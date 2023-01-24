Герасимов увольняет опытных военных, чтобы повысить свой собственный авторитет,- британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В России, скорее всего, уволили с должности одного из ключевых оперативных командиров на российско-украинском фронте.
Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter министерства Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается в сводке, Теплинский был руководителем относительно успешного вывода российских войск с запада от Днепра в ноябре 2022 года, и в России он получил признание как способный и прагматический командир.
"Существует реальная вероятность того, что дебаты по поводу добавленных ВДВ задач способствовали его увольнению: ВДВ часто использовался для удержания позиций, традиционно отводившихся мотопехоте", - говорится в сообщении.
При этом остается непонятным, сохраняет ли Теплинский свои дополнительные полномочия как глава ВДВ, воздушно-десантных войск России, отмечают в британской разведке.
"Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним признаком продолжающихся разногласий в высшей иерархии российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать кампании свою личную власть", - говорится в сообщении Минобороны Британии.
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Они уже давно воюют за свои жизни и свои жопы, на результат на поле боя им плевать. При этом от чеченцев до руснявых нациков все как раз против чмони и готовы его порвать.
Не знаю наскільки толковим був теплинський , але судячи з дописів у соцмережах русні , кацаські військові його поважають . А герасімова вважають дебілом .
Профессор,он вор бандит и насильник в Москальской Подворотне...
Спит со всеми подряд ...
А я думал он станет Гением всех времён и народов...,это доктор Борменталь виноват..не надо было этот экскремент затевать...🦍🦍🦍
Появилось первое видео испытаний нового украинского дрона..
Качество супер видос💪✊
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
February/March to
de-ukrainify Donetzk Oblast.
Even with captured Backmuth front,
Kramatorsk and Slowijansk
will take also several month to capture.
Since no General will tell Gerazzimow,
that he will be able to do so,
Gerazzimow is on his own.
Grazzimow will have to prepare his forcefull dismission by Putin.
Putin knows, that under current circumstances his buddy Gerazzimow
will not be able, to achieve the commanded victory in Donetzk.
What will Gerazzimow do:
1) step back and ask for dismission
2) hold on to the last day, praying for some unexpected good luck
Either way, who will happily take Gerazzimows seat -
Pizzaghost, Katholydieoff ?
As a Ruzzian General or even just Colonnel,
I would not want to do Gerazzimows job right now.
Will Putin be able to find a replacement for Gerazzimow,
or will he need to order some General against that General's will,
to take Gerazzimows position ?