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Проблему закупок для Минобороны решит не отставка замминистра, а публикации в Prozorro, - ЦПК

міноборони

В Раде зарегистрирован законопроект 8381, предусматривающий обязательную публикацию в системе Prozorro информации о стоимости закупленных за бюджетные средства товаров, работ или услуг для нужд армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

"Означает ли, что отставка заместителя министра обороны Шаповалова решила проблему с завышенными ценами продуктов для ВСУ? Нет, не значит".

Значит ли, что если бы не журналистское расследование, никакой отставки не было и поставщик продолжал бы покупать для ВСУ яйца за 17 грн штуку/килограмм/литр? Конечно, да.

Значит ли, что важно изменить подход к закупкам для армии? Однозначно. Ибо они закрыты от общества. Уже почти год", – говорится в сообщении.

В ЦПК отметили, что в то же время не нужно раскрывать всю информацию, которая может намекнуть врагу на количество личного состава или местонахождение поставщика и частей, которым организуют питание.

"Но что мешает указывать стоимость единицы товара, стоимость услуги или работ? Не за килограмм яиц, а за штуку. Это создаст проблемы для тех, кто хочет нажиться на украинском во время войны. Здесь лишь напомним, что на 2023 год в бюджете было заложено более 1,1 трлн на оборону. Из них, как оказалось, на питание военных уходят десятки миллиардов", – добавили в Центре противодействия коррупции.

В ЦПК приветствуют регистрацию законопроекта №8381, предусматривающего обязательную публикацию в системе Prozorro информации о стоимости закупленных за бюджетные средства товаров, работ или услуг для нужд армии (кроме собственно оружия).

Также читайте: Скандал с закупками Минобороны: заместитель Резникова Шаповалов подал в отставку

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

Также читайте: Минобороны всегда считало яйца штуками, а не килограммами, – автор расследования журналист Николов

Минобороны (9312) закупки (752) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+31
Проблему закупівель вирішать страти в умовах військового часу...всього навсього, в іншому випадку всі інші - співучасники
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24.01.2023 15:33
+18
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24.01.2023 15:33
+16
Невиліковні покидьки🤦
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24.01.2023 15:37
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Проблему закупівель вирішать страти в умовах військового часу...всього навсього, в іншому випадку всі інші - співучасники
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24.01.2023 15:33 Ответить
Страту проводити в штуках (можливо и кілограмах).
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24.01.2023 15:41 Ответить
або в пачках і контейнерах, а контейнери у ФУТАХ...Пля, який тільки позор...мільйонних зарплат і пільг замало, майна замало...
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24.01.2023 15:44 Ответить
Бійтеся своїх бажань. Виконувати страти будуть ти ж самі мародери та зрадники. Ви не довіряєте нашому суддівству, але хочете страт, це нерозумно.
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24.01.2023 15:43 Ответить
нагадую, що масові загибелі наших людей - це в т.ч. наслідки таких проблем, тому розводити дебати немає сенсу, тим паче військовий стан дозволяє спрощену "процедуру"
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24.01.2023 15:50 Ответить
Повторюю, бійтесь своїх бажань, бо розстрілювати почнуть журналістів котрі розкривають корупціонерів, а не самих корупціонерів. Чи ви забули, як Резніков "назначив винними" самих журналістів?
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24.01.2023 16:11 Ответить
не дійшло? твої проблеми
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24.01.2023 16:16 Ответить
воєнний стан дозволяє "спрощену процедуру" де саме? У тебе в твоїй обісраній росії?
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24.01.2023 18:07 Ответить
...не знав зранку, що Полтавщина - це кацапія...свята закінчились, пива нема
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24.01.2023 18:24 Ответить
А чому ви думаєте що саме судді вирішуватимуть кого страчувати?Це вирішать ЗСУ,після перемоги над орками.Судді також потраплять під роздачу.
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24.01.2023 18:41 Ответить
на думку верховного, в призначені на посади винен хтось, але не він
на його думку, стаття в ЗМІ вирішить проблему
на його думку пробдему вирішить просте звільнення з посади
та заміна одного бидла на друге
тоді питання
а президент взагалі, вміє думати?????????????
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24.01.2023 15:44 Ответить
...І ДО ТОГО Ж ...Призначення керівництва МВС області - міністр, керівника СБУ - президент...Різниця відчутна...Так я й питаюся - і як же був призначений той керівничок, який злив Чонгар? тобто на такому важливому напрямку перебував прямий указний хлопак....і що? А тепер його схопили і буде наступна дурка, як з Гонгадзе, кінці в воду...Ну і де відповідальність?
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24.01.2023 15:54 Ответить
Не вирішать, а зроблять ще гірше
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24.01.2023 17:46 Ответить
Було б файно, але нас тоді у ЄС не примуть..пожиттєве, з конфіскацією всього майна. В тому числі близьких родичів, якщо джерело доходів не визначене..І нехай відбудовують Україну за тюремну пайку.
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25.01.2023 00:23 Ответить
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24.01.2023 15:33 Ответить
Невиліковні покидьки🤦
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24.01.2023 15:37 Ответить
********. Правда после яиц "чуть" дороже чем везде, нечему удивлятся
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24.01.2023 15:38 Ответить
Хоть паржьом!
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24.01.2023 19:08 Ответить
стыд и позор так обделаться на весь мир.
они должны понести ответственность, а не просто уволиться по собственному желанию. это липа.
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24.01.2023 15:35 Ответить
Ого! 😲 Шабунін - живодер! По живому ріже!
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24.01.2023 15:35 Ответить
Нє, плять, позвільняв-перетусува-перепопризначав - всьо побєділ, піпл схавав, заіпісь...прозоро!
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24.01.2023 15:40 Ответить
😁
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24.01.2023 15:41 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3658372-u-minoboroni-provedut-sluzbove-rozsliduvanna-sodo-kerivnika-departamentu-zakupivel.html - рассссссслєдованіє, плятьььь...в свинячий голос, ідійоти....о мати моя рідна
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24.01.2023 17:32 Ответить
Ви наївні? 😲 Проти кого розслідування? Проти Богдана нашого, Хмельницького? 😲 Так хто ж його посадить? Він же - пам'ятник! (це сарказм, якщо щось). Хоча я б і проти гетьмана Хмельницьеого теж розслідування провів. Стосовно Переяславських угод. (це не сарказм)
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24.01.2023 17:50 Ответить
так а я про шо?
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24.01.2023 17:54 Ответить
а пробдеми не в міноборони
проблеми з людьми зеленського
ну не я ж, *****, їх призначав
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24.01.2023 15:37 Ответить
ЦПК - хороша ідеяЯЯЯЯЯ!!!!!!
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24.01.2023 15:37 Ответить
А как тебе чувак который трижды уклонист и руководит страной в военное время?
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24.01.2023 15:40 Ответить
Нема проблеми окрім безграмотності журналіста.
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24.01.2023 15:38 Ответить
І що?Все віришується за межами майданчика.Знаю не по чуткам....
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24.01.2023 15:39 Ответить
як ти вирішиш щось поза межами майданчика? Він же показує хто виграв і за скільки. З Прозорро чому по твоєму прибрали закупівлі МО?
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24.01.2023 18:09 Ответить
Прибрали з розрахунку на военний стан........Я за систему публічних закупівель,але потрібно щоб працювали антикорупційні органи...
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24.01.2023 19:12 Ответить
а то в Прозорро схєм нема хахахахаха, їм *****, будуть сидіти з Шевченко (НБУ) у Відні
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24.01.2023 15:41 Ответить
в Прозорро схем нема. Вони там фізично неможливі. В цьому і сенс системи. Тому Зеленський з Прозорро і повиводив абсолютно всі держзакупівлі
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24.01.2023 18:10 Ответить
Проблему вирішить законодавство есесера:вища міра покарання з конфіскацією.
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24.01.2023 15:41 Ответить
ох уж ці совкодрочери на цензорі, які сумують за подертими обоями, дерев'яними дірявими вікнами і збиранням рублів на жігулі 10 років.
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24.01.2023 18:11 Ответить
А хто зареєстрував? Не Халімон з Арахамією часом?
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24.01.2023 15:46 Ответить
Так на цих закупівлях була задіяна ціла банда -- огласіть весь список .
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24.01.2023 15:46 Ответить
Це не закупівлі - це зекупівлі
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24.01.2023 16:19 Ответить
Вкрав - опублікували, ще вкрав ще раз опулікували...
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24.01.2023 15:48 Ответить
Ну нормально , вкрав в ЗСУ чотири мільярди і наказали відставкою. За вкрадену хлібину реальний термін "світить".Країна корисних дураків!
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24.01.2023 16:01 Ответить
ПромазалА контракт на золотые яйца разорвали или уже потратили распил на рождественские подарки и назад не ка
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24.01.2023 16:06 Ответить
Мразь зелёная все делает,что бы помощь от союзников прекратить.
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24.01.2023 16:35 Ответить
..сколько еще предателей в Ukraine????
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24.01.2023 16:54 Ответить
Маємо власний досвід тендеру з тим "прозоро". "Розпочковані" компанії-учасники (а насправді один власник), демпінгування ціною під час конкурсу, "переможець" 100% заніс хабар замовнику і ми з більш якісним,але трохи дорожчим продуктом-за бортом.Після того з державними замовниками нехай чорти грають в ці ігри! Думаю ми не одні такі.Там працюють схеми.
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24.01.2023 17:43 Ответить
У Вас такий досвід у мого знайомого який виграв чесно тендер Prozorro. Це набагато краще ніж торги без нього.
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24.01.2023 22:25 Ответить
Примите закон.

По которому поставки в армию имеют право делать фирмы с историей нахождения на рынке более 5 лет.

И с уставным капиталом более 200 000 грн.

Тогда доступа фирм-`´ однодневок ´´ к гос. закупкам не будет.
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24.01.2023 17:56 Ответить
або проводити закупки через Прозорро. Взагалі ніякі закони приймати не треба. Просто скасувати закон Зеленського від 2020 року.
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24.01.2023 18:13 Ответить
Сьогодні відставка а завтра призначення послом на курорт.Весь цей галас почався тільки тому що каденція Зеленського на посаді спливає заплямовані урядовці запам'ятаються через корупційні скандали і заберуть рейтинг тому то зараз швидко призначить якихось в.о і будуть готуватися до переобрання..
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24.01.2023 18:07 Ответить
Єврокомісія вітає розслідування корупційних скандалів, що відбулися в Україні минулого тижня, та спровокованих, зокрема, журналістськими розслідуваннями. Деякі фігуранти скандалів уже визнані підозрюваними.

"Ми не коментуємо поточні кримінальні розслідування, але вітаємо той факт, що українська влада серйозно ставиться до цих питань", - сказала офіційна представниця Єврокомісії Ана Пісонеро на брифінгу у Брюсселі у вівторок, 24 січня. Вона підкреслила, що від Києва будуть потрібні подальші дії та заходи щодо зміцнення антикорупційних інститутів. Єврокомісія оцінить прогрес України у боротьбі з корупцією восени 2023 року в рамках наступного пакету заходів щодо розширення Європейського Союзу, зазначила Пісонеро.
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24.01.2023 18:09 Ответить
Prozorro - це занадто прозоро щодля бені-писуарів из ОП. Їм би як-небудь помутніше - й тихесенько до лісу...
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24.01.2023 19:13 Ответить
Слуги говорили що прозоро під час війни не на користь державі) який стид
Виграємо війну і потрібно будуть масові страти корупціонерів
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24.01.2023 23:02 Ответить
Дороги тоже через проззоро ремонтировали. Когда основные участники могут договориться перед участием. Где гарантия что закупленное будет по назначению использано. На складах сколько гуманитарки которую продают. Пересмотрите нормы. ПО нормам 600 грамм хлеба и 600 грамм картошки плюс остальное. Херня это а не питание. Есть понятие региональные продукты. Даже 100 несушок не помешает на 5 сотках. Всегда свежие и полезные яйца. Без антибиотиков, куры гуляют на свободе, не надо доставлять и.т.д. или разбивать для каждой части отдельно поставки.
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25.01.2023 04:52 Ответить
 
 