Герасимов увольняет опытных военных, чтобы повысить свой собственный авторитет,- британская разведка

В России, скорее всего, уволили с должности одного из ключевых оперативных командиров на российско-украинском фронте.

Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter министерства Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сводке, Теплинский был руководителем относительно успешного вывода российских войск с запада от Днепра в ноябре 2022 года, и в России он получил признание как способный и прагматический командир.

"Существует реальная вероятность того, что дебаты по поводу добавленных ВДВ задач способствовали его увольнению: ВДВ часто использовался для удержания позиций, традиционно отводившихся мотопехоте", - говорится в сообщении.

При этом остается непонятным, сохраняет ли Теплинский свои дополнительные полномочия как глава ВДВ, воздушно-десантных войск России, отмечают в британской разведке.

"Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним признаком продолжающихся разногласий в высшей иерархии российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать кампании свою личную власть", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

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