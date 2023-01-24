Скандал с имением "слуги народа" Халимона: САП просит открыть производство против нардепа
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит генпрокурора начать в отношении народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Павла Халимона уголовное производство по факту незаконного обогащения после публикации журналистского расследования по приобретению имения стоимостью 10,3 млн грн в Киеве.
Об этом сообщили в САП на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"Специализированная антикоррупционная прокуратура в установленном порядке обратилась к генеральному прокурору о внесении сведений по указанной публикации в Единый реестр досудебных расследований и регистрации соответствующего уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 (незаконное обогащение) УКУ", - говорится в ответе.
В САП отметили, что ознакомились с журналистским расследованием под названием "Слуга дома на Печерском холме. Как заместитель руководителя фракции СН приобрел усадьбу в центре Киева".
В ведомстве считают, что "изложенные в публикации обстоятельства могут свидетельствовать о возможном факте приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы".
В САП напомнили, что, согласно законодательству, сведения, свидетельствующие о совершении уголовного правонарушения народным депутатом, в ЕРДР вносит генпрокурор.
Пожалуйста, подождите...
Ловити почнуть, коли журналісти опублікують відео, як воно виїздить за кордон.
От тоді почнуть землю рити.
проблєма - влада не народна. тому зіпсована.
народна партія вирішить проблєму.
народный депутат ответственно заявил, что он чист перед законом, его оговорили враги,
а трехэтажный дом и бассейн с проститутками... ему нагло подбросили при обыске
То-то и оно, что с формальной точки зрения - привел народ. Но это только видимая сторона Луны. На деле же... у народа редко когда есть выбор на выборах.
Система построена так, что НИКТО кроме ставленников олигархата - наверх не пройдет. А выбирать между ними - в любом случае проигрыш.
Или Вы хотите сказать, что там был кто-то из обычного народа, не аффилированный с каким бы то ни было бизнесом, которому - ну прям как в кино - собрали по гривне-двум с миллиона народу и тем самым провели его честного, невинного, несвязанного во власть?
Выбор был между сортами... так сказать. А это - совсем не выбор. Иначе в сложившейся системе, боюсь, попросту невозможно.
Да даже... кто там был? Бывший СБУ-шник, забыл фамилию, что-то с Волей и Честью связанное, на "С" фамилия вроде начинается. Ах да, вспомнил, Смешко.
Вот так вот просто у чиновника нашлось 2 миллиона залога, да? Насобирал, видимо. Или бабушка подарила. Да-да, верю.
Ну и да. Даже если предположить, что и вправду важно как проголосуют, а не как посчитают - то решает маркетинг. СМИ. А они все в руках у кого?
Говоря откровенно, лично я верил в Зеленского и разочаровался в нем, ибо прошла весна, посадок не было. А я очень надеялся, например, что Пашинскому зададут вопросы на предмет его багажа, который он с Майдана выносил (показывали по многим публичным каналам, вы ж в курсе... как и в курсе того кем указанный персонаж потом работал).
Говоря еще откровенней - я за прошедшие пару дней вновь уверился. Ибо... начали увольнять. Возможно начнут садить. Поглядим, в общем. Не радует только, что для осознания того что слово надо держать - понадобилось через войну пройти...
Да, все просто. Если во власть проходит ставленник некоей финансово-промышленной группы, то работать он будет именно на неё. Вот так вот все просто. Ибо повязан с ней - финансово, компроматно, а возможно и кровью. Вот так вот все просто. Кусать руку которая кормит... нет, Вы серьезно??? А факт занятия высоких постов говорит лишь о подобного рода связях. В Украине, да. Разве - нет? Откровенно?
Да, все предельно просто. Чтобы некто работал в интересах народа а не олигархов, он должен представлять этот самый народ. А не олигархов. При этом совсем не обязательно это может быть доярка. Это может быть... коллегиальный совет ученых, например. Проходящий публичные проверки на беспристрастность и независимость. Регулярно.
Конечно же, все, что очерняет великого и могучего ставленника олигарха - то вброс. Как легко оправдать, оказывается...
Я не спорю. СЕЙЧАС они много чего будут делать:
а) чтобы свои капиталы спасти потому что понятно что с рашиками как минимум "делиться" придется по очень невыгодному для них курсу
б) чтобы ... им вопросы типа моего перестали задавать. Схема стандартна. Тратишь 10% на обеливание и пиар... и ты - молодец.
Но знаете что? Как показывает, в частности, вчерашний день... есть вариант что нам помогут очиститься. И вопросы зададут, невзирая на состояния и занимаемые должности и капиталы. И там уже, перед следователем, за спиной которого стоит... например специалист ФБР... уже словом "вброс" не отвертишься...
Что же до патриотизма ... то большой бред.
Так и вижу, Ринатика, готового пожертвовать ВСЕМ (а не долей) ради страны, да...
И да. Вроде бы у сына Порошенко есть боевой опыт. В АТО же был, да? И где он? В Соледаре или Бахмуте, а то ни одного видео оттуда со столь значимой персоной?
Вот так просто оно все и проверяется. Патриотизм обычных граждан = готовность отдать свою жизнь за страну. И они - это делают. А готовность отдать малую долю капитала на публику чтобы сохранить весь... это всего лишь инвестиция в ЛИЧНЫЙ бизнес.
Возникают вопросы - а чем вообще заняты САП?
Новіє ліца, корупціонєри всі вже виїхали, адже ж так?
Не верите спросите у Илана Маска....ворюга ещё тот...😁😁😁
Кто победит...? скоро узнаем..,я за генерала...
Та в них у всіх доходи не менші.
При звільнені кожного топ посадовця повинна бути ретельна перевірка його діяльності: які потоки грошей він направив через свої або підставні фірми, який дохід має з цього, що вкрав, чи не підготував після себе вірних "людинок" - замісників, які продовжать роботу налагоджених схем.
От це називається системний підхід до економічної безпеки держави.