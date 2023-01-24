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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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армия РФ (15452) разведка (4005) Герасимов Валерий (35)

Герасимов увольняет опытных военных, чтобы повысить свой собственный авторитет,- британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,валерий,генштаб,герасимов

В России, скорее всего, уволили с должности одного из ключевых оперативных командиров на российско-украинском фронте.

Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter министерства Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сводке, Теплинский был руководителем относительно успешного вывода российских войск с запада от Днепра в ноябре 2022 года, и в России он получил признание как способный и прагматический командир.

"Существует реальная вероятность того, что дебаты по поводу добавленных ВДВ задач способствовали его увольнению: ВДВ часто использовался для удержания позиций, традиционно отводившихся мотопехоте", - говорится в сообщении.

При этом остается непонятным, сохраняет ли Теплинский свои дополнительные полномочия как глава ВДВ, воздушно-десантных войск России, отмечают в британской разведке.

"Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним признаком продолжающихся разногласий в высшей иерархии российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать кампании свою личную власть", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Также читайте: Слухи о якобы разногласиях между руководителями Главного управления разведки и Службы безопасности - вражеские нарративы, - ГУР
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Топ комментарии
+15
Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство
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24.01.2023 10:18
+13
Є нюанс: "Блазень" звільняється від "спалених" (зі скандалом) на корупції, (правда, не тому що він сам такий "чесний", а щоб не "потягли за собою") , а Герасимов - від тих хто тверезо дивиться на речі та не бажає буть "гарматним м"ясом"!
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24.01.2023 10:36
+8
Логічно - меньше розумних в оточенні, сам за розумного зійдеш.
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24.01.2023 10:29
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Та хоч всіх хаи розжене -- якось пох .
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24.01.2023 10:08 Ответить
Такова стратегия герасимова - тупорылый..., ещё тупорылее!
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24.01.2023 12:36 Ответить
Зеля звільняє голів ОВА, а цей військових. Совпадєніє?
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24.01.2023 10:10 Ответить
Є нюанс: "Блазень" звільняється від "спалених" (зі скандалом) на корупції, (правда, не тому що він сам такий "чесний", а щоб не "потягли за собою") , а Герасимов - від тих хто тверезо дивиться на речі та не бажає буть "гарматним м"ясом"!
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24.01.2023 10:36 Ответить
ХЗ ...може Му-Му собі якусь "соломку" готує, бо ті хто "тверезо дивиться" навряд чи украінофіли
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24.01.2023 11:38 Ответить
а хто такі Голови ОВА? Колишні очільники ОДА, власні політичні кадри
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24.01.2023 11:37 Ответить
Їх затверджував Найзеленіший.
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24.01.2023 11:40 Ответить
правильной дорогой идете, товарищи...
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24.01.2023 10:10 Ответить
Один обісравшийся, виганяє інших обісравшихся, щоб поставити не обісраних обісрацнів, щоб вони повторили долю попередників.. кроговорот обісранців у природі..
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24.01.2023 10:11 Ответить
Довб@***. Дякувати Богу за тупість ворогів 👍
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24.01.2023 10:11 Ответить
У цій грі виграє найтупійший. Хто, хоч крихту має розуму, знаходиться у когнітивному дисонансі.
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24.01.2023 10:53 Ответить
Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство
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24.01.2023 10:18 Ответить
А де в російській армії хтось побачив військових? Подивіться на недавно знищені 2 підїзда будинку в Дніпрі і зрозумієте, що там організація терористів з літаками, ракетами і ядерною зброєю.
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24.01.2023 10:20 Ответить
яка необтяжена інтелектом харя в того герасімова, як на мене, то він більше на Му-му схожий.
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24.01.2023 10:23 Ответить
"..Я видела этот узкий лобик.." ))) (-с) к/ф Покровские ворота.
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24.01.2023 10:26 Ответить
Логічно - меньше розумних в оточенні, сам за розумного зійдеш.
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24.01.2023 10:29 Ответить
Адекватно делает все ***** и алкаш этот. Понимают, что у них кроме трусливых ФСБ и неизвестной эффективности ФСО вообще нет защиты. Мусора не будут рисковать своими жизнями при революции в армии и ЧВК, росгвардия сильно кадыризирована и они наоборот будут брать власть в свои руки. При этом у заговорщиков нету противодействия авиации и это единственное, на чем сидит чмоня.

Они уже давно воюют за свои жизни и свои жопы, на результат на поле боя им плевать. При этом от чеченцев до руснявых нациков все как раз против чмони и готовы его порвать.
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24.01.2023 10:29 Ответить
Куда ему прислать шампанское?
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24.01.2023 10:35 Ответить
В ОП
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24.01.2023 12:15 Ответить
герасімов - совок ,, совковий хенерал , з совковим мисленням і баченням ведення війни . А звільнив толкового генерала . Так пишуть блогери з кацапії . .
Не знаю наскільки толковим був теплинський , але судячи з дописів у соцмережах русні , кацаські військові його поважають . А герасімова вважають дебілом .
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24.01.2023 10:40 Ответить
Чем темнее ночь, тем ярче звезды.
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24.01.2023 10:41 Ответить
Герасим топит Муму .старинная мавзолейная сказка..про Ивана Дурака и Лодыря Емелю на Печи 😁😁
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24.01.2023 10:48 Ответить
Як там в пісні: "Муму воно і в Африці Муму!"
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24.01.2023 10:51 Ответить
Швондер,вы зачем уволили Шарикова?
Профессор,он вор бандит и насильник в Москальской Подворотне...
Спит со всеми подряд ...
А я думал он станет Гением всех времён и народов...,это доктор Борменталь виноват..не надо было этот экскремент затевать...🦍🦍🦍
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24.01.2023 10:54 Ответить
Если так то скатертью дорога.
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24.01.2023 10:57 Ответить
https://youtu.be/kDpYuiI3leQ...

Появилось первое видео испытаний нового украинского дрона..
Качество супер видос💪✊
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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24.01.2023 11:03 Ответить
буде смішно якщо герасімову вручать медаль конгресу і пурпурове серце за розвал армії кацапстану, бо виявиться що він глибоко законспірований агент ЦРУ, якого завербували ще коли він був молодим лейтенантом )))
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24.01.2023 11:04 Ответить
не треба Му-му вважати дурнем, він паскуда, злочинець, але точно не дурень....Усе має свої причини...
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24.01.2023 11:39 Ответить
Putin gave Gerassimow time until
February/March to
de-ukrainify Donetzk Oblast.

Even with captured Backmuth front,
Kramatorsk and Slowijansk
will take also several month to capture.

Since no General will tell Gerazzimow,
that he will be able to do so,
Gerazzimow is on his own.

Grazzimow will have to prepare his forcefull dismission by Putin.

Putin knows, that under current circumstances his buddy Gerazzimow
will not be able, to achieve the commanded victory in Donetzk.

What will Gerazzimow do:

1) step back and ask for dismission

2) hold on to the last day, praying for some unexpected good luck

Either way, who will happily take Gerazzimows seat -
Pizzaghost, Katholydieoff ?

As a Ruzzian General or even just Colonnel,
I would not want to do Gerazzimows job right now.

Will Putin be able to find a replacement for Gerazzimow,
or will he need to order some General against that General's will,
to take Gerazzimows position ?
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24.01.2023 12:04 Ответить
Петицію до президента терміново - нагородити його потрібно.
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24.01.2023 12:13 Ответить
Герасимов - Мумукинский 🐶
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24.01.2023 14:04 Ответить
пусть одних дебилов наберёт,всу воевать легче будет.
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24.01.2023 17:53 Ответить
 
 