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Уже определен тип самолетов, которые, вероятно, Украина получит от союзников, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

впс,повітряні,сили,пілот

Уже фактически известно, какой тип самолетов получит Украина от союзников и каковы сроки подготовки личного состава.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Дать Украине такое оружие, как многоцелевой самолет, мы просили еще в начале вторжения России. Это понятно, потому что без авиации, без надежного авиационного прикрытия очень тяжело вообще проводить какие-либо боевые действия", - подчеркнул он.

По словам Игната, авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Вопросы поставок самолетов постоянно поднимают высшее военное руководство Украины и руководство Министерства обороны.

Эту тему также постоянно обсуждают украинские представители в разных международных кругах.

"Наши военные летчики ездили в Соединенные Штаты, выделялись средства на обучение наших пилотов… То есть, авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки подготовки личного состава", - сообщил спикер Воздушных сил.

Игнат объяснил, что речь идет не только о подготовке лётного состава, но и о подготовке авиационных инженеров.

"Это очень важная составляющая, без которой нельзя обойтись. Именно поэтому этот процесс не так прост, как и подготовка инфраструктуры – здесь тоже Министерство инфраструктуры будет приобщаться для того, чтобы подготовить инфраструктуру наших военных аэродромов для приема такой техники. Все усилия делают все для того, чтобы наша мечта перейти на этот самолет осуществилась как можно быстрее", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Литвы заявил о поддержке передачи Украине западной боевой авиации
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Топ комментарии
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24.01.2023 14:33
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24.01.2023 14:28
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24.01.2023 14:34
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24.01.2023 14:28 Ответить
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24.01.2023 14:33 Ответить
Якраз на цей можемо поміняти.
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24.01.2023 14:34 Ответить
ну да Ф 15 и особенно Ф-16 как и версия Ф-18 реально круто.ю.... но почему то думаю что Американские военные дадут нам пяток А-10 чтобы в условиях войны реально испробовать на российской советской технике это штурмовик А-10 американцы никому не продают и не передают но в условиях войны реальности познать на что способен самолет и его вооружение я бы на месте американцев рискнул как н6аверное сразу дадут нам самолеты шведские СААБ и французские Мираж про европейский истребитель молчу там много увы проблем хотя и не исключаю что все что летает может и должно быть пройти тест драйв если так можно выразится на полях сражений в Украине на хребте российской военной технике..
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24.01.2023 15:49 Ответить
А-10 какая-то ерунда, учитывая торы и ракеты воздух-воздух у кацапов. Просто собьют их практически мгновенно.

А остальные самолеты все достаточно хороши, ТТХ значения не имеют. Если у них есть подвесы и ЭБУ для пуска гарпунов, аим-120 (и аим-9), сброса планирующих бомб и может быть даже крылатых ракет воздух-поверхность, то этого вполне достаточно. Они не будут участвовать в воздушном бою, максимум быстро подлетая для сброса бомб и резко разворачиваясь назад. Скорее важнее сложность их инженерного обслуживания и длина взлета и посадки необходимая.

У Франции есть нормальные крылатые ракеты на пару сот км. Если самолет способен их запускать, то это уже будет мощнейшей поддержкой.

А бомбометания или бородавочник - это успешно заменяется химарсами с мини-бомбами и ракетами хелфайр (бримстоун) с лазерным наведением от дрона. Это высокоточное оружие, пробивающее бетон, и способное попасть даже в танк на 60км/ч за счет лазерного наведения с дрона. То есть дать необходимую бомбежку перед наступлением. Самолет для этого уже устарел.
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24.01.2023 16:07 Ответить
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24.01.2023 14:34 Ответить
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24.01.2023 14:36 Ответить
стыки между плитами уже заделывают.
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24.01.2023 14:29 Ответить
Асфальтоукладчики заработали в правильных местах. Ну, лучше поздно, как говорится. Хотя, по моему диванному мнению, ВВП должны были подгоняться под стандарты сразу после того, как стало понятно, что "Киев за три дня" фсё. Причем все подряд полосы: заброшенные, старые, резервные. Прилетела Х-ашка - из кустов тут же выехал миксер и залил все бетоном.
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24.01.2023 14:37 Ответить
Це ви жартуєте чи реально готуються?
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24.01.2023 15:45 Ответить
какие шутки? у меня из тиража 200 штук осталось всего два русско-украинско-английских словаря по авиаиции и авиатехнике.
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24.01.2023 21:51 Ответить
Авиация - основная ударная сила НАТО. БК должно быть немерено. Причем как высокоточки, так и для работы по площадям.
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24.01.2023 14:29 Ответить
Тут опять всего 2 варианта еврофайтер, или Ф-16. Если ездили в США, значит Ф-16)
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24.01.2023 14:31 Ответить
А - 10 нє ?
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24.01.2023 14:37 Ответить
Вони були гарні там, де у супротивника не було ППО. Хоча, звісно, півсотні А-10 на додачу до нашіх Су-25 нам би не завадило)
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24.01.2023 15:14 Ответить
Прошу ознайомитись з ТТХ А-10 і більше ніколи не порівнювати з засраним Су-25
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24.01.2023 17:54 Ответить
А чому не Гріппен? Про них теж говорили якийсь час.
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24.01.2023 15:44 Ответить
Навіщо на гріпенах тренуватися в США? Хоча все може буть
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24.01.2023 16:13 Ответить
"Це зрозуміло, тому що без авіації, без надійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бойові дії" Джерело: https://censor.net/ua/n3395374

-А почему за ВОСЕМЬ лет ВОЙНЫ, не было "зрозумило"?
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24.01.2023 14:31 Ответить
А хто нам продасть ******* літаки не будучи членом НАТО? Чи в Україні були гроші на нову техніку і її обслуговування. Якщо не шариш тєму - краще мовчи.
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24.01.2023 15:21 Ответить
Багатоцільовий - це Ф-16.
Вибір не найкращий.
Під наші задачі треба А-10 та Ф-15.
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24.01.2023 14:33 Ответить
Чиво блэд?! Ф16 это идеальный вариант. С такой авиацией ВСУ гарантированно будут ломать оборону кацапов на любом направлении.
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24.01.2023 14:40 Ответить
На шариш, так і сиди тихо.
Ф-16 капризний тактичний винищувач малого радіуса дії.
А-10 - літаючий танк для підтримки наступу, а Ф-15 - стратегічний винищувач дальнього радіуса дії, більш легкий в обслуговуванні, хоч і дорожчий.
Зате здатний загнати стратегучну авіацію кацапів за урал з своєї території.
Тоді припиняться всякі там пуски ракет з Каспію та з Чорного моря.
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24.01.2023 14:48 Ответить
Ф16 это проверенный временем супернадежный и суперэффективный самолет, который всегда громил совковый чермет.
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24.01.2023 14:56 Ответить
Угу, поки з умовного Хмельницького долетить до фронту, вже горючка закінчиться.
Ще раз повторюю, якщо ти баран - сиди тихо і не переч дяді!
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24.01.2023 14:59 Ответить
Короткое плечо - главная проблема совковых самолетов. А кто же у нас любит переводить стрелки и приписывать свои проблемы другим? Чей это такой кругленький пяточек появился в украинском информпространстве?
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24.01.2023 15:05 Ответить
Де ж їх взяти?
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24.01.2023 14:42 Ответить
Їх не одна сотня законсервована в США.
А Ф-16, що нададуть, наприклад, Нідерланди - 1979 року випуску, мало чим кращі за МІГи.
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24.01.2023 14:50 Ответить
Дай угадаю, а ещё леопарды, леклерки и челенджеры мало чем отличаются от т72, правильно? Чей Крым, "товарищ"?
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24.01.2023 15:01 Ответить
Летка, йди вчити уроки, харе спамити дурню.
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24.01.2023 17:04 Ответить
Ф-15 - завоеватель превосходства в воздухе. Очень дорогой, сложный в обслуживании и боучении, не несет бомбовой нагрузки.
Ф-16 - завоеватель превосходства и многоцелевой истребитель бомбардировщик. 9 точек подвески для бомб.
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24.01.2023 20:54 Ответить
Очередные обещания..
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24.01.2023 14:57 Ответить
На базах НАТО в Европе полно всего...а вот куда отправили украинских летчиков не говорят.. кажуть военная тайна...предполагаю что в Румынию...
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24.01.2023 14:57 Ответить
За яким в Румунію?
Освоювати МІГ-21, який там на озброєнні?
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24.01.2023 15:00 Ответить
.. пане Юрій! Може просвітите..чому Індія..маючи кілька сотень Су-30МКІ модернізує у Ізраілі свої Міг-21 ? Румунські Міг-21-2000 можуть заткнуть за пояс Міг-29. Електронному обладнанню Міг-29 далеченько до обладнання Міг-21-2000. Не треба так зневаживо ставитися до техніки...яку Ви не бачии і не знаєте. Всі Ф-16 які на озброєнні Нідерандів, 1979 року давно модернізовані. А що скажете про американські С-130..яким вже по 35-55 років..і вони літають.? Дідуся В-52 згадайте..)))
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24.01.2023 17:30 Ответить
новина довгоочiкувана i обнадiйлива. але ж "Міністерство інфраструктури" - знайшли таки ze-шпаринку куди грошi закатати можна пiд "вiйськову необхiднicть" - чергове "велике будiвництво". хоча все набагато простiше, але ж "нє создани ми для льогкiх путєй"...
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24.01.2023 14:59 Ответить
..ні один військовий аеродром України не здатен прийняти Ф-16.. з за дуже ніжного шассі та електронного обладнання ..яке потребує ЗПС дуже високої якості. Тому як на мене..будуть задіяні кілька цівільних аеродромів..де ЗПС буа відремонтована у останні роки. Тому може і згадали Мінінфраструктури...))
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24.01.2023 17:37 Ответить
Самолётов НАТО в Украине не будет... базирования будут в Польше Румынии или Чехии Только идиот может сделать базу в Украине... хмырь мавзолейный только этого и ждёт..со своими сраными ракетами..😝😝😝
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24.01.2023 15:05 Ответить
Если будет лететь из Польши и Румынии, там недоллго и до полёта "калибров" туда. Ибо ***** за ценой не постоит. Хотя может и это хорошо. Тогда война быстро закончится с озером вместо Москвы и *****м, висящим на латерне.
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24.01.2023 15:21 Ответить
Тандерболти давайте - А-10, то є супер фронтовий штурмовик!
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24.01.2023 15:19 Ответить
Про них якраз і мова. Тим більше, що їх списують. Кацапам має сподобатись
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24.01.2023 15:53 Ответить
***** ******* раніше.... ? Немає про що говорити???
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24.01.2023 15:36 Ответить
тип визначено, з крильми і бімбами ) 🛩️
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24.01.2023 15:46 Ответить
ми в очікуванні семи мішків гречаної вовни та і ті неповні...
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24.01.2023 16:45 Ответить
Далекобійних ракет не дають,до яких є все,то літаки ще менше відсотків,що дадуть.Літаки,це не танки,хоча і за танки кажуть,що вони дуже дорогі.
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24.01.2023 16:46 Ответить
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24.01.2023 17:54 Ответить
F-15EX

Расширенный кокпит:

• Кабина 21st Century обеспечивает доступ к информации

о поле боя в режиме реального времени.

Усовершенствованные системы:

Оснащен самым быстрым в мире

компьютером управления полетом,

самой передовой системой РЭБ и самым

большим радаром AESA на любом истребителе.

Экономичное решение:

существующая инфраструктура ВВС, экономия

миллиардов долларов США на налогах

F-15EX совместим с

Усовершенствованные двигатели:

• Новые сдвоенные двигатели обеспечивают

повышенную скорость и ускорение

Боеготов:

• F-15EX имеет боевой

рекорд 104-0.

Возможности оружия:

Может нести до 30 000 фунтов оружия

класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Экономический центр:

Поддерживает 55 000 рабочих мест

и более 550 поставщиков в 42 штатах.

Ежегодный экономический эффект оценивается в

3 миллиарда долларов.
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24.01.2023 17:56 Ответить
США не торопятся сворачивать производство своего "старья" четвёртого поколения. У них сейчас более 600 самолетов 5 поколения,В 2023 коду будет выпущен 1000-й Ф-35,грубо говоря это будет означать что Ф-35 основной самолет НАТО.
Вот такая арифметика, при поддержке Боинга с 4-ми ,они забывают клепать по 120-130 Ф-35 в год.
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24.01.2023 18:00 Ответить
Так продекларував - виділялися кошти на навчання, ніби не з бюджету США, а зелена шобла розкошелилась.
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24.01.2023 22:17 Ответить
Як заї...ли люди котрим хочуть хайпанути. Я також не голосував за Зеленського, і що далі. Ця людина буде відповідати за свої про..би. Ця стаття не про Зеленського, зї..ся нарешті звідси. Задовбало змагання Порохоботів та Зелеботів.
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24.01.2023 22:37 Ответить
 
 