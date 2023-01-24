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Запад должен помочь Украине победить не в следующем году, а уже в этом году, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джонсон

Странам запада необходимо помочь Украине одержать победу над Россией уже в этом году, а не в следующем или еще позже.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Когда Украина победит, об этом услышит весь мир. Так что помогем им победить не в следующем или через год после следующего года, а в этом - в 2023 году; и не говорите мне, вконце концов, о расходах. Если вы хотите минимизировать мировую экономическую боль, если вы хотите избежать огромных затрат, и не хотите, чтобы эта трагедия продолжалась, тогда давайте вместе сделаем очевидную вещь. Давайте украинцам все, что им нужно для победы сейчас", - подчеркнул он.

По словам Джонсона, сейчас украинцам нужны сотни танков, и они должны получить их от американцев, немцев, поляков и многих других.

"Где западному миру сейчас нужно разместить эти танки? Для охраны Северного Рейна-Вестфалии? Защищать Теннесси? Или села в Уилтшире? То же самое можно сказать о каждом другом элементе обычного оружия, который мог бы помочь Украине положить конец этой войне", - добавил. бывший премьер Великобритании.

Джонсон также призвал Запад передать Украине ракеты большой дальности и самолеты.

"Им нужен "глубокий огонь" – артиллерия большой дальности, которая издалека может поразить позиции войск путина. Теперь они видят, что он делает на украинской земле. Они могут распознать командные центры и склады боеприпасов. К их огромному разочарованию, они не могут поразить эти цели имеющимися системами. Им нужны самолеты, чтобы наносить удары по этим позициям с воздуха, и им нужны бронемашины и танки, чтобы отбить и удержать землю, которую оккупировал путин", - подытожил он.

Также читайте: Джонсон о танках для Украины: "Я был в Буче. Как можно эскалировать больше?"
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Все правильно! Дайте нам зброю для перемоги, і у весь світ матиме на одну величезну проблему менше!
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24.01.2023 10:45 Ответить
Справжня важка артилерія України' пан Джонсон. (Для оп...)
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24.01.2023 10:46 Ответить
Він правий. Той хто каже, що Україні потрібно вести багаторічну війну та перемогти будь-якою ціною, то або ідіот повний, або ворог.
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24.01.2023 10:47 Ответить
Thanks Mr. Johnson.
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24.01.2023 11:57 Ответить
На Заході чудово розуміють що роблять і навіщо. Після Бучі стало зрозуміло що відверто фашистський ********* потрібно "розібрати" на складові з найменшими втратами для Заходу. Як би нам тут не хотілось швидкого закінчення війни це не є пріоритетом. ********* традиційно поступово заглиблюють в економічну, технологічну та соціально-культурну ізоляцію. Ми вже утилізували на кацапах усе совєцьке озброєння яке можна було знайти в світі. Тепер будемо утилізовувати застарілі зразки західного "оборонпрому". Тим часом Захід активно переозброюється ************* зброєю доступу до якої ми не матимемо. F-16 чи Леопард-2 це вже давно застарілі зразки. Безумовно, навіть цього досить щоб успішно знищувати кацапню, але довго і нудно. Це не F-35 і не Леопард-5, або модернізований Абрамс. Не кажучи вже про встановлений для нас ліміт дальності ураження хаймарсами в 100 км. ... Ми можемо тільки повискувати якщо нас вбивають боляче - самі винні що просрали власну "оборонку" обравши прокацапленого блазня президентом - і казати "дякую" за будь яку допомогу. Європейців не вбивають і на їх міста та села бомби поки що не падають. Європейці також хочуть перемоги, але перемога в їх уявленні має бути комплексною і остаточно - економічний крах *********у буде поєднаний з військовим, соціальним та геополітичним. Мета розвал федерації та денуклеарізація дебілів. Коли це станеться? Ну вже точно не в 2023 і навіть не в 2024... але це буде дуже жирна крапка в історії.
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24.01.2023 11:59 Ответить
НБ ..."самі винні що просрали власну "оборонку" обравши прокацапленого блазня"...

Самі винні, але усі 30 з гаком років, а не останні 3. Додемілітаризувалися ми ущент на догоду "братам" за усіх наших президентів. Схід загалом від ЗСУ вичистили, кримське військо асимілювали на місцях з родинами і довели тамошніх військових до стану повної готовності миттєво змінити погони на ворожі заради збільшення грошового утримання учетверо. Маючи усі можливості модернізувати армію технічно і організаційно, не зробили за три десятиліття нічого. Ще й напередодні повномасштабної війни висадили у повітря переважну більшість усього боєкомплекту на наших складах.
Так що не треба звужувати відповідальність та відбілювати когось.
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24.01.2023 12:58 Ответить
У нас був не один "прокацаплений блазень" в президентах...
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24.01.2023 13:02 Ответить
Так, якщо поглянути об'єктивно, усі доклалися, починаючи з добровільної ліквідації ядерного потенціалу практично за фук - без отримання членства в НАТО.
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24.01.2023 13:12 Ответить
Це не реально, поки при владі зрадник і зелений мародер.
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24.01.2023 18:22 Ответить
 
 