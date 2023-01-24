14 633 13
В Мариуполе раздался громкий взрыв, после чего началось массовое движение вертолетов оккупантов, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв. Его было слышно в районе ЖК, где россияне обычно разворачивали системы ПВО.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Наконец-то, доброе утро! 8-40 громкий взрыв прилета в пригороде района оккупантского ЖК "Невский". Там, где обычно они разворачивали системы ПВО. Сразу за взрывом массовое движение вертолётов", - говорится в сообщении.
В настоящее время подробности взрыва уточняются.
Топ комментарии
+17 Garry Grant
показать весь комментарий24.01.2023 10:54
+15 Яр Холодний
показать весь комментарий24.01.2023 10:48
+14 Валентина Саюн 3d182c14
показать весь комментарий24.01.2023 10:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52
https://t.me/Ukraine_365News/44904