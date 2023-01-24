Украина передала РФ для верификации список из 748 больных и тяжелораненых военнопленных, - Лубинец

Так, России был передан список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых защитников Украины, которые находятся в плену страны-оккупанта.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках достигнутых договоренностей украинская делегация передала российской стороне список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых защитников Украины, которые в настоящее время находятся в плену государства-агрессора, с целью их верификации, установления места пребывания и состояния здоровья", - говорится в сообщении.

По его словам, результаты проверки этого списка (как и списка раненых российских военнопленных, предоставленного украинской стороне) будут предметом дальнейших переговоров по этому вопросу.

"С целью предотвращения возможных манипуляций и распространения недостоверной информации, сообщаем, что указанный список сформирован на основании данных, учтенных в соответствующих реестрах Национального информационного бюро и Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Секретариат Уполномоченного с учетом своих полномочий и компетенции, отдельных учетов не ведет. Поэтому прошу подавать всю необходимую информацию в НИБ и КШВП", - добавил омбудсмен.

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