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Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море, на боевом дежурстве находятся 11 кораблей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

човен,підводний

В Черном море Россия держит 11 кораблей, в том числе три надводных и один подводный носители "Калибров". Общий залп ракет может достигать 28.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Юг".

"В корабельном группировании вражеского флота в Черном море увеличено количество ракетоносителей. Среди них 11 кораблей 3 надводных и 1 подводный носители "Калибров". Общий залп ракет может составлять 28", - говорится в сообщении.

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Де Гарпуни, бл...?
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24.01.2023 09:37 Ответить
Було до 6-и, стало - 11.... по суходолу перетягли... ? чи турки не помічають прохід протоками... ?
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24.01.2023 09:38 Ответить
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24.01.2023 09:49 Ответить
https://youtu.be/1du-x95h2dg...

Член республиканской партии США Борис Пинкус о мавзолецных обезьянах путлера и не только 💪👌
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24.01.2023 10:14 Ответить
Странная информация.
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24.01.2023 10:52 Ответить
 
 