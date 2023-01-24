Немецкий концерн Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard в течение года, - RND
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Немецкая оборонная группа Rheinmetall может поставить в Украину 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2 в случае необходимости.
Об этом заявил представитель концерна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание RND.
"У нас есть 22 машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и отправить в Украину", - сказал спикер.
По его словам, ремонт этих танков продлится около года. Поставка возможна в конце 2023 года – начале 2024 года.
"Есть еще 29 Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле-мае 2023 года. Мы могли бы сделать доступными еще 88 танков Leopard 1", – добавил представитель Rheinmetall.
Топ комментарии
+7 Svitlana L
показать весь комментарий24.01.2023 06:24
+4 Психіатрична Лікарня 2
показать весь комментарий24.01.2023 06:44
+3 Dyukov
показать весь комментарий24.01.2023 06:33
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Пожалуйста, подождите...
Через рік дасть Бог і війна закінчиться, а танчики для параду із Веркою Сердючкою та зайцями згодяться
P.S. Германии огромное спасибо, что приютила мою жену.
- Слюшай, дарагая! Звук кашлэм спратала, а запах чэм пратать будеш?"
"Александров"! Ти думаєш - змінив нік "Психиатрическая больница №1" (кацапською мовою), на український - "Психіатрична лікарня 2" - і тебе ніхто не пізнає? Смердить-то від тебе, по-старому!
Українською мовою ти все одно писать не зможеш - ніякий Гугл-перекладач не допоможе!
https://twitter.com/i/status/1617737251974451201
Рейнтрактор.
Тут проблема не в "запасах" - в розвертанні виробництва! Тобто в переналадці станочного парку та перепрофілюванні спеціалістів А це на Заході - при наявності фінансової зацікавленості, робиться дуже швидко!
Головне - щоб вони Леопард 1" не забули обладнать динамічною системою захисту Бо в іншому випадку буде те, що з ними було у Сірії
Точно так же на складах ржавіють сотні Леопардів.
І про який Леопард 1 ти торочиш?
Його ніхто не збирався брати, від Т-72 він недалеко пішов.
"Німецька оборонна група Rheinmetall може доставити Україні 139 бойових танків Leopard типу 1 та 2, у разі необхідності.
Про це заявив представник концерну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання RND
"У нас є 22 машини типу Leopard 2A4, які ми могли б підготувати до експлуатації та відправити в Україну", - сказав речник.
За його словами, ремонт цих танків триватиме майже рік. Поставка можлива у кінці 2023 року - на початку 2024 року.
"Є ще 29 Leopard 2A4, які будуть готові до відправки вже у квітні-травні 2023 року. Ми могли б зробити доступними ще 88 танків Leopard 1", - додав представник Rheinmetall. Джерело: https://censor.net/ua/n3395252"
І про які "сотні ржавих Леопардів на складах ти "торочиш"? СРСР свої запаси техніки робив півстоліття! А Меркель вже з пелюшок була канцлером? Після розвалу СРСР навіть ті оборонні програми що були у Німеччини - загальмувалися!То звідки ж тоді взялися "сотні леопардів"?!
"Леопард 1 (нем. Leopard) - основной танк ФРГ до 1980-х годов.
Танк до настоящего времени находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск вооружённых сил различных государств мира и постоянно модернизируется. Находился на вооружении ВС ФРГ (бундесвер) вплоть до 2010 года; ему на смену пришёл Леопард 2."
Ти - перед тим, як когось в чомусь звинувачувать, трохи "думалку" включай!
Если все это взорвать или уничтожить диверсиями, то кацапы потеряют и бабки, и энергетические мощности. Без бабла начнется дележка того, что осталось. Просто нужно сделать около 20 крупных взрывов, нападений или чуть больше мелких диверсий (прожечь трубы, подрезать столбы и так далее) и этого будет достаточно.
А иначе надо считать не танки, а подготовку летчиков и техников на сотню самолетов. Без этого никак.
Тільки тут колізія, є велика різниця між "може дати" і "дав"
А концерн за рік відновить запаси складів.
Сейчас в моде Леопарды
Мерседесы - хороши
Но весной 2023 года особенно модно носить
Леопарды
И все, что с ними сочетается