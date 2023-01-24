14578 детей россияне депортировали из Украины после полномасштабного вторжения. ИНФОГРАФИКА

С 24 февраля 2022 года из Украины депортировано оккупантами 14 578 детей.

Об этом сообщили в Офисе омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, согласно данным государственного портала розыска детей "Дети войны", по состоянию на 24 января 2023 343 ребенка считаются пропавшими, 9206 детей найдены.

По информации ювенальных прокуроров, в Украине в результате российской агрессии 459 детей погибли и более 914 получили ранения разной степени тяжести.