Союзники по НАТО должны поставлять более тяжелое оружие Украине, это срочно, - Столтенберг

Запад срочно должно предоставить Украине больше военной помощи и поставлять тяжелое оборудование.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос, будет ли он приветствовать одобрение Германией объявленного Польшей снабжения танков Leopard в Украину, Столтенберг сказал: "Мой месседж состоит в том, что союзники должны поставлять больше, поставлять более тяжелое оборудование и боевые системы в Украину. И это абсолютно срочно".

Генсек НАТО приветствовал все заявления союзников о боевых танках для ВСУ: "Если мы действительно хотим получить решение, при котором Украина выживает как суверенная и свободная страна, то действовать таким образом совершенно необходимо".

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