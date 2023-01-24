РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12244 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
3 314 10
война (47211) Китай (2411) россия (91348) США (23230) Бронежилет (116)

В США считают, что китайские компании продают России каски и бронежилеты, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

китай

Администрация президента США Джо Байдена недавно выразила обеспокоенность Китая в связи с имеющимися у нее доказательствами того, что китайские компании продавали России нелетальное оборудование для использования в Украине. Администрация пыталась выяснить, насколько Пекин знает об этих соглашениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет издание CNN.

В частности, речь идет о бронежилетах и касках,что  не отвечает более серьезной военной помощи, которую попросила Россия, говорят собеседники CNN.

По словам еще одного чиновника, некоторые официальные лица США считают, что китайское правительство знает о передаче оборудования и должно принять меры, чтобы прекратить это.

Читайте: Блинкен собирается в Китай. Будет говорить о войне РФ против Украины, - Politico
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Кому там зі слуг подобався кітай?
показать весь комментарий
24.01.2023 09:15
+6
Америка упустила Китай, надо признать. Китай должен был остаться на уровне, когда птиц жрали и рисом закусывали. А теперь хз. Теперь тяжко.
показать весь комментарий
24.01.2023 09:17
+2
...ну кому? Хламідії
показать весь комментарий
24.01.2023 09:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Китаи не кидає рашку в біде .
показать весь комментарий
24.01.2023 09:13 Ответить
Кому там зі слуг подобався кітай?
показать весь комментарий
24.01.2023 09:15 Ответить
...ну кому? Хламідії
показать весь комментарий
24.01.2023 09:17 Ответить
Ба більше, навіть на Цензорі можна зустріти симпатиків КНР
показать весь комментарий
24.01.2023 13:26 Ответить
Америка упустила Китай, надо признать. Китай должен был остаться на уровне, когда птиц жрали и рисом закусывали. А теперь хз. Теперь тяжко.
показать весь комментарий
24.01.2023 09:17 Ответить
Та це давно не новина. Шоломи, бронежилети і зимовий одяг. Так низької якості, яке попало, але Китай ще з листопада цим займається.
показать весь комментарий
24.01.2023 09:51 Ответить
Ну, якщо каски і броніки такої якості, як в основному все китайське, то хай поставляють.
показать весь комментарий
24.01.2023 10:03 Ответить
Если не брать страйкбольный мусор, то от осколков нормальное качество. Основные недостатки из-за того, что ЧМТ в китайском шлеме будет больше при попадании, там больше деформации происходит, хуже амортизация, пластмассовые (высокомолекулярные) еще меньше срок службы имеют, кевларовые побольше, но обычно как раз берут пластмассу. Но и цена раз в 8-10 ниже, чем на брендовые шлемы. Со стальным хламом не сравнить. Да, были видео, где китайский шлем вбивают кулаком, но это не означает, что он не поглотит осколок. Броники же нормальные, если смогли найти под свой размер, но они и не сильно дешевле будут.

Только в Китае это свободно продается, китайское руководство не имеет отношения к партиям по пару десятков или сотен тысяч штук. Может имеет смысл нам это перекупить, чтобы не досталось кацапам. Раздать тоже есть кому в тылу.
показать весь комментарий
24.01.2023 10:26 Ответить
Экономика Китая летит в трубу по большому счету..Юань упал круче турецкой Лиры...як кажуть у Одесі..,крыза минет папизже...😝
показать весь комментарий
24.01.2023 10:32 Ответить
Сами понастроили заводы людоедским режимам, а теперь приходится устранять последствия.
показать весь комментарий
24.01.2023 10:50 Ответить
 
 