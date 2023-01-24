Уже определен тип самолетов, которые, вероятно, Украина получит от союзников, - Игнат
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Уже фактически известно, какой тип самолетов получит Украина от союзников и каковы сроки подготовки личного состава.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
"Дать Украине такое оружие, как многоцелевой самолет, мы просили еще в начале вторжения России. Это понятно, потому что без авиации, без надежного авиационного прикрытия очень тяжело вообще проводить какие-либо боевые действия", - подчеркнул он.
По словам Игната, авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Вопросы поставок самолетов постоянно поднимают высшее военное руководство Украины и руководство Министерства обороны.
Эту тему также постоянно обсуждают украинские представители в разных международных кругах.
"Наши военные летчики ездили в Соединенные Штаты, выделялись средства на обучение наших пилотов… То есть, авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки подготовки личного состава", - сообщил спикер Воздушных сил.
Игнат объяснил, что речь идет не только о подготовке лётного состава, но и о подготовке авиационных инженеров.
"Это очень важная составляющая, без которой нельзя обойтись. Именно поэтому этот процесс не так прост, как и подготовка инфраструктуры – здесь тоже Министерство инфраструктуры будет приобщаться для того, чтобы подготовить инфраструктуру наших военных аэродромов для приема такой техники. Все усилия делают все для того, чтобы наша мечта перейти на этот самолет осуществилась как можно быстрее", - добавил он.
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А остальные самолеты все достаточно хороши, ТТХ значения не имеют. Если у них есть подвесы и ЭБУ для пуска гарпунов, аим-120 (и аим-9), сброса планирующих бомб и может быть даже крылатых ракет воздух-поверхность, то этого вполне достаточно. Они не будут участвовать в воздушном бою, максимум быстро подлетая для сброса бомб и резко разворачиваясь назад. Скорее важнее сложность их инженерного обслуживания и длина взлета и посадки необходимая.
У Франции есть нормальные крылатые ракеты на пару сот км. Если самолет способен их запускать, то это уже будет мощнейшей поддержкой.
А бомбометания или бородавочник - это успешно заменяется химарсами с мини-бомбами и ракетами хелфайр (бримстоун) с лазерным наведением от дрона. Это высокоточное оружие, пробивающее бетон, и способное попасть даже в танк на 60км/ч за счет лазерного наведения с дрона. То есть дать необходимую бомбежку перед наступлением. Самолет для этого уже устарел.
-А почему за ВОСЕМЬ лет ВОЙНЫ, не было "зрозумило"?
Вибір не найкращий.
Під наші задачі треба А-10 та Ф-15.
Ф-16 капризний тактичний винищувач малого радіуса дії.
А-10 - літаючий танк для підтримки наступу, а Ф-15 - стратегічний винищувач дальнього радіуса дії, більш легкий в обслуговуванні, хоч і дорожчий.
Зате здатний загнати стратегучну авіацію кацапів за урал з своєї території.
Тоді припиняться всякі там пуски ракет з Каспію та з Чорного моря.
Ще раз повторюю, якщо ти баран - сиди тихо і не переч дяді!
А Ф-16, що нададуть, наприклад, Нідерланди - 1979 року випуску, мало чим кращі за МІГи.
Ф-16 - завоеватель превосходства и многоцелевой истребитель бомбардировщик. 9 точек подвески для бомб.
Освоювати МІГ-21, який там на озброєнні?
Расширенный кокпит:
• Кабина 21st Century обеспечивает доступ к информации
о поле боя в режиме реального времени.
Усовершенствованные системы:
Оснащен самым быстрым в мире
компьютером управления полетом,
самой передовой системой РЭБ и самым
большим радаром AESA на любом истребителе.
Экономичное решение:
существующая инфраструктура ВВС, экономия
миллиардов долларов США на налогах
F-15EX совместим с
Усовершенствованные двигатели:
• Новые сдвоенные двигатели обеспечивают
повышенную скорость и ускорение
Боеготов:
• F-15EX имеет боевой
рекорд 104-0.
Возможности оружия:
Может нести до 30 000 фунтов оружия
класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».
Экономический центр:
Поддерживает 55 000 рабочих мест
и более 550 поставщиков в 42 штатах.
Ежегодный экономический эффект оценивается в
3 миллиарда долларов.
Вот такая арифметика, при поддержке Боинга с 4-ми ,они забывают клепать по 120-130 Ф-35 в год.