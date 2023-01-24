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За полчаса противовоздушного боя уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины продолжают уничтожать военную вражескую технику на восточном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
"За полчаса противовоздушного боя с 00.00 до 00.30 часов 24 января 2023 подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.
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Вчить українську - руське - це те, що має відношення до нашої Русі, а не до кацапів.
дивно шо тебе ще на забанили
шо ти руські тлегі читаєш і видаєш себе за українського експерта по сво
Ну забань тоді заодно ютуб канали Еспресо , 5 каналу , айсітіві ,, проекти -Гражданская оборона , Антизомбі , Григорія Германа , Березовця , Гончаренка та багато інших , які моніторять кацапські соцмережі і ЗМІ , і викладають ниття пропагандонів на своїх сторінках . ! Забань Цензор , який друкує новини з мордору .!
Сиди і дивись одного арестовіча , довбень .