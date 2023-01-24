Враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях, отражены атаки в районе 11 населенных пунктов, - Генштаб
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Начались триста тридцать пятые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российский оккупант в течение суток нанес 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.
По данным Генштаба, враг продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника были отражены украинскими защитниками.
На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Червонопоповка Луганской области; Белогоровка, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Марьинка Донецкой области.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.
"Противник не прекращает осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Обстрелам со всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Бучки, Михальчина Слобода Черниговской области; Нововасильевка, Казачье, Сопич, Кучеровка. Погибли гражданские жители. Студенок, Бояро-Лежачи, Стукаловка, Ворожба, Юнаковка, Волфино Сумской области; а также Гурьев Казачок, Стрелечья, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Новомлынск, Каменка и Красное Первое Харьковской области", - говорится в сообщении.
На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка Луганской области.
На Лиманском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Кузьмино Луганской области.
По данным Генштаба, на Бахмутском направлении огневое поражение от вражеской артиллерии, танков и минометов получили районы населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмивка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Парасковеевка, Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.
Также сообщается, что на Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов, в частности: Камышеваха на Доннечине, а также Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степное Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. В очередной раз обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Херсон.
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