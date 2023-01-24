Если Молдова вступит в НАТО, то "разрушит свое государство", - глава комитета Госдумы РФ Калашников
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия угрожает Молдове в случае, если она решит присоединиться к НАТО.
Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников. Его слова цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Калашников сказал, что Молдове не удастся "под шумок" вступить в Альянс, как Финляндия и Швеция, и также напомнил о Приднестровье.
Он подчеркнул, что отношение России к вероятному вступлению Молдовы в НАТО будет негативным, поскольку это "угроза безопасности" РФ. Он добавил, что в последнее время Молдова "расстраивает" Россию по поводу "своих решений".
Напомним, 20 января президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова начала "серьезные дискуссии" о вступлении в НАТО. К этому страну, по ее словам, вынудила российская агрессия против Украины.
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Питаю, тому що не знаю.
Что не кацап то и тупой лживый обсос.
Можна тероризувати Молдову-нейтральну країну, але дуже складно тероризувати Молдову-члена НАТО!
захопити колишні території ссср
за принципом "паґулялі і хватіт".
Та невже...
От таке воно те рф.
І, нарешті, повторюся, що Лівобережжя Дністра - то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. Свого часу т.з. "ПМР" була зліплена штучно з українських земель і згодом передана до складу Молдавської РСР. При, навіть спробі (!) туди румунської інвазії - Банковій уже не вийде відсидітися у своїй "хаті скраю" - українська Армія зайде до Дністра і буде зустрінута з квітами. А далі - референдум і повернення Лівобережжя до сладу України.
Президент США Рузвельт допустил ошибку с 2 сентября 1941года...оtправляя миллионы тонн продовольствия и медикаментов этим краснопузым Обезьянам👹🦍👺
Російська Підерація"
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Илья Пономарев / Ілля Пономарьов
@iponomarev
20h
Россию уже нельзя реформировать. Можно только обрушить и отстраивать все заново. Путинский режим в агонии, и параллельные органы власти, как наш Съезд Народных Депутатов-теневой парламент, могли возникнуть только в такой ситуации