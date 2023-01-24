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Новости За рубежом
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Молдова (1688) россия (91348) членство в НАТО (1222)

Если Молдова вступит в НАТО, то "разрушит свое государство", - глава комитета Госдумы РФ Калашников

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

леонід,калашніков

Россия угрожает Молдове в случае, если она решит присоединиться к НАТО.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников. Его слова цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Калашников сказал, что Молдове не удастся "под шумок" вступить в Альянс, как Финляндия и Швеция, и также напомнил о Приднестровье.

Он подчеркнул, что отношение России к вероятному вступлению Молдовы в НАТО будет негативным, поскольку это "угроза безопасности" РФ. Он добавил, что в последнее время Молдова "расстраивает" Россию по поводу "своих решений".

Читайте: Молдова попросила союзников о предоставлении ей систем ПВО, - Санду

Напомним, 20 января президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова начала "серьезные дискуссии" о вступлении в НАТО. К этому страну, по ее словам, вынудила российская агрессия против Украины.
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Топ комментарии
+38
Почали вити на болотах, значить все правильно )) Модлов ідавно пора бути в НАТО, але для початку треба позбутись тої клоаки біля себе.
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24.01.2023 14:22
+27
тобі бл*дь дибільний кацапе яка різниця куди вступить Молдова, Україна чи Грузія ??? забирайте до себе на болота, увесь свій окупаційний біонепотріб, а разом з ним усіх прихильників, шанувальників дибільного "9мая", членіна, сталіна, жукова, ванутіна і решти кацапського окупаційного лайна, біонепотребу та йдіть нах*й !!!
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24.01.2023 14:24
+20
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24.01.2023 14:38
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Почали вити на болотах, значить все правильно )) Модлов ідавно пора бути в НАТО, але для початку треба позбутись тої клоаки біля себе.
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24.01.2023 14:22 Ответить
Молдованам держава давно і не потрібна, вони здається і референдуми проводили щоб в Румунію вступити.. всі в спокої жити хочуть
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24.01.2023 14:23 Ответить
я б на місті Маї Санду так і зробив: дві країни - одна нація, мова, віра, армія !!! увесь кацапський біонепотріб так званого "придністров"я" йде нах*й !!! тим більше такі приценденти вже є: Азербайджан і Туретчина !!!
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24.01.2023 14:29 Ответить
Ім треба не вступати в НАТО а об'єднатися з Румуеією. Це і буде вступ до НАТО.
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24.01.2023 14:31 Ответить
Держава-член НАТО має право приростати територіями?
Питаю, тому що не знаю.
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24.01.2023 14:38 Ответить
такі речі не регламентовані, але молдовани проти об'єднання
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24.01.2023 14:50 Ответить
бо хочуть на заробітки до Мордовії їздити
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24.01.2023 16:26 Ответить
Треба до України приєднатися, питання приднестров'я вирішиться само собою.
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24.01.2023 14:32 Ответить
Звичайно зруйнує мізки кацапів, бо вони не в змозі будуть на неї впливати.
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24.01.2023 14:23 Ответить
тобі бл*дь дибільний кацапе яка різниця куди вступить Молдова, Україна чи Грузія ??? забирайте до себе на болота, увесь свій окупаційний біонепотріб, а разом з ним усіх прихильників, шанувальників дибільного "9мая", членіна, сталіна, жукова, ванутіна і решти кацапського окупаційного лайна, біонепотребу та йдіть нах*й !!!
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24.01.2023 14:24 Ответить
"Какая отвратительная рожа"
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24.01.2023 14:24 Ответить
Хрюские напоминают мелкую шавку, которая без умолку тявкает за забором на автомобили, проходящих людей, пролетающих голубей. Фоновый шум, на который мало кто обращает внимание и все занимаются своими делами.
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24.01.2023 14:25 Ответить
"Засмучує" Молдова кацапню? Нічого, поплачте. З однієї казки режисера Роу: "Чєм больше сльоз, тєм больше облєгчєнья, в слєзах і заключаєтся лєчєньє." Так що доля кацапів - сльози. Для їхнього ж лікування.
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24.01.2023 14:28 Ответить
Прямо переживають за Молдову. Та Молдова срати хотіла, що про неї думають недорозвинені нащадки татар.
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24.01.2023 14:29 Ответить
Якщо у світі відбувається щось, від чого на мордорських болотах фонтаном б'є понос і соплі - це правильне рішення!
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24.01.2023 14:29 Ответить
Если Украина....., если Молдова ........ ну, а дальше то что?
Что не кацап то и тупой лживый обсос.
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24.01.2023 14:30 Ответить
Титульный славянин с роскосыми глазами по фамилии КалашмакОФФ😁😁😁
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24.01.2023 14:31 Ответить
ссыкотно кацапам становится.
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24.01.2023 14:31 Ответить
Нада Молдові в НАТО! Значить..
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24.01.2023 14:32 Ответить
Вона зруйнує лише помійку яка називається чи то пмс, чи пмр…
Можна тероризувати Молдову-нейтральну країну, але дуже складно тероризувати Молдову-члена НАТО!
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24.01.2023 14:33 Ответить
Десь я таке вже чув. І не раз. А ось фінни і шведи чомусь не зруйнують свою державу при вступі в НАТО. Чому цікаво? Може тому,що у кацапів кишка тонка по відношенню до них?
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24.01.2023 14:34 Ответить
Все верно, угрожать финнам и шведам у кацапов кишка тонка)))
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24.01.2023 14:41 Ответить
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24.01.2023 14:38 Ответить
Вступ до НАТО значно зменшує зовнішне кремлівське керуваня,хоч і не гаратує від нього!
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24.01.2023 14:38 Ответить
интересно каким образом маленькая Молдова не имеющая с русней даже общей границы - может угрожать безопасности РФ?
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24.01.2023 14:39 Ответить
Вы еще задаете такие вопросы? Пытаетесь найти логику у русни?) Зачем?) "Угрозой безопасности рашки" являются все, кто по ее мнению должен ей подчинятся, но не желает этого и пытается как то защитится) Именно поэтому рашиков не смущает Финляндия в НАТО, хотя там сотня км до Питера, но смущают Молдова и Украина)
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24.01.2023 14:47 Ответить
Кацапи навіть не приховують планів

захопити колишні території ссср

за принципом "паґулялі і хватіт".
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24.01.2023 14:41 Ответить
Ойц, це кацапи дбають про Молдову ??
Та невже...
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24.01.2023 14:42 Ответить
Загроза безпеки рф - це все те, що заважає їй відновити поневолення сусідніх народів, відновити імперію. тому до загроз відносяться і мови і культури цих народів і НАТО яке це захищає.
От таке воно те рф.
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24.01.2023 14:45 Ответить
І так серйозно це розказує , ніби сам вірить?
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24.01.2023 14:46 Ответить
Сама серйозна загроза для рф --- це ,власне, сама рф.
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24.01.2023 15:00 Ответить
Приднестровье останется только географическим названием, сепарская мафиозная короста будет ликвидирована
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24.01.2023 15:05 Ответить
Насамперед, Молдавію в НАТО ніхто і ніколи не візьме ( навіть не запросить!), бо Молдавія має неврегульовані територіальні питання з Придністрянщиною. По-друге, Молдавія міцно сидить на Придністрянському гачку ("заглотиші") в питанні енергоносіїв (по газу і електроенергії - повна залежність від Лівобережжя, рф, і України). У випадку навіть спроби вступити Молдавію до НАТО, чи (боронь, Боже!) "аншлюсу" з Румунією - Придністрянщина повністю відділиться від Молдавії і кордон ляже по Дністру, як це було споконвіків.
І, нарешті, повторюся, що Лівобережжя Дністра - то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. Свого часу т.з. "ПМР" була зліплена штучно з українських земель і згодом передана до складу Молдавської РСР. При, навіть спробі (!) туди румунської інвазії - Банковій уже не вийде відсидітися у своїй "хаті скраю" - українська Армія зайде до Дністра і буде зустрінута з квітами. А далі - референдум і повернення Лівобережжя до сладу України.
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24.01.2023 15:27 Ответить
немає і ніколи не було жодного "придністровʼя" !!! я б на місті президента Молдови ввів туди 2-3 бригади румунських військ і зачистив цю клоаку !!! тим більше що кацапам зараз ніколи - у них так звана "сво" в Україні ...
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24.01.2023 16:10 Ответить
"...я б на місці президента Молдови увів туди 2-3 бригади румунського війська". Саме так вуйку, саме так...
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24.01.2023 21:54 Ответить
Мавзолейная падаль не унимается...
Президент США Рузвельт допустил ошибку с 2 сентября 1941года...оtправляя миллионы тонн продовольствия и медикаментов этим краснопузым Обезьянам👹🦍👺
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24.01.2023 15:43 Ответить
Это не отменяет факт что Гитлер с своими нацистами были такие же отменные гады. Только сбоку.
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24.01.2023 15:48 Ответить
А.Гітлер у порівнянні з двома кацапськими червоножопими, комуно-совковими нацистами-дибілами (вофкою ульяновим (членіним), йоською джугашвілі (сталіним)) був ще це вершина шляхетності, честі та військової доблесті !!!



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24.01.2023 16:04 Ответить
Как же вздохнет вся Европа, когда это чудо-юдо-рфское звиданется и в очередной третий раз развалится еще на несколько частей... Молдова получит обратно Приднестровье, Грузья опять же вернет свои земли, Украина безусловно в границы 91-го... Главное дожить, очень хочется глянуть на это всё и очень-очень хочется послушать, что запоют эти все шавки пути...ские бывшие )
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24.01.2023 15:58 Ответить
А якщо вступить в "тайожний саюз" - то просто зникне.
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24.01.2023 15:58 Ответить
ахаха ото тупарі кацапські,
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24.01.2023 15:59 Ответить
читаєш іноді отак висери цих ушльопків на адресу Казахстана, Грузії там, Молдови, Польщі чи країн Балтії то кожного разу вони росказують про "знищемо вас, знищемо вашу країну" і таке інше... там нацизм пре зі всіх щілей же... за кілометр видно
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24.01.2023 16:00 Ответить
Правильно читати навпаки " Якщо Молдова не вступить в НАТО , то ми зруйнуємо їхню державу

Російська Підерація"

число Підпис
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24.01.2023 16:33 Ответить
будемо добивати москалів то погукаємо молдаван, вони замурують насмерть ворога поки той спить.
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24.01.2023 16:48 Ответить
Еще раз для Киева: Организуйте сами правительство России и ведите с ним переговоры. Это будет сигнал для путинских чиновников и главарей силовых банд среднего зека даже если это правительство на первых порах будет формальным.



Илья Пономарев / Ілля Пономарьов
@iponomarev
20h

Россию уже нельзя реформировать. Можно только обрушить и отстраивать все заново. Путинский режим в агонии, и параллельные органы власти, как наш Съезд Народных Депутатов-теневой парламент, могли возникнуть только в такой ситуации
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24.01.2023 17:21 Ответить
Кацап может нести только пургу.
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24.01.2023 17:22 Ответить
пусть отправляется за своим однофамильцем в ад!
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24.01.2023 17:47 Ответить
 
 