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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15452) война (47211) Генштаб ВС (4352) уничтожение (3957) техника (1547) потери (3873)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 122 170 человек (+690 в сутки), 3152 танка, 289 самолетов, 281 вертолет, 2148 артсистем, 6284 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 24 января 2023 года составляют примерно 122 170 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 122 170 (+690) человек ликвидировано,

танков - 3152 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 6284 (+8) ед,

артиллерийских систем - 2148 (+2) ед,

РСЗО - 448 (+1) ед,

средства ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов - 289 (+2) ед,

вертолетов - 281 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),

крылатые ракеты – 749 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4944 (+8) ед,

специальная техника – 194 (+1).

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 122 170 человек (+690 в сутки), 3152 танка, 289 самолетов, 281 вертолет, 2148 артсистем, 6284 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+19
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱👌✌️
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24.01.2023 08:42
+18
За добу 2 літачки + 4 ватальоти! Що там коїться з кацапами?
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24.01.2023 08:40
+16
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24.01.2023 08:39
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Хароших рускіх стає все більше.
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24.01.2023 08:36 Ответить
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24.01.2023 08:39 Ответить
Просто як акція КокаКола, але там під кришечкою, а тут у пакеті
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24.01.2023 08:43 Ответить
За добу 2 літачки + 4 ватальоти! Що там коїться з кацапами?
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24.01.2023 08:40 Ответить
У кацапів істерика і плач Ярославни
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24.01.2023 08:42 Ответить
Нi,нi,нi... Ярославну не чипайте та не зв'язуйте ii iм'я з москалями.
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24.01.2023 20:17 Ответить
путлєр поставив черговий дедлайн.

І так як ЗСУ крошать їм все ППО, а самі при цьому насичені ПЗРК та "фронтовим ППО", то будь-які спроби "в літачки" більше ніж "відстрілялись в маневрі кабрування і тікати", для засрашинців закінчуються ось так, як вчора. Мінус 6 машин.

Та й з артою в засрашки вжо "очєнь нє очєнь" (принаймні у порівнянні з весною 2022 року). Чи ви думаєте, походи на запорізькому напрямку пішкарусом в атаки, без артпідготовки та підтримки броні, вони реалізують від "нічого робити, а підемо прогуляємось в бік позицій ЗСУ"?!?
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24.01.2023 09:35 Ответить
"Япона мать"! А я поставив на літаки
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24.01.2023 08:41 Ответить
Хлопці, я звісно розумію Ваше бажання до кінця місяця в авіції по 300 зробити. Але такими темпами у каZZапів пілотки закінчаться!
І це ДОБРЕ
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24.01.2023 08:41 Ответить
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱👌✌️
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24.01.2023 08:42 Ответить
Лаптелетов разных типов больше чем артиллерии! Война! Бывают и такие дни
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24.01.2023 08:43 Ответить
У даному випадку, цінне й те, що й екіпажам гаплик.
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24.01.2023 09:04 Ответить
А то файно кремлерейх перетасував військових начальників. Кожного разу все краще та краще.
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24.01.2023 08:51 Ответить
Кацапська сво - унікальна "операція" - коли пацієнт встав і почав ******* хЕрурга.
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24.01.2023 08:57 Ответить
Нема слiв....👍🤝😻😂❤️
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24.01.2023 20:23 Ответить
Їх ще на рашці до багато Патерь нет
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24.01.2023 09:09 Ответить
так багато, що в деякі дні ЗСУ вже робить бойових вильотів більше, ніж загарбник...
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24.01.2023 09:39 Ответить
Сьогодні день расейської авіації. В квітні було за один день 15 опущенних на земну твердь стервятників.
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24.01.2023 09:26 Ответить
Лаптєльоти вирішили палєтать...
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24.01.2023 09:40 Ответить
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24.01.2023 10:07 Ответить
я в шоке - 2 самолёта и 4 вертушки... пофиг металлолом - 6 экипажей, которых не возместить - это супер
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24.01.2023 12:51 Ответить
Дохнуть як дощові червяки після бощу, а все рівно лізуть!
Ото ******* Ху...ла, всі 140 мільйонів бажають за нього здохнуть!
Слава ЗСУ!!!
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24.01.2023 13:13 Ответить
А я не верил в вертолеты, а они догоняют!) Самое ценное - экипажи, и они в бетоне, что не может не радовать)
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25.01.2023 05:54 Ответить
 
 