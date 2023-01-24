Проблему закупок для Минобороны решит не отставка замминистра, а публикации в Prozorro, - ЦПК
В Раде зарегистрирован законопроект 8381, предусматривающий обязательную публикацию в системе Prozorro информации о стоимости закупленных за бюджетные средства товаров, работ или услуг для нужд армии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр противодействия коррупции.
"Означает ли, что отставка заместителя министра обороны Шаповалова решила проблему с завышенными ценами продуктов для ВСУ? Нет, не значит".
Значит ли, что если бы не журналистское расследование, никакой отставки не было и поставщик продолжал бы покупать для ВСУ яйца за 17 грн штуку/килограмм/литр? Конечно, да.
Значит ли, что важно изменить подход к закупкам для армии? Однозначно. Ибо они закрыты от общества. Уже почти год", – говорится в сообщении.
В ЦПК отметили, что в то же время не нужно раскрывать всю информацию, которая может намекнуть врагу на количество личного состава или местонахождение поставщика и частей, которым организуют питание.
"Но что мешает указывать стоимость единицы товара, стоимость услуги или работ? Не за килограмм яиц, а за штуку. Это создаст проблемы для тех, кто хочет нажиться на украинском во время войны. Здесь лишь напомним, что на 2023 год в бюджете было заложено более 1,1 трлн на оборону. Из них, как оказалось, на питание военных уходят десятки миллиардов", – добавили в Центре противодействия коррупции.
В ЦПК приветствуют регистрацию законопроекта №8381, предусматривающего обязательную публикацию в системе Prozorro информации о стоимости закупленных за бюджетные средства товаров, работ или услуг для нужд армии (кроме собственно оружия).
Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.
В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.
Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.
Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.
Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.
НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.
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на його думку, стаття в ЗМІ вирішить проблему
на його думку пробдему вирішить просте звільнення з посади
та заміна одного бидла на друге
тоді питання
а президент взагалі, вміє думати?????????????
они должны понести ответственность, а не просто уволиться по собственному желанию. это липа.
проблеми з людьми зеленського
ну не я ж, *****, їх призначав
По которому поставки в армию имеют право делать фирмы с историей нахождения на рынке более 5 лет.
И с уставным капиталом более 200 000 грн.
Тогда доступа фирм-`´ однодневок ´´ к гос. закупкам не будет.
"Ми не коментуємо поточні кримінальні розслідування, але вітаємо той факт, що українська влада серйозно ставиться до цих питань", - сказала офіційна представниця Єврокомісії Ана Пісонеро на брифінгу у Брюсселі у вівторок, 24 січня. Вона підкреслила, що від Києва будуть потрібні подальші дії та заходи щодо зміцнення антикорупційних інститутів. Єврокомісія оцінить прогрес України у боротьбі з корупцією восени 2023 року в рамках наступного пакету заходів щодо розширення Європейського Союзу, зазначила Пісонеро.
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