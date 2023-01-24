РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5938 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
728 6
война (47211) депортация (621) дети (6025) омбудсмен (577)

14578 детей россияне депортировали из Украины после полномасштабного вторжения. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дітей,депортація

С 24 февраля 2022 года из Украины депортировано оккупантами 14 578 детей.

Об этом сообщили в Офисе омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, согласно данным государственного портала розыска детей "Дети войны", по состоянию на 24 января 2023 343 ребенка считаются пропавшими, 9206 детей найдены.

По информации ювенальных прокуроров, в Украине в результате российской агрессии 459 детей погибли и более 914 получили ранения разной степени тяжести.

14578 детей россияне депортировали из Украины после полномасштабного вторжения 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ординці дітей крали, і ці, як правонаступники... Століття пройшли, а нічого не змінилось...
показать весь комментарий
24.01.2023 11:31 Ответить
А мабуть цифри могли б бути інші якби БоНевтік не брехав!!Надіюсь що це Зелене нещастя і К буде теж покаране!
показать весь комментарий
24.01.2023 11:50 Ответить
до слез жаль несчастных родителей, а еще больше сердце болит за деток
надеюсь, что они все повернуться до дому
показать весь комментарий
24.01.2023 11:57 Ответить
детей угнали в рабство.
термин "депортировать" имеет абсолютно другое значение
к сожалению власть не позаботилась об их эвакуации и никто из чиновников не понес ответственности. 👎
показать весь комментарий
24.01.2023 12:03 Ответить
https://youtu.be/V9AxsB7PGIQ...

Эстония наносит ответочку по мавзолейным обезьянам 🦍👺👹 путлерского концлагеря...👌✊
показать весь комментарий
24.01.2023 13:15 Ответить
І хто в цьому винен?
показать весь комментарий
24.01.2023 14:02 Ответить
 
 