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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Днепр_город (3761) Кременчуг (336) трц (56) Офис Генпрокурора (2055) Лозовая (41)

Офис Генпрокурора объявил о подозрении командиру российского авиаполка, который наносил ракетные удары по дому в Днепре, ТЦ в Кременчуге и других гражданских объектах.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

командир,авіаполку,російського

Российскому полковнику, который обеспечивал нанесение ударов ракетами X-22 и Х-32 по гражданским объектам Украины, сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил вооруженных сил РФ, по предварительному сговору с военным командованием РФ, отдавал приказы наносить ракетные удары, повлекшие гибель 88 и ранение 240 гражданских .

Установлена причастность подозреваемого к ударам с использованием ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 по торговому центру "Ривьера" в г. Одесса, городском доме культуры в г. Лозовая Харьковской области, ТЦ в г. Кременчуг Полтавской области, жилом доме и базе отдыха. Годжи" в пгт. Сергеевка Одесской области, дома в г. Днепр.

Целью атак на гражданское население было устрашение, создание условий для постоянного напряжения в обществе и давление на руководство Украины, чтобы заставить пойти на выгодные для РФ территориальные и политические уступки.

Полковник осознавал, что систематические ракетные удары по густонаселенным городам и другим населенным пунктам Украины, наносят значительные разрушения и гибель людей.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления СБУ при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки.

Также читайте: Россия атаковала Днепр неточной противокорабельной ракетой Х-22, - представитель США при ОБСЕ Карпентер
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Топ комментарии
+3
- Адам Цезаревич, Вы знаете, когда Вас нет, о Вас тако-о-ое говорят! - Я Вас умоляю! Передайте им: когда меня нет, они даже могут меня бить!
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24.01.2023 15:06
+2
Ги, налякали.
Тут повинен діяти український моссад!
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24.01.2023 13:21
+2
Чого рило свиняче заквадратілі?
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24.01.2023 13:25
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Ги, налякали.
Тут повинен діяти український моссад!
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24.01.2023 13:21 Ответить
ще гітлера відкопайте.. ушлепки
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24.01.2023 13:25 Ответить
Чого рило свиняче заквадратілі?
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24.01.2023 13:25 Ответить
Там всю росію в буцигарню садити потрібно, за наругу (фізичну та моральну) над Україною
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24.01.2023 13:27 Ответить
В Гаагу теж поїде!
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24.01.2023 13:27 Ответить
кто там обещал его выкрасть и привезти???
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24.01.2023 13:33 Ответить
пульсаденуратор
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24.01.2023 14:12 Ответить
ЕС и НАТО спросят... Украина.. почему не открывали уголовные дела...мы вам все списки составили...
Что скажут ЗеКоодломойские в ответ?
Не на часі...😁
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24.01.2023 13:33 Ответить
Куля або ракета в кожного мешканця тартарії і не помилишся - терраріум має нести колективну відповідальність.
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24.01.2023 13:34 Ответить
https://youtu.be/gb46nBG-IZ4...

Ukraine FOREVER 🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊❤️🖤🔱
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24.01.2023 13:36 Ответить
https://youtu.be/oSCvCw_ZWQQ...

Жизнь мавзолейных ублюдков в украинских тюрьмах..
Журналистка Христя Равлюк сделала репортаж об этом..
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24.01.2023 13:52 Ответить
Вони йому підозру додому занесли?
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24.01.2023 14:19 Ответить
А зачем рыло замазывать его фотку уже все знают.
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24.01.2023 14:25 Ответить
- Адам Цезаревич, Вы знаете, когда Вас нет, о Вас тако-о-ое говорят! - Я Вас умоляю! Передайте им: когда меня нет, они даже могут меня бить!
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24.01.2023 15:06 Ответить
в'ялити повільно вниз жабрами
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24.01.2023 16:00 Ответить
О чем это и о ком прокуратура ,,хлопочет,, .... Нет фамилии и фото забрюлили ... Кто этот ВАСЯ ПУПКИН ... Или создают ВИДИМОСТЬ ,,РАБОТЫ,, .
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24.01.2023 16:33 Ответить
 
 