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За полчаса противовоздушного боя уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ка

Защитники Украины продолжают уничтожать военную вражескую технику на восточном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"За полчаса противовоздушного боя с 00.00 до 00.30 часов 24 января 2023 подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+54
Горіла вата, палала.
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24.01.2023 08:23
+49
Іди читай "лента сру"! Там Канашенков ваш уже чотири рази "взяв Київ", "разбил в щепки 100500 "Хаймерсов", і сім разів "уничтожил украинское ПВО с авиацией"
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24.01.2023 08:42
+48
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24.01.2023 08:31
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Свино-собаки народжені повзати-літати вони не можуть. Мразота руська
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24.01.2023 11:44 Ответить
Російська, або московитська, або кацапська, або як завгодно, але не РУСЬка!
Вчить українську - руське - це те, що має відношення до нашої Русі, а не до кацапів.
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24.01.2023 13:25 Ответить
Ї...аште їх, хлопці! Слава нашим Захисникам та Слава Україні!
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24.01.2023 11:47 Ответить
Дивно . Читаю в рашистських тєлєгах ,, кацапня - виє про те що Соледар виявився пасткою , що ЗСУ навмисно заманили їх туди , тепер звідти ні вийти ні рушити далі , все місто прострілюється нашою артою .
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24.01.2023 12:14 Ответить
шо дивно?
дивно шо тебе ще на забанили
шо ти руські тлегі читаєш і видаєш себе за українського експерта по сво
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24.01.2023 12:26 Ответить
Нічого дивного. В Україні частина журналістів та експертів просто вимушені читати та дивитися кацапське ТБ. Ну робота в них така.
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24.01.2023 12:45 Ответить
Дивно що ти не лікуєшся в специфічних закладах .
Ну забань тоді заодно ютуб канали Еспресо , 5 каналу , айсітіві ,, проекти -Гражданская оборона , Антизомбі , Григорія Германа , Березовця , Гончаренка та багато інших , які моніторять кацапські соцмережі і ЗМІ , і викладають ниття пропагандонів на своїх сторінках . ! Забань Цензор , який друкує новини з мордору .!
Сиди і дивись одного арестовіча , довбень .
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24.01.2023 13:29 Ответить
Рашка думає, що наші хлопці з ППО вночі сплять..... !!!!!!))))
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24.01.2023 12:49 Ответить
Неубиваемый летающий танк кококо, не имеющий аналогов кококо
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25.01.2023 05:49 Ответить
Цікава виходить статистика. Загална швидкість авіаційної ракети "Овод" сягає в середньому 2000км/год (літак- носій - 1000км/год і стільки ж ракета). То наші ППС, як було повідомлено, можуть їх збивати. А решту ракет, які заходять на ціль по балістиці чи під кутом 30° і швидкості від 2 до 3 тисяч км/ год - збити не можуть? Єдина перепона, це мабуть час підльоту ракети до цілі, який йде на хвилини, при умові, якщо вчасно засікти пуск і курс ракети. Деякі з них виготовлені у 70х і не обладнані апаратурою маневрування, тому летять як запущений камінь але з швидкістю у 3 Маха (це трохи більше 3 тисяч км/год і відноситься до гіперзаукової).
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27.01.2023 04:47 Ответить
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