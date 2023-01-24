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Министр обороны Литвы заявил о поддержке передачи Украине западной боевой авиации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

анушаускас

Необходимо создать систему для использования Украиной западной боевой авиации, которая будет включать систему логистики и систему обеспечения технического обслуживания самолетов. Чем раньше начнется соответствующий процесс тем лучше.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Guildhall заявил Министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас.

"Любое оружие, даже просто отличающееся технологически, оно влечет за собой особенности эксплуатации. Самолеты, как и танки, не могут быть вооружением "одной атаки". В случае с танком, если его подбили – нужен тягач, дополнительные технические средства и его обслуживание. То есть в вопросе авиации необходимо создавать систему использования Украиной западной авиации, которая будет включать логистику все необходимое. И чем раньше начнется работа созданию такой системы полного цикла эксплуатации Украиной западной авиации, тем лучше", - заявил министр.

Отвечая на вопрос о поддержке предоставления Украине западной авиации, министр подчеркнул, что Литва не располагает авиацией для передачи, но в целом поддерживает такой шаг.

"Хотя мы и не имеем самолетов для передачи, в принципе, да. В нашем диалоге с партнерами мы говорим, что поддерживаем любые шаги по поддержке Украины", - подытожил Арвидас Анушаускас.

Ранее также в немецком Бундестаге депутат Родерих Кизеветтер заявил, что вопрос поставок авиации Украине должен быть решен "за кулисами" с Соединенными Штатами Америки, в таком случае Германия не сможет остаться в стороне. Кроме того, по его словам, для Украины должна быть активирована система НАТО по дальнему радиолокационному обнаружению и контролю воздуха и морского пространства AWACS для противодействия ракетным ударам РФ.

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Так це буде кінець Мавзолєйному ГУЛАГтику...😁вони без концтабору не виживуть...🦍🦍🦍😝👺👹
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24.01.2023 12:50 Ответить
Спочатку Литва нехай передасть свої літаки. Обидва.
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24.01.2023 13:35 Ответить
 
 