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В Мариуполе раздался громкий взрыв, после чего началось массовое движение вертолетов оккупантов, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв. Его было слышно в районе ЖК, где россияне обычно разворачивали системы ПВО.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Наконец-то, доброе утро! 8-40 громкий взрыв прилета в пригороде района оккупантского ЖК "Невский". Там, где обычно они разворачивали системы ПВО. Сразу за взрывом массовое движение вертолётов", - говорится в сообщении.

В настоящее время подробности взрыва уточняются.

Также читайте: Россияне начали перебрасывать военную технику через оккупированный Мариуполь в комендантский час, - Андрющенко
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Топ комментарии
+17
Что жє праізашло?🤔
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24.01.2023 10:54
+15
Мухи на гімно злітаться почали...
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24.01.2023 10:48
+14
Стрижі прилетіли....
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24.01.2023 10:47
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Стрижі прилетіли....
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24.01.2023 10:47 Ответить
Мухи на гімно злітаться почали...
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24.01.2023 10:48 Ответить
Ефект лінзи? Хоч день і не сонячний, але хто їх козломордих знає.
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24.01.2023 10:49 Ответить
Что жє праізашло?🤔
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24.01.2023 10:54 Ответить
бавовна і пекельне борошно )))) просто нема сечі терпіти вже ))))
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24.01.2023 10:58 Ответить
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24.01.2023 11:49 Ответить
Мени подобаеться усе воно горить,люди бигають
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24.01.2023 11:08 Ответить
Котлета жарится во Вьетнаме и без всякой бавовны. Наверное там очень крутые спецы по прожарке котлет
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24.01.2023 11:08 Ответить
За пів години протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 годин 24 січня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України

на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52
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24.01.2023 11:29 Ответить
Скандал на шоу у Соловьева: гость начал кричать на пропагандиста.
https://t.me/Ukraine_365News/44904
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24.01.2023 11:30 Ответить
название ЖК сакральное - "Невский"...)))
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24.01.2023 11:42 Ответить
нєвскає пабоїщє #2
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24.01.2023 11:52 Ответить
Кинули камень в осинное гнездо.
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24.01.2023 12:28 Ответить
 
 