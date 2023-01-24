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Россияне перестали выплачивать социальные выплаты на оккупированных территориях Запорожской области, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне перестали выплачивать социальные выплаты, оставив людей без денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты объясняют это нехваткой рублей и обещают исправить ситуацию. Однако сроки не сообщают. Выплат нет в Мелитополе, Бердянске и Токмаке. При этом выплаты со стороны Украины пришли вовремя", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что оккупанты сейчас пытаются запретить движение гривны. Для этого устраивают рейды по торговым точкам, чтобы не давать возможности что-то приобрести за гривну. Таким образом, получается ситуация, что россияне лишили людей работы, не выплачивают деньги и запрещают пользоваться гривной.

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Мабуть на раССєї так можна..
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24.01.2023 13:52 Ответить
цікаво як там отримують виплати з Украіни?
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24.01.2023 14:06 Ответить
Просто денег сейчас нет...но вы держитесь там...
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24.01.2023 14:17 Ответить
Так вони тим сєпарам і гроші платять!!! А ми для них були погані, вони з 82-мм мінометів по хатам кидали.
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24.01.2023 14:32 Ответить
Ģeņeg ņet
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24.01.2023 15:03 Ответить
 
 