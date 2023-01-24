Столтенберг о поставках Leopard в Украину: Партнеры могут готовить танки к передаче, ФРГ скоро примет решение
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Он отметил, что Германия в скором времени примет решение о передаче танков Leopard.
Столтенберг посоветовал всем странам, у которых есть эти танки, подготовить их к возможной передаче Украине и начать обучение украинских военных.
Комментируя поставки танков Украине, министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил: "О танках Leopard никакой новой информации. Ситуация не изменилась. Мы готовим наше решение, которое будет озвучено вскоре. Как я отметил на Рамштайне, я поддерживаю наших партнеров, если они хотят начать тренировки украинских военных на этих танках Leopard. Мы никого не останавливаем. Но, как я сказал, мы готовим наше решение".
Пожалуйста, подождите...
Столтенберг, м'яко кажучи, вже продемонстрував нестачу тестостерону і надмір естрогену, що спричиняє надлишкові рідкі виділення з порожнини носа, які він рівномірно і довготривало розмазує по поверхнях.
А " Леопард-2" має 6 модефікацій. Крім того треба вирішувати
питання як транспортувати по Украіні. На Заході перевозять
трайлерамиа Україні це питання не вивчали.
Ширина х/д платформи -3,0-3.05м.в Україні, а ширина " Леопарда"--3,7м. На платформу , як що можна грузити 1 танк.
сказати в очі всьому світу - ненада бо петушара с маскавії на цензарє кукарекал - не нада?
в спам
кукарекай краще ГГГГГГГГГГоооооооооЙЙЙЙЙЙЙддддддддААААААА
і на на леопард з саперскою лапаткой
що ж ось ще поглянь на свого кумира
Дурень думкою багатіє
В западноевропейских государствах и странах габаритные грузы имеют ширину до 3150 мм, в США - до 3130 мм и в Англии - до 2920 мм.
І його не обов'язково використовувати у першій хвилі наступу, а запускати уже під час прориву. А як ні то 105 мм пушка підійде як ближня артилерія.
Я думаю дадуть обидва леопарди.
воно готове до використання
яка накуй підготовка????
А саме - ганебне управління обороною Соледара так званим генералом Сирським.
Ця с*ку кинула непідготовлених хлопців на оборону Соледара. Зокрема в частині відсутності зимового обмундирування.
Не було належно сплановано операцію. Зокрема, в частині ротації військових!
Крім того, поки Зеленський займався управлінням "Операції, щодо закуплі яєць по 17 грн.", його сподвижники займалися "ключовою стратегічною" операцією щодо заміщення справжнього генерала Залужного на псевдогенерала Сирського!
Коли ж ви с*ки усвідомите, що це не "Квартал", не цирк,- а війна!!!
Ганьба Сирському!!!
Ганьба Зеленському!!!