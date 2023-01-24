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Новости Политика Украины
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недвижимость (782) уголовное дело (2433) САП (1948) Слуга народа (2548) Халимон Павел (17) Генпрокурор (18)

Скандал с имением "слуги народа" Халимона: САП просит открыть производство против нардепа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

халімон

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит генпрокурора начать в отношении народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Павла Халимона уголовное производство по факту незаконного обогащения после публикации журналистского расследования по приобретению имения стоимостью 10,3 млн грн в Киеве.

Об этом сообщили в САП на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура в установленном порядке обратилась к генеральному прокурору о внесении сведений по указанной публикации в Единый реестр досудебных расследований и регистрации соответствующего уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 (незаконное обогащение) УКУ", - говорится в ответе.

В САП отметили, что ознакомились с журналистским расследованием под названием "Слуга дома на Печерском холме. Как заместитель руководителя фракции СН приобрел усадьбу в центре Киева".

В ведомстве считают, что "изложенные в публикации обстоятельства могут свидетельствовать о возможном факте приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы".

В САП напомнили, что, согласно законодательству, сведения, свидетельствующие о совершении уголовного правонарушения народным депутатом, в ЕРДР вносит генпрокурор.

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Топ комментарии
+41
Журналисты расследуют, а САП "знакомится с их материалами"... Разве это норм или всё-таки должно быть наоборот?
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24.01.2023 11:20
+30
Ні, він ще на території України.
Ловити почнуть, коли журналісти опублікують відео, як воно виїздить за кордон.
От тоді почнуть землю рити.
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24.01.2023 11:24
+16
До САП немає запитань, вони є до ДБР, Гернпрокуратури і всіх прокуратур, до СБУ і до поліції. Де Ваші справи мільйонна армія?
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24.01.2023 11:29
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Журналисты расследуют, а САП "знакомится с их материалами"... Разве это норм или всё-таки должно быть наоборот?
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24.01.2023 11:20 Ответить
Єто нормально. Наоборот не должно быть. Каждый должен делать свою работу.
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24.01.2023 11:25 Ответить
До САП немає запитань, вони є до ДБР, Гернпрокуратури і всіх прокуратур, до СБУ і до поліції. Де Ваші справи мільйонна армія?
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24.01.2023 11:29 Ответить
Якщо по суті запитання в цілому - це норм, багато в яких сферах (кодексах) є норма щодо відкриття провадження на підставі інформації зі ЗМІ, це адекватна західна практика.
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24.01.2023 12:36 Ответить
Це норм, бо воно не гумове, все відслідковувати не реально, не вистачить ніякого ресурсу. Головне - правильно реагувати на журналістські розслідування, і САП правильно зробила, за це їм - респект. Зараз чекаємо на реакцію від ГПУ. Костін вже намагався відмазати "корабельну сосну".
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24.01.2023 13:55 Ответить
Все це ніщо, в порівнянні з тим, що робиться під час війни в лісовій галузі України.
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24.01.2023 17:48 Ответить
Ткач не просто журналіст а шановний журналіст
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24.01.2023 16:54 Ответить
САП не занимается расследованием, у неё другие функции
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24.01.2023 18:17 Ответить
Наколядовав…
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24.01.2023 11:20 Ответить
Иого ше не ловлять ? .
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24.01.2023 11:22 Ответить
Ні, він ще на території України.
Ловити почнуть, коли журналісти опублікують відео, як воно виїздить за кордон.
От тоді почнуть землю рити.
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24.01.2023 11:24 Ответить
...і лікті кусати)))
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24.01.2023 11:26 Ответить
Аж не віриться....свят-свят-свят....
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24.01.2023 11:24 Ответить
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24.01.2023 11:41 Ответить
це все боротьба з наслідками. а не з проблємою.

проблєма - влада не народна. тому зіпсована.

народна партія вирішить проблєму.
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24.01.2023 11:25 Ответить
Купить домик - не преступление. А вот почему не отслеживается обогащение слуг народных без всякой связи с покупкой домиков - вопрос. Если бы домик не прикупил, не было бы вопросов к зеленым уродцам?
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24.01.2023 11:25 Ответить
Тобто потрібне несанкціоноване стеження за депутатами? Дозвіл на стеження повинен мати підстави. В даному випадку депутат придвбав домік вартістю яка не відповідає його доходам й САП спрацювала.
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24.01.2023 11:41 Ответить
Не-не. Не так. Депутат купил дом - об этом узнали журналисты (ты находишься тут) и только - ПОТОМ САП возбудила дело. Пункты 2 и 3 должны быть поменяны местами. В правовом государстве.
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24.01.2023 11:47 Ответить
Депутат - вже підстава. У нас тільки так повинно бути. Чим займається приватна особа, то її власна справа. А держ. службовець повинен весь час знаходитися "під збільшувальним склом" народу.
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24.01.2023 14:01 Ответить
Смішно просто. Та любий депутат любої фракції любого скликання має маєтки, фінансові схеми, рахунки в офшорах та інші атрибути влади. А цей дурік прсто спалився.
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24.01.2023 11:26 Ответить
А зважаючи на те, що йому за це нічого не буде, ця схема вічна.
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24.01.2023 14:02 Ответить
***
народный депутат ответственно заявил, что он чист перед законом, его оговорили враги,
а трехэтажный дом и бассейн с проститутками... ему нагло подбросили при обыске
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24.01.2023 11:27 Ответить
''Прибарахлився''-"спалився" -мусять якісь рухи робити. Якби не "спалився" то було би і далі так .
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24.01.2023 11:27 Ответить
Копать нужно глубже,в ОП
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24.01.2023 11:29 Ответить
Шкандаль ..Оце жгуть ..В районний суд Миколаїва по повістці в справі госсзради не зявився Стремоусов ...Плять жесть
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24.01.2023 11:29 Ответить
ЗЕленые тоже хотят вкусненько пожрать за счет народа
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24.01.2023 11:29 Ответить
Що ви всі прицелися до "слуги"? Йому подарувала бабушка. Там одній сосні татко подарував годинни по вартості будинка і нічого. Це жарт. Люди не можуть звести кінці з кінцями, над якими ця влада провела експерименти, залишивши їх як худову на розтин ворогу, за їх рахунок піариться і мародерить з того, що дає цьому народу захід. Ось таку маємо владу. Але не влада винна, їх заніс на своїх рученьках нарід 73%.
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24.01.2023 11:33 Ответить
Не так-то просто все. Скажи - если поставить на ринг профессионального боксера и среднестатистического украинца - кто кому наваляет, если играть по правилам бокса?
То-то и оно, что с формальной точки зрения - привел народ. Но это только видимая сторона Луны. На деле же... у народа редко когда есть выбор на выборах.
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24.01.2023 11:46 Ответить
Немає у наріду, а точніше у насєлєнія вибору. Я Вам приведу приклад на виборах 2019 року, де перемогла брехня бігуса про "свинарчуків" і кіно про Голобородьку "квартальців" і звичайно телевізора Бені. Насєлєніє у "слугах" побачила великих боксерів. А сьогодні хіба не так? Тільки раніше було декілька телевізорів, то сьогодні він один на "Телемарафоні" і програму готує і годує одна людина за гроші наріду, тобись насєлєнія і воно ці корма хаває на дві щелепи.
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24.01.2023 12:07 Ответить
Всё верно. Та и раньше... был ли выбор. Даже между Ющенко и Яныком - помня чем оно с Ющенком закончилось. Да и Порох - был безальтернативен по сути. Да и раньше...
Система построена так, что НИКТО кроме ставленников олигархата - наверх не пройдет. А выбирать между ними - в любом случае проигрыш.
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24.01.2023 12:15 Ответить
Звичайно на цих виборах Порошенко був без варіантів,бо проти нього працювали всі мідеоресурси України і росії. Тут навіть без шансів був би і Джонсон і Байден. Як сказали на московії " хто завгодно, аби не Порошенко". Невже цього було недостатньо наріду, тобись насєлєнію задуматись? Та куди там було думати, нічим, хужє нє будєт і сдєлалі всєї разом. А стогодні плачуться, що не було альтернативи. Відкрийте список кандидатів на вибори Президента у 2019 році і Ви переконаєтемя, що там були ще інші. Але насєлєнію впихували Голобородька і впихнули. Наслідки маємо і ще будемо мати десятиріччя, якщо не сторіччя. Але це моя особиста думка, я так це все бачу.
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24.01.2023 13:04 Ответить
Не было там выбора по сути. Ни в 2014, ни в 2019.
Или Вы хотите сказать, что там был кто-то из обычного народа, не аффилированный с каким бы то ни было бизнесом, которому - ну прям как в кино - собрали по гривне-двум с миллиона народу и тем самым провели его честного, невинного, несвязанного во власть?
Выбор был между сортами... так сказать. А это - совсем не выбор. Иначе в сложившейся системе, боюсь, попросту невозможно.
Да даже... кто там был? Бывший СБУ-шник, забыл фамилию, что-то с Волей и Честью связанное, на "С" фамилия вроде начинается. Ах да, вспомнил, Смешко.
Вот так вот просто у чиновника нашлось 2 миллиона залога, да? Насобирал, видимо. Или бабушка подарила. Да-да, верю.
Ну и да. Даже если предположить, что и вправду важно как проголосуют, а не как посчитают - то решает маркетинг. СМИ. А они все в руках у кого?
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24.01.2023 13:12 Ответить
Як все логічно у пана Олега, ну не може виходить доярка бути Президентом? А так би багато наробила від простого наріду, приклад показав актор, чи клоун, як хто його називає. Так? В такій великій державі, як Україна керувати мають не доярки, а виховані, розумні,патріотичні особи, які займали високі пости і знають, що це таке. А вибір був і в 2014 і в 2019 році. Намій погляд у 2014 році нарід зробив правилльний вибір, а от у 2019 році помилився. Навіть якщо вибирати між Порошенко - армія, мова, віра, ЄС, НАТО і Зеленським "какая разница", то тут очевидно, що краще армія, мова, віра, ЄС і НАТО, бо какаяразист підхопив сьогодні цей, не його слооган і носиться з ним по марафону і світу. То виходить він помилявся, а наріду це подобалося?
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24.01.2023 14:09 Ответить
Говоря откровенно: после "управления" Зеленского, управление Порошенко действительно выглядит не таким уж плохим, или - даже, хорошим. Не признавать очевидное - глупо.
Говоря откровенно, лично я верил в Зеленского и разочаровался в нем, ибо прошла весна, посадок не было. А я очень надеялся, например, что Пашинскому зададут вопросы на предмет его багажа, который он с Майдана выносил (показывали по многим публичным каналам, вы ж в курсе... как и в курсе того кем указанный персонаж потом работал).
Говоря еще откровенней - я за прошедшие пару дней вновь уверился. Ибо... начали увольнять. Возможно начнут садить. Поглядим, в общем. Не радует только, что для осознания того что слово надо держать - понадобилось через войну пройти...
Да, все просто. Если во власть проходит ставленник некоей финансово-промышленной группы, то работать он будет именно на неё. Вот так вот все просто. Ибо повязан с ней - финансово, компроматно, а возможно и кровью. Вот так вот все просто. Кусать руку которая кормит... нет, Вы серьезно??? А факт занятия высоких постов говорит лишь о подобного рода связях. В Украине, да. Разве - нет? Откровенно?
Да, все предельно просто. Чтобы некто работал в интересах народа а не олигархов, он должен представлять этот самый народ. А не олигархов. При этом совсем не обязательно это может быть доярка. Это может быть... коллегиальный совет ученых, например. Проходящий публичные проверки на беспристрастность и независимость. Регулярно.
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24.01.2023 15:56 Ответить
Шановний пане, мені здається, що вже пізнувато, що багато людей врешті розібралися, що президенство Порошенко було набагато кращим за президенство Зеленського. Як не крути, а вся країна лежить в руїнах. Звичайно винен ворог - росія, але багато чого не зробив і президент з командою, щоб цього було менше, він всі гроші просто закопав у "Велике будівництво", як і час. Що стосується Пашинського, то це дуже великий вкид того, що він виносив у свою машину. Хтось відкривав і дивився? А якщо дивився то є якісь результати експертиз(я знаю куди Ви клоните про снайперську зброю). Цього немає і не буде, бо того, про що була ворожа пропаганда, не було. Але я знаю іншого Пашинського, який розробив багато новітньої зброї для ЗСУ і під час активного нападу росії у лютому 2022 року дав розпорядження "Стугни" відправили у війська, які допомогли армії палити ворожі танки і БМП, БТР. Також його активісти відвезли ЗСУ під Одесу "Нептуни", якими втопили "Москву" і багато чого іншого. А ось ДБР порушили проти нього і проти Тетьяни Чорновіл справу за використання цих "Стугн". Десь так. Що стосується умовної доярки, то це великий брєд. Має бути багата, досвідчена людина, яка крім патриотизма, грошей і можливостей має мати свою команду.
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24.01.2023 18:15 Ответить
.Ну конечно, то все вброс... и видео, на канале 1+1, тогдашнем рупоре Революции, смею заметить - тоже вброс, и людям что прямо там ему в багажник заглядывали - видимо показалось, то тоже вброс.
Конечно же, все, что очерняет великого и могучего ставленника олигарха - то вброс. Как легко оправдать, оказывается...

Я не спорю. СЕЙЧАС они много чего будут делать:
а) чтобы свои капиталы спасти потому что понятно что с рашиками как минимум "делиться" придется по очень невыгодному для них курсу
б) чтобы ... им вопросы типа моего перестали задавать. Схема стандартна. Тратишь 10% на обеливание и пиар... и ты - молодец.

Но знаете что? Как показывает, в частности, вчерашний день... есть вариант что нам помогут очиститься. И вопросы зададут, невзирая на состояния и занимаемые должности и капиталы. И там уже, перед следователем, за спиной которого стоит... например специалист ФБР... уже словом "вброс" не отвертишься...

Что же до патриотизма ... то большой бред.
Так и вижу, Ринатика, готового пожертвовать ВСЕМ (а не долей) ради страны, да...
И да. Вроде бы у сына Порошенко есть боевой опыт. В АТО же был, да? И где он? В Соледаре или Бахмуте, а то ни одного видео оттуда со столь значимой персоной?
Вот так просто оно все и проверяется. Патриотизм обычных граждан = готовность отдать свою жизнь за страну. И они - это делают. А готовность отдать малую долю капитала на публику чтобы сохранить весь... это всего лишь инвестиция в ЛИЧНЫЙ бизнес.
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25.01.2023 09:33 Ответить
Нікагда. Он очень пєрєжіваєт за свой округ. Люді єму вєрят))
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24.01.2023 11:35 Ответить
Клоун привів з собою нових ліц. Цирк на дроті.
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24.01.2023 11:36 Ответить
По идее должно быть наоборот. САП - проводить расследования и публиковать подозрения по мере их получения - через журналистов. А не открывать дело по журналистскому расследованию.
Возникают вопросы - а чем вообще заняты САП?
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24.01.2023 11:44 Ответить
Відкати , розпил бабла, схєми - немає часу усілякою дурнею типу розслідувань займатися
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24.01.2023 11:48 Ответить
Найпростіше слідчому зараз довести , що зменшена в пять раз вартість будинку це ухилення від сплати податку.( який береться в розмірі одного проценту від вартості).
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24.01.2023 11:46 Ответить
Може сісти за то , за що сидів Аль-капоне
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24.01.2023 11:51 Ответить
Нічого цьому зеленому ******** не буле ,його єрмак і клоун 🤡 використовують як димову завісу
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24.01.2023 11:51 Ответить
Можливо віддадуть Халімона як сокральну жертву, але справа не в тому що якийсь там заступник Арахамії спалився по жлобству, а взагалі звідки такі гроші липнуть до рук святих і праведних Слуг Народу бо це вже явище для них звичне.
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24.01.2023 12:06 Ответить
скоріше всього так і буде
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24.01.2023 16:58 Ответить
10 мультів..... Звідки в чиновника такі бабки? В тещі позичив? Перевірити тещу чим займається і скільки сплачено податків. Звідки в попа кеш на таку нерухомість? Як багато запитань..... Але ж не на часі.
Новіє ліца, корупціонєри всі вже виїхали, адже ж так?
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24.01.2023 12:23 Ответить
Найкраща кар'єра в нас - після курсів при Трускавецькому університеті 🤑
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24.01.2023 12:25 Ответить
мародер,а идет 3 мировая война рязвязанная болотами мацковии.Какой же твариной надо быть,чтобы воровать у своего Народа..
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24.01.2023 12:47 Ответить
Бедность всегда Счастье,а богатый буратин преступник...
Не верите спросите у Илана Маска....ворюга ещё тот...😁😁😁
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24.01.2023 13:05 Ответить
В конце января станет известно имя нового президента братской Чехии... кандидатов двое...отставной генерал чешской армии Павел...,и миллиардер и бывший премьер Чехии Бабиш ...
Кто победит...? скоро узнаем..,я за генерала...
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24.01.2023 13:08 Ответить
Невже решта зелених особин не знала про маєток ?
Та в них у всіх доходи не менші.
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24.01.2023 13:13 Ответить
Просто звільнення це як порятунок від розслідувань.
При звільнені кожного топ посадовця повинна бути ретельна перевірка його діяльності: які потоки грошей він направив через свої або підставні фірми, який дохід має з цього, що вкрав, чи не підготував після себе вірних "людинок" - замісників, які продовжать роботу налагоджених схем.
От це називається системний підхід до економічної безпеки держави.
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24.01.2023 15:00 Ответить
Його вже починають відмазувати.В ю тубі є сюжет де говориться про те що якщо його кожанка докаже що гроші її дала заможна бабця то йому нічого не буде
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24.01.2023 16:57 Ответить
А що з тим мітрополітом,який був власником до того? Звідки в нього,та йому подобним,такі статки?
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24.01.2023 17:05 Ответить
 
 