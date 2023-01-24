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Новости Происшествия
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Минюст (1700) СИЗО (1352) Малюська Денис (293)

Малюська напомнил о платных камерах и подарочных сертификатах на них: "Готовились задолго до того, как это стало мейнстримом"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

малюська

Министр юстиции Денис Малюска напомнил, что в украинских СИЗО можно сидеть в комфортной камере, заплатив за услуги деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы министерства юстиции.

"Мы (законодательная и исполнительная ветви власти) к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом. Напомню, что оплатить платную камеру в СИЗО можно на сайте онлайн дома юстиции.

Подарочный сертификат тоже в продаже", - говорится в сообщении.

В комментарии Малюска добавил ссылку на Он-лайн Дом Юстиции, где можно оплатить подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу.

Читайте также: Активы Януковича, Курченко и Дерипаски заблокированы, дальше будет иск об их конфискации, - Малюська
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Топ комментарии
+16
Пригодится Тимошенку и Резникову ... Ермака при попытке к бегству
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24.01.2023 15:59
+12
Курва)
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24.01.2023 16:10
+7
Але й пика! Тупа курка даже незнає значення слова "нацизм"! Хоч би в інтернеті прочитала.
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24.01.2023 16:11
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Я думал, это шутка. Недооценил их.
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24.01.2023 15:59 Ответить
Пригодится Тимошенку и Резникову ... Ермака при попытке к бегству
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24.01.2023 15:59 Ответить
Там люди на яйцах миллиарды дерибанят, а у него вип квадратура простаивает
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24.01.2023 16:01 Ответить
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24.01.2023 16:03 Ответить
Курва)
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24.01.2023 16:10 Ответить
Але й пика! Тупа курка даже незнає значення слова "нацизм"! Хоч би в інтернеті прочитала.
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24.01.2023 16:11 Ответить
****ута на всю голову і повія це синоніми
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24.01.2023 16:12 Ответить
Народ обіднів, а віп-камери уже і не потрібні, крутих ніхто вже на садить, їх відпускають під мільярдну заставу.
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24.01.2023 16:04 Ответить
Це вони для себе підготовлюють
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24.01.2023 16:07 Ответить
майор ХАРЯ
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24.01.2023 16:14 Ответить
Хари-Кришна.
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24.01.2023 21:32 Ответить
ета зачьот...не подумал
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24.01.2023 21:33 Ответить
Зе влада для себе це готує. Красавчеги. 5 балів за ідею, 5 балів за реалізацію. Звісно гроші за оренду камери - до бюджету.
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24.01.2023 16:09 Ответить
А Малюска способний, тільки пішла тема, він зразу ексклюзивні подарункові наборчики для високопосадовців підкінув. І правильно, хоч щось обкрадений бюджет має отримувати.
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24.01.2023 16:09 Ответить
Давайте скинемось на іменні подарункові сертифікати для ОП. Хай Притула гроші збирає
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24.01.2023 16:11 Ответить
Зе ВЛАДА БАЧУ ДЛЯ СЕБЕ КАМЕРИ ГОТУЄ
Хай би не раділи - буде повна конфіскація майна по всьому світу і навіть переписане на родичів
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24.01.2023 16:14 Ответить
только сидеть в них будут патриоты и боевые генералы...... а плеснявым и без камер удобно - наворовал, сколько успел, и в отставку......
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24.01.2023 16:15 Ответить
Чем больше украл - тем комфортнее камера. Это успех, однозначно.. можно гордиться.
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24.01.2023 16:16 Ответить
От зелені і забезпечили себе камерами на довгі роки
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24.01.2023 16:18 Ответить
це вони для себе мiсця готують. треба буде тiльки цiни скорегувати. поки накраде не поверне - не вийде.
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24.01.2023 16:22 Ответить
Пропоную усіх звільнених з високих керівних посад відправляти до ВСУ простими бійцями
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24.01.2023 16:26 Ответить
деякі вкрали стільки що можуть оплатити навіть переобладнання в камеру номера в готелі Буковелі
біля самого озера
з чаном для пропарки, курвами та наркотою
але це вже не в,язниця а позбавлення волі по договорняку
як що зараз на зоні у зеків є нет, ноут, смартфон, тв та холодильник
то в яки, ****, умовах будуть сидіти казнокради
ц закон явно під себе дорогих, ніжних
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24.01.2023 16:26 Ответить
одним реченням
у нас є камери для нас, та для тих хто богато вкрав а ми у них не забрали вкраденого
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24.01.2023 16:32 Ответить
"Слугам" на замітку.
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24.01.2023 16:50 Ответить
Спаваеливість по зеленські - хто накрав найбільше буде сидіти з комфортом (і то, якщо ще сяде). Цинізм цього режиму зашкалює!
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24.01.2023 17:00 Ответить
Яке ж кончене.
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24.01.2023 18:12 Ответить
І кого ж посадять?
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24.01.2023 21:29 Ответить
 
 