Враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях, отражены атаки в районе 11 населенных пунктов, - Генштаб

Начались триста тридцать пятые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российский оккупант в течение суток нанес 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

По данным Генштаба, враг продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника были отражены украинскими защитниками.

На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Червонопоповка Луганской области; Белогоровка, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Марьинка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

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"Противник не прекращает осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Обстрелам со всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Бучки, Михальчина Слобода Черниговской области; Нововасильевка, Казачье, Сопич, Кучеровка. Погибли гражданские жители. Студенок, Бояро-Лежачи, Стукаловка, Ворожба, Юнаковка, Волфино Сумской области; а также Гурьев Казачок, Стрелечья, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Новомлынск, Каменка и Красное Первое Харьковской области", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Кузьмино Луганской области.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении огневое поражение от вражеской артиллерии, танков и минометов получили районы населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмивка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Парасковеевка, Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 122 170 человек (+690 в сутки), 3152 танка, 289 самолетов, 281 вертолет, 2148 артсистем, 6284 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Также сообщается, что на Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов, в частности: Камышеваха на Доннечине, а также Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. В очередной раз обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Херсон.