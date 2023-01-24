Проблему закупок для Минобороны решит не отставка замминистра, а публикации в Prozorro, - ЦПК

В Раде зарегистрирован законопроект 8381, предусматривающий обязательную публикацию в системе Prozorro информации о стоимости закупленных за бюджетные средства товаров, работ или услуг для нужд армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

"Означает ли, что отставка заместителя министра обороны Шаповалова решила проблему с завышенными ценами продуктов для ВСУ? Нет, не значит".

Значит ли, что если бы не журналистское расследование, никакой отставки не было и поставщик продолжал бы покупать для ВСУ яйца за 17 грн штуку/килограмм/литр? Конечно, да.

Значит ли, что важно изменить подход к закупкам для армии? Однозначно. Ибо они закрыты от общества. Уже почти год", – говорится в сообщении.

В ЦПК отметили, что в то же время не нужно раскрывать всю информацию, которая может намекнуть врагу на количество личного состава или местонахождение поставщика и частей, которым организуют питание.

"Но что мешает указывать стоимость единицы товара, стоимость услуги или работ? Не за килограмм яиц, а за штуку. Это создаст проблемы для тех, кто хочет нажиться на украинском во время войны. Здесь лишь напомним, что на 2023 год в бюджете было заложено более 1,1 трлн на оборону. Из них, как оказалось, на питание военных уходят десятки миллиардов", – добавили в Центре противодействия коррупции.

В ЦПК приветствуют регистрацию законопроекта №8381, предусматривающего обязательную публикацию в системе Prozorro информации о стоимости закупленных за бюджетные средства товаров, работ или услуг для нужд армии (кроме собственно оружия).

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Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

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