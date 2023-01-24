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Германия не будет блокировать экспорт танков Leopard в Украину, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Германия не будет блокировать экспорт танков Leopard 2 в Украину третьими странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Выдается так, что Германия не собирается запрещать экспорт этого оружия, если некоторые имеющие его страны-члены ЕС захотят его отправить", - сказал он.

Боррель также очертил детали недавно одобренного пакета военной помощи ЕС Украины на сумму 500 млн евро плюс еще 45 млн евро на военную тренировочную миссию для украинских сил.

Таким образом, общая сумма военной поддержки Украины со стороны ЕС составляет 3,6 млрд евро, сказал Боррель, добавив, что общая сумма поддержки Украины со стороны блока – включая военную, финансовую, экономическую и гуманитарную помощь – составляет 49 млрд евро.

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Топ комментарии
+4
Дожали .
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24.01.2023 09:29
+4
"Справжня" позиція не блокуватиме, але і не дозволятиме... типу того, я нібито і тут, але мене тут не має....
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24.01.2023 09:31
+4
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24.01.2023 10:39
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Дожали .
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24.01.2023 09:29 Ответить
Ще ні " Видається так, що Німеччина не збирається забороняти експорт цієї зброї Джерело: https://censor.net/ua/n3395276
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24.01.2023 09:33 Ответить
Та куди вона вже дінеться? Як сама не відправить, то іншим вже явно не заважатиме. Так вони знімуть з себе відповідальність, а Україна отримає танки.
Думаю з часом і сама Німеччина наважиться відправляти танки в Україну, але в останню чергу. Після всіх.
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24.01.2023 10:06 Ответить
ты такой наивный или дурачек? кремляди крепко держат партию шольца меркельши за вымя и яйца
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24.01.2023 11:18 Ответить
Вам хотя бы известно, что они из двух разных партий? Или это не играет никакой роли - лишь бы обосрать Германию?
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24.01.2023 12:22 Ответить
"Справжня" позиція не блокуватиме, але і не дозволятиме... типу того, я нібито і тут, але мене тут не має....
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24.01.2023 09:31 Ответить
Поляки чхати хотіли на той дозвіл.
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24.01.2023 10:07 Ответить
Так, поляки можуть відправити танки і без дозволу Німеччини. І німці не зможуть цьому завадити, АЛЕ! можуть образитись, і потім не надавати до танків запчастини - а це вже дуже погано.
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24.01.2023 10:49 Ответить
Да даа как приходит время дотации ЕС то звуков неслыхать)Как за судебную систему дали поляков то выли на всю Европу.Так что не делай из них герое
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24.01.2023 10:55 Ответить
зараз набіжуть щирі полякофіли і розкажуть вам,що то не дотації а так "копійки")))
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24.01.2023 14:36 Ответить
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24.01.2023 10:56 Ответить
В данное время ваш комментарий не уместен. Иди в спам кацап
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24.01.2023 12:17 Ответить
Ну то якщо так, то будь яка бажаюча країна може передати танки. А коли німці щось почнуть "бурчати" то тикнути їм оцю заяву!
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24.01.2023 09:39 Ответить
а запчасти ты где будешь брать? рожать через уши?
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24.01.2023 11:20 Ответить
ну и ...
когда увидим этого зверя в деле ???
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24.01.2023 09:45 Ответить
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24.01.2023 10:39 Ответить
А вонючая Венгрия будет
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24.01.2023 14:17 Ответить
 
 