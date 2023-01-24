Германия не будет блокировать экспорт танков Leopard в Украину, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Германия не будет блокировать экспорт танков Leopard 2 в Украину третьими странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Выдается так, что Германия не собирается запрещать экспорт этого оружия, если некоторые имеющие его страны-члены ЕС захотят его отправить", - сказал он.

Боррель также очертил детали недавно одобренного пакета военной помощи ЕС Украины на сумму 500 млн евро плюс еще 45 млн евро на военную тренировочную миссию для украинских сил.

Таким образом, общая сумма военной поддержки Украины со стороны ЕС составляет 3,6 млрд евро, сказал Боррель, добавив, что общая сумма поддержки Украины со стороны блока – включая военную, финансовую, экономическую и гуманитарную помощь – составляет 49 млрд евро.

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