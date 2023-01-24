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Немецкий концерн Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard в течение года, - RND

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

леопард

Немецкая оборонная группа Rheinmetall может поставить в Украину 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2 в случае необходимости.

Об этом заявил представитель концерна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание RND.

"У нас есть 22 машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и отправить в Украину", - сказал спикер.

По его словам, ремонт этих танков продлится около года. Поставка возможна в конце 2023 года – начале 2024 года.

"Есть еще 29 Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле-мае 2023 года. Мы могли бы сделать доступными еще 88 танков Leopard 1", – добавил представитель Rheinmetall.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 122 170 человек (+690 в сутки), 3152 танка, 289 самолетов, 281 вертолет, 2148 артсистем, 6284 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+7
Приємно працювати з професіоналами, а не з говнополітиками!
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24.01.2023 06:24
+4
"Та мы вже поняли, шо ми це шото одно а ви це шото другоє", короче доки німцям або мериканцям не з'явитися Перл-Харбор 2.0, чухатись з танками вони будуть до дощу у четвер.
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24.01.2023 06:44
+3
Все может быть в лучшем виде, абсолютно все, просто потом ну или никогда... . шольц
P.S. Германии огромное спасибо, что приютила мою жену.
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24.01.2023 06:33
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Приємно працювати з професіоналами, а не з говнополітиками!
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24.01.2023 06:24 Ответить
І не кажіть

Через рік дасть Бог і війна закінчиться, а танчики для параду із Веркою Сердючкою та зайцями згодяться
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24.01.2023 10:32 Ответить
через рік війна не закінчиться. а з такою швидкістю прийняття рішень, якщо лінія фронту залишиться хоча би там, де вона зараз є - це вже буде дивом неймовірним. але скоріш за все дива не буде...
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24.01.2023 10:56 Ответить
Вже є необхідність. Єрмак не просить танки, тимошенко йому заважав?
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24.01.2023 10:54 Ответить
Все может быть в лучшем виде, абсолютно все, просто потом ну или никогда... . шольц
P.S. Германии огромное спасибо, что приютила мою жену.
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24.01.2023 06:33 Ответить
"Та мы вже поняли, шо ми це шото одно а ви це шото другоє", короче доки німцям або мериканцям не з'явитися Перл-Харбор 2.0, чухатись з танками вони будуть до дощу у четвер.
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24.01.2023 06:44 Ответить
"Їде поїзд В купе - "обширна" дама і грузин Дама "невдало " повернулася і перднула Щоб якось "замаскувать ситуацію", почала надсадно кашлять Грузин каже:
- Слюшай, дарагая! Звук кашлэм спратала, а запах чэм пратать будеш?"
"Александров"! Ти думаєш - змінив нік "Психиатрическая больница №1" (кацапською мовою), на український - "Психіатрична лікарня 2" - і тебе ніхто не пізнає? Смердить-то від тебе, по-старому!
Українською мовою ти все одно писать не зможеш - ніякий Гугл-перекладач не допоможе!
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24.01.2023 07:57 Ответить
"мовознавець" від сохи, ти знову обдєлалось, в тебе по 3 помилки з російськими кальками в одному реченні.
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24.01.2023 20:37 Ответить
Давай "лінгвіст" - "розбирай"! Бо я сьогодні щось мало сміявся
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24.01.2023 20:39 Ответить
Я задарма уроки не надаю. Кидаєш 50 гривень на держрахунок united24, потім консультація по твоїм проблемам з укрмовою.
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24.01.2023 21:04 Ответить
Тобі? 50 грн? За консультацію по українській мові? Ти таки точно - "пацієнт "психушки"... .
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24.01.2023 21:09 Ответить
Ти читати вмiєш, неук? Перечитай знову кому переказ. Якщо зовсім тормоз, то це ЗСУ.
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24.01.2023 22:08 Ответить
Та хоч твоїй медсестрі! З тебе такий "знавець української мови", як з мене - балерина!
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24.01.2023 22:27 Ответить
Та хто б казав .
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25.01.2023 00:38 Ответить
Ти повинен мене поважати вже тільки за те, що я намагаюся писати українською. І будеш поважати, поняв, ти чортяка скажена?
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25.01.2023 00:43 Ответить
Божевільних (особливо "буйних")не поважають Їх жаліють та ізолюють - щоб вони на оточуючих не кидалися і собі шкоди не наробили
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25.01.2023 00:55 Ответить
Та не розстраюйся, будуть тебе поважати, ти зможеш, вилікуватись не так складно, тільки не випльовуй пігулки.
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25.01.2023 01:45 Ответить
Так-так Класична кацапська "відмазка" - звинувачувать опонента в тому чим є сам або що сам робиш! До речі - багато божевільних вважають себе нормальними А оточуючих - божевільними
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25.01.2023 07:48 Ответить
Згоден, все так як ви кажете, і вас ніхто не звинувачує. У вас все буде добре, тільки прохання, не випльовуй те пігулки.
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25.01.2023 14:07 Ответить
в течении года- это что? год ждать? это ирония такая?
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24.01.2023 06:48 Ответить
Єто немецкая помощь!!
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24.01.2023 07:46 Ответить
Це не уряд, це виробничники. Вони обіцяють, виходячи зі своїх виробничих можливостей. Як тільки буде прийняте рішення, вони й почнуть. Без фінансування ж нічого робитися не буде.
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24.01.2023 07:56 Ответить
Ви статтю читали? Чи тільки заголовок? Частина леопардів 2 може бути поставлена вже в квітні/травн, а інша потребує ремонту. Можлива і поставка леопардів 1, але в статті не написано коли саме.
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24.01.2023 09:14 Ответить
перші леопарди це брухт, гірший за Т-62.
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24.01.2023 10:58 Ответить
Так вас ніхто не примушує брати цей брухт.
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24.01.2023 12:12 Ответить
питання стоїть взагалі не так: нам навіть цей брухт передати не в змозі.
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24.01.2023 12:32 Ответить
Звідки такі думки? Танкова коаліція вже в процесі, пані Бербок та пан Стольтенберг вже обізначили, що Німеччина не буде перешкодою для постачання.
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24.01.2023 12:36 Ответить
це все звучить в майбутньому часі, от звідти і такі думки. ми всі вже бачили, чим завершується майбутній час в стосунках з Німеччиною, взагалі не тим, як це виглядає в теперішньому часі.
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24.01.2023 12:53 Ответить
Що конкретно ви маєте на увазі? Це якось дуже абстрактно і неясно… Наскільки мені відомо, якщо Німеччина щось пообіцяла, то це виконується і досить швидко.
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24.01.2023 13:04 Ответить
хорошая новость! но в данный момент меня интересует другое - как такое возможно???
https://twitter.com/i/status/1617737251974451201
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24.01.2023 06:49 Ответить
курка з відрубленнною головою теж бігає..
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24.01.2023 07:15 Ответить
Дуже просто - у "вичищеному" місці - лише шлунково-кишкова система Всі інші системи життєзабезпечення - в грудному відділі А він - цілий! (Ведмеді по кілька місяців зимою без включення ШКС функціонують!)
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24.01.2023 07:44 Ответить
як варіант...у самих німців Леопарди не бігають..тому вони і не надають.попередниця МО Крістіне Ламбрехт мала провести ревізію Леопардів..побачили в якому стані і подала у відставку
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24.01.2023 07:20 Ответить
Не таких?
Рейнтрактор.
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24.01.2023 07:22 Ответить
В теории, а вот на практике?
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24.01.2023 07:27 Ответить
Нам так бистро не надо нам можно лет через десять!!!!!
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24.01.2023 07:45 Ответить
Куди? Село Соломонове захищати? Вдавіться і йдіть *****. А можна зняти зараз зі складів, а поповнювати впродовж вказаного періоду?
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24.01.2023 07:53 Ответить
А ти думаєш - у них на складах щось є? Вони ж - не СРСР, який десятиліттями тільки й робив, що "кріпив військову міць"! (А зараз на складах десь третина чи й більше техніки та *********** гниють та іржавіють у непридатному стані Ще на початку 80-х оцінив ті снаряди - коли на склади працювать направили ) Німці працювали, щоб забезпечить достойний рівень життя населення - у першу чергу А ми "*** останній без солі їли" - щоб нас усі боялися
Тут проблема не в "запасах" - в розвертанні виробництва! Тобто в переналадці станочного парку та перепрофілюванні спеціалістів А це на Заході - при наявності фінансової зацікавленості, робиться дуже швидко!
Головне - щоб вони Леопард 1" не забули обладнать динамічною системою захисту Бо в іншому випадку буде те, що з ними було у Сірії
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24.01.2023 08:11 Ответить
Не далеко фрау меркель пішла від совдепії.
Точно так же на складах ржавіють сотні Леопардів.
І про який Леопард 1 ти торочиш?
Його ніхто не збирався брати, від Т-72 він недалеко пішов.
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24.01.2023 08:19 Ответить
Ти тільки "заголовки" читаєш?!!!
"Німецька оборонна група Rheinmetall може доставити Україні 139 бойових танків Leopard типу 1 та 2, у разі необхідності.

Про це заявив представник концерну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання RND

"У нас є 22 машини типу Leopard 2A4, які ми могли б підготувати до експлуатації та відправити в Україну", - сказав речник.

За його словами, ремонт цих танків триватиме майже рік. Поставка можлива у кінці 2023 року - на початку 2024 року.

"Є ще 29 Leopard 2A4, які будуть готові до відправки вже у квітні-травні 2023 року. Ми могли б зробити доступними ще 88 танків Leopard 1", - додав представник Rheinmetall. Джерело: https://censor.net/ua/n3395252"

І про які "сотні ржавих Леопардів на складах ти "торочиш"? СРСР свої запаси техніки робив півстоліття! А Меркель вже з пелюшок була канцлером? Після розвалу СРСР навіть ті оборонні програми що були у Німеччини - загальмувалися!То звідки ж тоді взялися "сотні леопардів"?!

"Леопард 1 (нем. Leopard) - основной танк ФРГ до 1980-х годов.

Танк до настоящего времени находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск вооружённых сил различных государств мира и постоянно модернизируется. Находился на вооружении ВС ФРГ (бундесвер) вплоть до 2010 года; ему на смену пришёл Леопард 2."

Ти - перед тим, як когось в чомусь звинувачувать, трохи "думалку" включай!
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24.01.2023 08:37 Ответить
ох і маячня, а де ж тоді 3000 леопардів що були виготовлені німеччиною? мабуть на марсі
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24.01.2023 09:36 Ответить
Питайся німців - а не мене!
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24.01.2023 09:42 Ответить
Німеччина продала більшість своїх танків європейським та іншим союзним країнам, таким як Канада. Німеччина була змушена значно скоротити свою армію, оскільки США, Великобританія, Франція і Радянський Союз вимагали цього для об'єднання Німеччини.
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24.01.2023 11:27 Ответить
.С 1979 года на вооружение в бундесвер было поставлено 2125 танков Leopard-2, из которых на службе остаются еще около 240. Реформа бундесвера 2011 года предусматривает сокращение количества танков Leopard-2 до 225. Теперь это число будет увеличено до 328.
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24.01.2023 14:36 Ответить
Ось і озвучили реальні терміни цієї війни. Ще щонайменше півтора року. І це вже не вангування ануслітіків ОПи чи ГУРМО. Тверезий прогноз професіоналів, що рахують час та гроші, а не дєрєбанять закордонні подачки.
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24.01.2023 08:24 Ответить
Есть альтернативный способ победить. Весь оркостан живет по сути на 3 магистралях газовых (весь запад кацапов ими питается), паре компрессорных станций (для продажи СПГ), паре нефтеналивных портов в танкеры, еще есть турецкий поток (и южный) прямо у нас под боком, трубы обычные в Азербайджан и другие страны.

Если все это взорвать или уничтожить диверсиями, то кацапы потеряют и бабки, и энергетические мощности. Без бабла начнется дележка того, что осталось. Просто нужно сделать около 20 крупных взрывов, нападений или чуть больше мелких диверсий (прожечь трубы, подрезать столбы и так далее) и этого будет достаточно.

А иначе надо считать не танки, а подготовку летчиков и техников на сотню самолетов. Без этого никак.
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24.01.2023 10:35 Ответить
Вы там со спичками и бензином поострожнее,будь ласка...
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09.02.2023 15:55 Ответить
Ухххх!Круто! Дати їм Героя України!

Тільки тут колізія, є велика різниця між "може дати" і "дав"
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24.01.2023 08:25 Ответить
З трьох заводів, Леопард, фрау штазі знищила два. Зараз уряд Германії попав у погану ситуацію. Якщо це все висипатии на публіку, будуть проблеми. Німці реально зараз нічого не можуть прискорити.
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24.01.2023 09:15 Ответить
Вот это я понимаю обороноспособность страны и боеготовность Бундесвера! Завтра начинается война, а танки в армию поступят через год! КАРЛ ТЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙСЯ- ЧЕРЕЗ ГОД КАРЛ! И эти колбасно-сарделечные поцы нас учат жизни, да еще и с их уровнем коррупции на самом верху!
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24.01.2023 09:43 Ответить
Немецкий военно-промышленный комплекс Германии хочет заработать денежек, а правительство не даёт ему это сделать. Возникает вопрос. На кого работают такое правительство.
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24.01.2023 10:17 Ответить
Німецька збройова промисловість хотіла побудувати і продати Саудівській Аравії понад 200 танків у 2011 році, але це було заблоковано. Це державна політика. Деякі політичні партії, такі як зелені або ліві, хотіли повністю позбутися німецької військової промисловості.
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24.01.2023 11:28 Ответить
За все годы правления канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с конца 2005 года совокупный объем экспорта немецких вооружений превысил 85 миллиардов евро, что следует из ежегодных отчетов правительства.
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24.01.2023 14:42 Ответить
Хай краще поставлять зараз готові зі складів.
А концерн за рік відновить запаси складів.
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24.01.2023 10:31 Ответить
Так наступ через місяць буде. нащо нам за рік.
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24.01.2023 10:34 Ответить
Шольц отстал от моды
Сейчас в моде Леопарды
Мерседесы - хороши
Но весной 2023 года особенно модно носить
Леопарды
И все, что с ними сочетается
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09.02.2023 15:50 Ответить
 
 