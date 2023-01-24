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Федеральное правительство Германии хочет быстро рассмотреть заявку Польши о танках для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк

Федеральное правительство Германии хочет рассмотреть заявку польского правительства на передачу Украине танков Leopard 2 немецкого производства "с необходимой срочностью".

Об этом сообщил представитель правительства по запросу информационного агентства dpa, передает "Европейская правда", со ссылкой на Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Он подтвердил, что польская заявка на реэкспорт танков была получена.

По его словам, такие заявки будут "рассмотрены с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и руководящими принципами экспорта вооружений".

Министр экономики Германии Кристиан Линднер в комментарии Welt заявил, что в Германии существует механизм одобрения заявок на реэкспорт, и он будет применен в отношении танков Leopard 2, за разрешением на передачу которых Украине обратилась Польша.

"Есть установившаяся процедура. Когда поступает запрос, официальное обращение, тогда в правительстве запускается эта процедура, а затем принимается решение", - сказал Линднер, не уточнив, о каких сроках может идти речь.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Германия получила официальный запрос Польши по поводу разрешения на передачу Украине немецких танков Leopard 2, стоящих на вооружении польской армии.

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Топ комментарии
+9
В очікуванні офіційного звернення, запуску процедури та приймання рішення щодо постачання танків в Україну:
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24.01.2023 15:17
+8
Интересно, каким компроматом хутин держит Шольца за яйца?...
Це вже питання до спецслужб
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24.01.2023 15:12
+5
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24.01.2023 15:10
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І швидко відмовити, щоб більше не чіплялися.
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24.01.2023 15:10 Ответить
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24.01.2023 15:10 Ответить
Интересно, каким компроматом хутин держит Шольца за яйца?...
Це вже питання до спецслужб
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24.01.2023 15:12 Ответить
Таких скотиняк-вафлістів у кожному західному уряді половина-гляньте на самі США (дуже гарно виглядає міністр охорони здоров'я)
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24.01.2023 15:56 Ответить
швидко, за 2-3 тижні)
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24.01.2023 15:12 Ответить
Давайте БЫСТРЕЕ
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24.01.2023 15:12 Ответить
Такої показової тягомотини ще світ не бачив🤦
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24.01.2023 15:12 Ответить
Немцы, танки, быстро. В одно предложение это никак не лепится
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24.01.2023 15:14 Ответить
Дадуть . Головне хлопців перевчити .
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24.01.2023 15:17 Ответить
В очікуванні офіційного звернення, запуску процедури та приймання рішення щодо постачання танків в Україну:
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24.01.2023 15:17 Ответить
Судячи з фото, до літа чекати.
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24.01.2023 16:40 Ответить
Ремонт ,запчасти и прочие прибамбасы к танкам сделает дЕрмак и Татаров ..😁
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24.01.2023 15:20 Ответить
Зайдіть десь на тому тижні...
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24.01.2023 15:20 Ответить
Цікаво, Шольц теж був комсомольцем, як і Меркель?
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24.01.2023 15:23 Ответить
Захват мавзолея Зеля назначил на день дохлой советской армии 23 февраля...ні...24....Тре хлопцям пляшку горілки Хортиця дати ...😝
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24.01.2023 15:26 Ответить
Яке питання - зібралися на екстерне засідання і вирішили..... Ну мо!
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24.01.2023 15:26 Ответить
що? навіть до 2025 року встигнуть? оце молодці
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24.01.2023 15:37 Ответить
Навіть не сумніваюся, що в кінцевому рахунку Україна їх отримає...Це просто такий рекламний хід від німців, наробити галасу для кращого advertising та просування цих Леопардів на ринку зброї.... Це як з Байрактарами та Хаймарс...за якими зараз черга з саудитів, індусів, і інших арабів.....

Як москалі, ставлять ЗАЛІЗНУ ЗАВІСУ зі свого боку, так і Захід нарешті зрозумів "хто такі москалі?" і теж будуть будувати NEW BERLIN WALL(НОВУ БЕРЛІНСЬКУ СТІНУ ВІД МОСКАЛІВ)... Тому важливість України для Заходу у цій новій конструкції не варта пояснювати... Чим далі ця стіна буде проходити від Праги, Берліну, Києва та Варшави тим краще для колективного Заходу
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24.01.2023 15:38 Ответить
"avec l'urgence nécessaire" Les Léopards arriveront avant-hier
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24.01.2023 15:40 Ответить
Браво, поляки!
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24.01.2023 15:41 Ответить
Що, ще в цьому році?
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24.01.2023 15:43 Ответить
в німеччині швидко навіть коти не плодяться
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24.01.2023 15:45 Ответить
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24.01.2023 15:47 Ответить
Теперь эстонские братья стали горячими парнями без кавычек, а у немцев "характер нордический".
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24.01.2023 16:31 Ответить
Только поводок ***** им сильно мешает.
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24.01.2023 16:31 Ответить
Я думаю, років за 2 управиться.
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24.01.2023 18:13 Ответить
 
 