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Малюська напомнил о платных камерах и подарочных сертификатах на них: "Готовились задолго до того, как это стало мейнстримом"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Министр юстиции Денис Малюска напомнил, что в украинских СИЗО можно сидеть в комфортной камере, заплатив за услуги деньги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы министерства юстиции.
"Мы (законодательная и исполнительная ветви власти) к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом. Напомню, что оплатить платную камеру в СИЗО можно на сайте онлайн дома юстиции.
Подарочный сертификат тоже в продаже", - говорится в сообщении.
В комментарии Малюска добавил ссылку на Он-лайн Дом Юстиции, где можно оплатить подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу.
Топ комментарии
+16 gemixx11
показать весь комментарий24.01.2023 15:59
+12 Сергій Шешеня
показать весь комментарий24.01.2023 16:10
+7 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий24.01.2023 16:11
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Хай би не раділи - буде повна конфіскація майна по всьому світу і навіть переписане на родичів
біля самого озера
з чаном для пропарки, курвами та наркотою
але це вже не в,язниця а позбавлення волі по договорняку
як що зараз на зоні у зеків є нет, ноут, смартфон, тв та холодильник
то в яки, ****, умовах будуть сидіти казнокради
ц закон явно під себе дорогих, ніжних
у нас є камери для нас, та для тих хто богато вкрав а ми у них не забрали вкраденого