Правила форума Совет форумчан
Тобто, ті ж люди, які вносили туди кумів, сватів і просто корисних людей, будуть себе перевіряти.
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24.01.2023 01:06 Ответить
Обмеження на виїзд,це рабство.
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24.01.2023 01:19 Ответить
Ти б хоч спробував правильно сформулювати те, що ти говориш... Рабство, це в рашці... Не хочеш на фронт-працюй в тилу, допомагай армії, ремонтуй техніку, лікуй поранених... Ні блін, треба за хабар виїздити за кордон...
П. С. Я тут 10років живу і тіки в 22 побачив овердофіга хитрожопих
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24.01.2023 01:28 Ответить
На тебе розумні знайдуться, скажуть "не писди там з Європи, незнаючи за кожного". В чомусь будуть праві
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24.01.2023 02:04 Ответить
Ти думаєш, що тут хтось когось питає хочеш ти на фронт чи ні?
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24.01.2023 03:30 Ответить
На паРаші немає заборони на виїзд,пельку затули.
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24.01.2023 09:55 Ответить
В них і війни немає...
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24.01.2023 10:26 Ответить
Якщо б людям надали можливість то вони допомогали б, а якщо у нас совок і треба всіх загребти не дивлячись нінащо в армію, тоді так, краще виїхати закордон, бо залишатися це самогубство.
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24.01.2023 10:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=15a7PVEg02M
Рабство в мирний час. А зараз це вимушене обмеження. Особливо для тих, хто постійно запльовує телевізор фразами "держава мені винна" але при цьому вважає, що сам немає ніяких обов'язків перед державою і нічого державі не винен. Мовляв "нехай лохи працюють і воюють".
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24.01.2023 10:24 Ответить
Свої совдепівську байки пра долг родіне,розповідайте дегенератами.
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24.01.2023 10:39 Ответить
За рік після війни спам'ятались... Та всі хто хотів давно за бугром...
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24.01.2023 01:24 Ответить
Причем, выпускали с первых дней войны по письмам несуществующих общественных организаций, типа волонтеры. Потом эти письма терялись, никаких следов кто, когда, зачем выезжал. Государство даже не контролировало (и не контролирует! обратный въезд в страну. Узаконенное бесстыдство и полная деградация государственных органов.
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24.01.2023 04:50 Ответить
‼️ Схоже, Боря Джонсонюк недарма в гості приїжджав...

⚡⚡⚡
Заступник глави офісу преЗЕдента України Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади з ОПи ЗЕленського.

Про це повідомляє джерело УП.

Замість нього, на посаду планують призначити київського голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.
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24.01.2023 01:46 Ответить
Перейде в ода, не турбуйтеся, своїх людей не кинуть напризволяще
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24.01.2023 01:50 Ответить
Я не турбуюсь , а навпаки
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24.01.2023 02:06 Ответить
А Ермак?
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24.01.2023 01:57 Ответить
мені цей візит нагадує його попередній візит, коли в Стамбулі хотіли якісь переговори з руснею мутити.. так і зараз в мережі повзуть різні чутки, шо пуйлу знову якісь мирні ініціативи якісь серйозні країни-посередники висувають. то може Борис приїзджав проконсультувати Вову щодо тих "мирних ініціатив" і щоб Вова не вівся на ці пуйловські розводки. хз, хз..
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24.01.2023 02:00 Ответить
Далеко не тільки Тимошенко написав заяву - на скільки я чув - там ще багато хто написав - і голова Запорізької та Дніпропетровської ОДА, і ще інші персонажі. Тенденція непогана. Але без Татарова явно неповна.
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24.01.2023 03:41 Ответить
я канєшно діко ізвіняюсь, а шо - це якась нова стаття в КПК, з мірою покарання за корупцію - "звільнення з посади"!!!!??
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24.01.2023 03:46 Ответить
А одне ніяк не відміняє іншого. Тих, проти кого є підозра у корупції звільняють, а там вже розлідування їх корупційних муток йде. Чи по-вашому не потрібно звільняти - нехай сидить на своїй посаді і заважає розлідуванню?
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24.01.2023 03:54 Ответить
за кримінальні злочини потрібно - садити!!!! КОГО посадили, пару "за льотних" клєрків?? , а де зараз бріліантові прокурорскі і т. д.????
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24.01.2023 04:39 Ответить
Звісно, що потрібно саджати за грати - але для того, щоб посадити за грати - потрібно довести злочин в суді, чи не так? А звільнити можна швидше. Одне ніяк не заважає іншому.
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24.01.2023 12:15 Ответить
Вони зникнуть як зрадник баканов, десь за кордоном.
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24.01.2023 08:06 Ответить
Татарова вже злили. На черзі сам дЄрьмак. Але це вже святе для Боневтіка.
Хто ж тоді буде за нього думати і рішення приймати.
Дилема.
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24.01.2023 09:08 Ответить
А если чиновник при выезде показывает второй свой паспорт например Израильский или Кипрский он выездной получается?
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24.01.2023 04:35 Ответить
Именно так! И бОльшая часть чиновников имеет еще минимум одно гражданство. Самые расторопные еще и один Украинский паспорт н на другое имя. Украина - страна возможностей.
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24.01.2023 04:53 Ответить
а сам Юстас Карлович написав, чи церемониться ?
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24.01.2023 05:14 Ответить
Стаття 33 Конституції гарантує вільне пересування та перетин кордону.
Постанова КМУ про обмеження протирічить Конституції, тобто незаконна.
В нас Конституція прямої дії, тобто стаьті не можуть бути обмежені окрім я зміною самої Конституції.
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24.01.2023 05:53 Ответить
Стаття 33.

Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

В цій статті жодного слова про громадян України.
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24.01.2023 08:13 Ответить
На паркані теж багато чого написано.
Історія з ковідом показала, що всі права і свободи - легко відміняє один папірець офісного клерка.
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24.01.2023 09:41 Ответить
а хто перевірить СБУ ?
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24.01.2023 08:18 Ответить
Всеобщая мобилизация и просто военное положение это разные юридические формулы и понятия...,слуги дьявола об этом прекрасно знают...,но...им по барабану...они косят баблосы миллиардами... бизнес...ничего личного...
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24.01.2023 08:47 Ответить
І скільки коштує щоб попасти в цей Шлях? Чи це лише для обраних?
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24.01.2023 09:02 Ответить
Главное в процессе проверки не выйти на себя...
Уверен СБУ точно знало кого и когда выпустили.
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24.01.2023 10:08 Ответить
І почалося, утиски, перевірки…., після 11 місяців!!! зеленого коридору, від привладних осіб, на кордонах України!!!
Як можливо таке робити із своїми рідними та близькими тобі людішками, а тако ж челяддю, для обслуги їх!!!
Ось такі вони, золоті яйця від влади!!
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24.01.2023 11:27 Ответить
а перевірити де поділися 50 шевроле тахо не пробували
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24.01.2023 11:30 Ответить
 
 