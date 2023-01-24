Скандал с имением "слуги народа" Халимона: САП просит открыть производство против нардепа

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит генпрокурора начать в отношении народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Павла Халимона уголовное производство по факту незаконного обогащения после публикации журналистского расследования по приобретению имения стоимостью 10,3 млн грн в Киеве.

Об этом сообщили в САП на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура в установленном порядке обратилась к генеральному прокурору о внесении сведений по указанной публикации в Единый реестр досудебных расследований и регистрации соответствующего уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 (незаконное обогащение) УКУ", - говорится в ответе.

В САП отметили, что ознакомились с журналистским расследованием под названием "Слуга дома на Печерском холме. Как заместитель руководителя фракции СН приобрел усадьбу в центре Киева".

В ведомстве считают, что "изложенные в публикации обстоятельства могут свидетельствовать о возможном факте приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы".

В САП напомнили, что, согласно законодательству, сведения, свидетельствующие о совершении уголовного правонарушения народным депутатом, в ЕРДР вносит генпрокурор.

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