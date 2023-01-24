Уже определен тип самолетов, которые, вероятно, Украина получит от союзников, - Игнат

Уже фактически известно, какой тип самолетов получит Украина от союзников и каковы сроки подготовки личного состава.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Дать Украине такое оружие, как многоцелевой самолет, мы просили еще в начале вторжения России. Это понятно, потому что без авиации, без надежного авиационного прикрытия очень тяжело вообще проводить какие-либо боевые действия", - подчеркнул он.

По словам Игната, авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Вопросы поставок самолетов постоянно поднимают высшее военное руководство Украины и руководство Министерства обороны.

Эту тему также постоянно обсуждают украинские представители в разных международных кругах.

"Наши военные летчики ездили в Соединенные Штаты, выделялись средства на обучение наших пилотов… То есть, авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки подготовки личного состава", - сообщил спикер Воздушных сил.

Игнат объяснил, что речь идет не только о подготовке лётного состава, но и о подготовке авиационных инженеров.

"Это очень важная составляющая, без которой нельзя обойтись. Именно поэтому этот процесс не так прост, как и подготовка инфраструктуры – здесь тоже Министерство инфраструктуры будет приобщаться для того, чтобы подготовить инфраструктуру наших военных аэродромов для приема такой техники. Все усилия делают все для того, чтобы наша мечта перейти на этот самолет осуществилась как можно быстрее", - добавил он.

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