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Силы обороны и правительство имеют четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Беларуси, - МИД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

білорусь

Украина подготовлена к возможному усилению угрозы со стороны Беларуси. У правительства и военных на этот случай четкий план действий.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Россия всячески пытается втянуть Беларусь в непосредственную войну.

"Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси", - заявил Николенко.

По его словам, Украина готова к любому развитию событий и будет действовать исключительно, реализуя право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН.

"Силы обороны и правительство имеют четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Беларуси", - добавил Николенко.

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Сподіваюсь, що цей "план дій" буде чіткішим, ніж травневі шашлички Блазня і "вайна на две-трі нєдєлі, максімум - пять" Абдристовічя
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24.01.2023 13:48 Ответить
А чого, сили оборони не назвати би Україною.. так було би чесно і правильно...кожен воює і захищає на своєму місці...і майже кожен із нас, як того вимагає Держава...
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24.01.2023 13:49 Ответить
В 20-30 км от Украины куча достаточно крупных городков и даже обл центры. Интересно, что бы было, появись в белорусской области своя ордло?
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24.01.2023 13:58 Ответить
В принципе возможны три варианта развития событий по весне...,если через Белорусь это самый выгодный для Украины вариант каже Володимир Дикий..., второй вариант это через Донбасс и Харьков,третий... через Крым с высадкой десанта ...но это маловероятно...Пара залпов по Керченскому мосту и ку-ку🔥💥 Логистика в Дупе...Так что будут лезть через Донбасс...тупо и напролом... что маршал Жюков пер на Ржев
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24.01.2023 14:46 Ответить
 
 