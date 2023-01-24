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Союзники по НАТО должны поставлять более тяжелое оружие Украине, это срочно, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг

Запад срочно должно предоставить Украине больше военной помощи и поставлять тяжелое оборудование.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос, будет ли он приветствовать одобрение Германией объявленного Польшей снабжения танков Leopard в Украину, Столтенберг сказал: "Мой месседж состоит в том, что союзники должны поставлять больше, поставлять более тяжелое оборудование и боевые системы в Украину. И это абсолютно срочно".

Генсек НАТО приветствовал все заявления союзников о боевых танках для ВСУ: "Если мы действительно хотим получить решение, при котором Украина выживает как суверенная и свободная страна, то действовать таким образом совершенно необходимо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг об оружии для Украины: НАТО должно помочь победить Россию на поле боя
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Топ комментарии
+13
Обворовыванием армии, ЗЕленая банда перешла все границы. Пистец тебе, ЗЕля!

​​🏛️Смотрите, как все интересно. Октябрь 2020 г. Издание "Зеркало недели" сообщает сенсацию о сливе Офисом преЗЕдента информации по "вагнеровцам". На фоне бушевавшего тогда Вагнергейта, во время визита в Великобританию, преЗЕдент Зеленский тайно встречался с главой английской разведки МИ-6 Ричардом Муром.
Мы тогда писали, что мистер Мур сообщил Зеленскому об утечке информации из его офиса в Москву, и предупредил о серьезных последствиях.

😉Далее последовал многосерийный Вагнергейт, результат которого известен. Офис преЗЕдента согласился назначить руководителями украинской армии генералов, рекомендованных англичанами, то есть Залужного и Шапталу. За это, англичане обеспечили весьма безболезненное для Зеленского завершение Вагнергейта.

🤦🏼А господин Ермак с тех пор потерял сон и покой.

🇬🇧О том, что информацию "Зеркалу недели" слили сами МИ-6, мы тогда сообщили.

💰Наши дни. Тоже самое "Зеркало недели" публикует сенсацию.Издание сообщает, что Министерство обороны Украины занимается закупкой продовольствия для Вооруженных сил Украины по ценам в 2-3 раза дороже, чем в розницу в супермаркетах Киева.

💤Очевидно, история будет иметь продолжение - крайне тяжелое для украинской власти. Давайте не забывать, что преЗЕдентом Украины, Владимир Зеленский стал во многом благодаря делу отца и сына Гладковских - тех самых Свинарчуков. Которые, кстати, сейчас на свободе.

🙅🏻‍♂️Посадить их команда Зеленского не смогла. Зато она смогла попасться на обворовывании украинских солдат прямо во время острой фазы войны.

📉При чем тут "Зеркало недели"? Да при том, что украинской власти больше не передают приветов. Западные партнеры приступили к уничтожению рейтинга Зеленского, в первую очередь внутри Украины. Естественно, делать они это будут мягко, чтобы не вызвать волнений внутри воюющего государства. Однако.

💥Коррупционные скандалы теперь будут повторяться с завидным постоянством. Зеленский не может навести порядок в своем окружении. А Британия и США не желает больше терпеть в руководстве Украины кремлёвских типов вроде Ермака, К.Тимошенко, Татарова и подобных.

😎Приготовьтесь. Это лишь первый скандал из череды возможных.
Кстати, на действия украинской армии влияния он не окажет.
Печерский холм

P.S. НАБУ затримало на одержанні хабаря в 400 000 доларів, зам. міністра розвитку громад і територій Лозинського. Василь Лозинський був призначений зам.Міністра розвитку громад та територій України у листопаді 2022 року.

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24.01.2023 01:48
+7
Вторая армія міра Бахмут 6 мєсяцев берьот, а проігриваєт Украіна?)))
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24.01.2023 02:10
+7
Вообще-то сарказм не к месту. Во-первых, теряя своих лучших граждан в войне, страна уже проигрывает по умолчанию. Во-вторых, чтобы говорить о выигрывании или проигрывании, нужно знать реальное соотношение потерь. Верить мы, конечно, должны в лучшее, но к сожалению, одной верой победить врага невозможно.
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24.01.2023 04:28
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сейчас видимо в ближайшие недели будет решаться судьба Украины и всей Европы,поэтому это затягивание с танками немного напрягает,так как ситуация очень серьезная
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24.01.2023 01:40 Ответить
Обворовыванием армии, ЗЕленая банда перешла все границы. Пистец тебе, ЗЕля!

​​🏛️Смотрите, как все интересно. Октябрь 2020 г. Издание "Зеркало недели" сообщает сенсацию о сливе Офисом преЗЕдента информации по "вагнеровцам". На фоне бушевавшего тогда Вагнергейта, во время визита в Великобританию, преЗЕдент Зеленский тайно встречался с главой английской разведки МИ-6 Ричардом Муром.
Мы тогда писали, что мистер Мур сообщил Зеленскому об утечке информации из его офиса в Москву, и предупредил о серьезных последствиях.

😉Далее последовал многосерийный Вагнергейт, результат которого известен. Офис преЗЕдента согласился назначить руководителями украинской армии генералов, рекомендованных англичанами, то есть Залужного и Шапталу. За это, англичане обеспечили весьма безболезненное для Зеленского завершение Вагнергейта.

🤦🏼А господин Ермак с тех пор потерял сон и покой.

🇬🇧О том, что информацию "Зеркалу недели" слили сами МИ-6, мы тогда сообщили.

💰Наши дни. Тоже самое "Зеркало недели" публикует сенсацию.Издание сообщает, что Министерство обороны Украины занимается закупкой продовольствия для Вооруженных сил Украины по ценам в 2-3 раза дороже, чем в розницу в супермаркетах Киева.

💤Очевидно, история будет иметь продолжение - крайне тяжелое для украинской власти. Давайте не забывать, что преЗЕдентом Украины, Владимир Зеленский стал во многом благодаря делу отца и сына Гладковских - тех самых Свинарчуков. Которые, кстати, сейчас на свободе.

🙅🏻‍♂️Посадить их команда Зеленского не смогла. Зато она смогла попасться на обворовывании украинских солдат прямо во время острой фазы войны.

📉При чем тут "Зеркало недели"? Да при том, что украинской власти больше не передают приветов. Западные партнеры приступили к уничтожению рейтинга Зеленского, в первую очередь внутри Украины. Естественно, делать они это будут мягко, чтобы не вызвать волнений внутри воюющего государства. Однако.

💥Коррупционные скандалы теперь будут повторяться с завидным постоянством. Зеленский не может навести порядок в своем окружении. А Британия и США не желает больше терпеть в руководстве Украины кремлёвских типов вроде Ермака, К.Тимошенко, Татарова и подобных.

😎Приготовьтесь. Это лишь первый скандал из череды возможных.
Кстати, на действия украинской армии влияния он не окажет.
Печерский холм

P.S. НАБУ затримало на одержанні хабаря в 400 000 доларів, зам. міністра розвитку громад і територій Лозинського. Василь Лозинський був призначений зам.Міністра розвитку громад та територій України у листопаді 2022 року.

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24.01.2023 01:48 Ответить
Вторая армія міра Бахмут 6 мєсяцев берьот, а проігриваєт Украіна?)))
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24.01.2023 02:10 Ответить
Вообще-то сарказм не к месту. Во-первых, теряя своих лучших граждан в войне, страна уже проигрывает по умолчанию. Во-вторых, чтобы говорить о выигрывании или проигрывании, нужно знать реальное соотношение потерь. Верить мы, конечно, должны в лучшее, но к сожалению, одной верой победить врага невозможно.
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24.01.2023 04:28 Ответить
Кирюша-"Шевроле" уже заяву об отставке подал. Гниду татарова всё никак не выковыряют.
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24.01.2023 03:12 Ответить
Все вони бачать , що і єрмак і зеклоун є агентами кремля, тому і не дають озброєння в повному обсязі ,щоб ********** кацапам це все не продали.Оман ,вагнергнйт забули?
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24.01.2023 09:49 Ответить
для наступу по всій лінії фронту треба 1000 танків.
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24.01.2023 02:34 Ответить
по всей и не надо. Для наступления в направлении Каменки достаточно будет двух танковых бригад.
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24.01.2023 04:33 Ответить
Треба щоб американці в@їбaли. І наступ не знадобиться.
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24.01.2023 11:24 Ответить
"Для большинства понятие дали танки сводится чуть ли не к вывели из ангара и поехали воевать, как в одноимённой игре. А то, что вместе с танками необходим колоссальный объём сопутствующих вещей никто и не думает. Танки надо как-то доставлять к месту боёв - своим ходом моторесурс выработается очень шустро, значит нужны тягачи коих у нас просто ноль совместимых с леопардами и прочими танками НАТО, необходимы расходники в немалых количествах на каждый борт, необходима грамотная "мазута", само собой подготовленный экипаж, весь необходимый спектр боеприпасов, причём не в соседней стране на складе, а в минимально дозволенных зонах рядом с передовой и много чего ещё. Только так танки не станут одноразовой игрушкой, а смогут максимально долго и эффективно выполнять свою роль на поле боя." (с)
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24.01.2023 05:15 Ответить
орка глубокой прожарки кто хочет посмотреть?? ))
https://twitter.com/i/status/1617563992888836102
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24.01.2023 06:21 Ответить
да, трминово и в ихнем случае- в течении года, с уки
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24.01.2023 06:49 Ответить
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24.01.2023 07:28 Ответить
Это бред, им никогда не взять Одессу раньше Житомира и Винницы. Форсировать Днепр они ни смогут, по этому остаеться маштабное наступление с Беларусси на юг.
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24.01.2023 11:42 Ответить
 
 