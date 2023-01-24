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Столтенберг о поставках Leopard в Украину: Партнеры могут готовить танки к передаче, ФРГ скоро примет решение

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

леопард

Союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Он отметил, что Германия в скором времени примет решение о передаче танков Leopard.

Столтенберг посоветовал всем странам, у которых есть эти танки, подготовить их к возможной передаче Украине и начать обучение украинских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Литвы заявил о поддержке передачи Украине западной боевой авиации

Комментируя поставки танков Украине, министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил: "О танках Leopard никакой новой информации. Ситуация не изменилась. Мы готовим наше решение, которое будет озвучено вскоре. Как я отметил на Рамштайне, я поддерживаю наших партнеров, если они хотят начать тренировки украинских военных на этих танках Leopard. Мы никого не останавливаем. Но, как я сказал, мы готовим наше решение".
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Топ комментарии
+11
Да будить ці танки нам не переживайте. Там були якісь домовленості ФРН та США розрулили і все буде ок. Нам краще переживати за кодло фсб в жОПі.
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24.01.2023 11:59
+6
лише після того як приберуть фсбшно-кгбшну агентуру і решта єрмаків
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24.01.2023 11:57
+6
Дадуть Леопарди. Бо Столтенберг наврядчи хотів би виглядати посміховиськом для всього світу.
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24.01.2023 12:01
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Можете починати готувати . А потім ще рік готувати будуть та Україну обіцянками годувати. Дай, Боже, щоб я помилився...
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24.01.2023 11:53 Ответить
лише після того як приберуть фсбшно-кгбшну агентуру і решта єрмаків
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24.01.2023 11:57 Ответить
То чого "кота за хвоста тягнути"?
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24.01.2023 11:57 Ответить
Ну це вже не таємниця, що Залужний дав наказ готувати декілька НОВИХ бригад як раз повністю під західне озброєння. Ну дуже складне логістичне забезпечення коли різноманітні танки, гармати...
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24.01.2023 12:48 Ответить
Да будить ці танки нам не переживайте. Там були якісь домовленості ФРН та США розрулили і все буде ок. Нам краще переживати за кодло фсб в жОПі.
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24.01.2023 11:59 Ответить
Не тільки в ЗеОПі, на жаль. А МО з його мародерством. Легше сказати, де справи більш-менш.
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24.01.2023 12:37 Ответить
Лед тронулся господа присяжные заседатели
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24.01.2023 11:59 Ответить
Дадуть Леопарди. Бо Столтенберг наврядчи хотів би виглядати посміховиськом для всього світу.
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24.01.2023 12:01 Ответить
Хммм, як би це коректніше сказати...
Столтенберг, м'яко кажучи, вже продемонстрував нестачу тестостерону і надмір естрогену, що спричиняє надлишкові рідкі виділення з порожнини носа, які він рівномірно і довготривало розмазує по поверхнях.
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24.01.2023 14:29 Ответить
нічого, колись ті "виділення" закінчаться, і все буде. Бюрократія їхнє все!
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24.01.2023 16:05 Ответить
А які "Леопарди" ?. Якщо " Леопард ", то він не потрібен,
А " Леопард-2" має 6 модефікацій. Крім того треба вирішувати
питання як транспортувати по Украіні. На Заході перевозять
трайлерамиа Україні це питання не вивчали.
Ширина х/д платформи -3,0-3.05м.в Україні, а ширина " Леопарда"--3,7м. На платформу , як що можна грузити 1 танк.
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24.01.2023 12:02 Ответить
"На безрыбье и петух - полотенце"(с), або "Шо Бог дав - усе в торбу"(с)
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24.01.2023 12:17 Ответить
то пропонуєш не брати?
сказати в очі всьому світу - ненада бо петушара с маскавії на цензарє кукарекал - не нада?
в спам
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24.01.2023 12:25 Ответить
о ще один закукарекал
кукарекай краще ГГГГГГГГГГоооооооооЙЙЙЙЙЙЙддддддддААААААА
і на на леопард з саперскою лапаткой

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24.01.2023 12:51 Ответить
Ну і що ти хотів довести? Що ти трохи прибацнутий. То воно і так видно з дурних дописів
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24.01.2023 13:40 Ответить
як бачу смерть путлера тебе дратує
що ж ось ще поглянь на свого кумира

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24.01.2023 18:52 Ответить
"як бачу смерть путлера тебе дратує"
Дурень думкою багатіє
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24.01.2023 18:57 Ответить
Правим боком дещо у сторону, щоб не заважало зустрічному потягу.
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24.01.2023 12:51 Ответить
Для железнодорожной сети бывшего Союза ССР габарит состава 1-В по ширине должен был составлять 3250 мм. Предельная ширина груза, при которой он не выходит из габарита - 3414 мм.

В западноевропейских государствах и странах габаритные грузы имеют ширину до 3150 мм, в США - до 3130 мм и в Англии - до 2920 мм.
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24.01.2023 16:35 Ответить
Леопард 1 А5(а саме ця модифікація мається на увазі) досить добротний танк і точно кращий за Т-62 а враховуючи що це його остання масова модифікація то він досить конкурентний у бою з Т64, Т72, Т80.
І його не обов'язково використовувати у першій хвилі наступу, а запускати уже під час прориву. А як ні то 105 мм пушка підійде як ближня артилерія.
Я думаю дадуть обидва леопарди.
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24.01.2023 13:03 Ответить
Про це багато вже писалося. Скоріш за все Леопард 2А4. Але якщо Леопард 1 теж будет - то нехай.
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24.01.2023 14:18 Ответить
є німецька машина, чи танк
воно готове до використання
яка накуй підготовка????
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24.01.2023 12:50 Ответить
Танки уже в Украине...Щольц не хочет напугать мавзолейного подонка ...🦍👺
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24.01.2023 13:23 Ответить
Скоро будут танки Леопард. Уже скоро.
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24.01.2023 13:29 Ответить
Спасибі всім європейским друзям України . Ви збережете тисячі життів наших воїнів.
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24.01.2023 13:39 Ответить
Альфред Кох говорит что в Бундестаге абсолютное большинство за передачу танков Украине, проект голосования отправили на доопрацювання так сказать, говорит что партия Шольца против и он не хочет оказаться в пролете, там политические разборки короче но главное что консенсус за передачу в бундестаге есть.
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24.01.2023 15:09 Ответить
Зе актор типу відреагуівав - послав на відпочинок пару голів обладміністрацій яких сам і призначив
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24.01.2023 16:04 Ответить
На фоні ціє новини, хочеться висловити позицію по іншому паралельному питанню:
А саме - ганебне управління обороною Соледара так званим генералом Сирським.
Ця с*ку кинула непідготовлених хлопців на оборону Соледара. Зокрема в частині відсутності зимового обмундирування.
Не було належно сплановано операцію. Зокрема, в частині ротації військових!
Крім того, поки Зеленський займався управлінням "Операції, щодо закуплі яєць по 17 грн.", його сподвижники займалися "ключовою стратегічною" операцією щодо заміщення справжнього генерала Залужного на псевдогенерала Сирського!
Коли ж ви с*ки усвідомите, що це не "Квартал", не цирк,- а війна!!!
Ганьба Сирському!!!
Ганьба Зеленському!!!
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24.01.2023 17:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EvWWLFKehHQ&list=PL-K1Y_RGwph4xktSAF6PS-lghIcCC3nlj
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24.01.2023 18:28 Ответить
 
 