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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
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Бельгия (333) Венгрия (1564) россия (91348) Чехия (1469) Липавский Ян (30)

Два сектора окажутся вне санкций против РФ из-за сопротивления Венгрии и Бельгии, - глава МИД Чехии Липавский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф,єс,євросоюз,санкції

Сопротивление Бельгии и Венгрии в вопросах запрещения торговли бриллиантами и сотрудничества с Россией в атомной энергетике означает, что ЕС, скорее всего, не включит эти сектора в следующий пакет антироссийских санкций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Он считает, что Европейский Союз должен ввести больше санкций против российского технологического сектора, чтобы ограничить способность Москвы производить оружие и ракеты, используемые для ведения войны с Украиной.

"Нам нужно искать новые и креативные пути, как усилить наши санкции… как уменьшить способность (России) производить оружие, ракеты, которые используются для обстрелов критически важной инфраструктуры Украины", - сказал Липавский.

Он также отметил, что сопротивление Бельгии и Венгрии в вопросах запрета торговли бриллиантами и сотрудничества с Россией в атомной энергетике означает, что ЕС, скорее всего, не сможет добиться необходимого единодушия для таких мер.

Министр сказал, что ЕС должен усилить санкции, чтобы исключить их обход, а также ввести новые ограничения для борьбы с российской пропагандой.

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Топ комментарии
+6
У Бельгію везуть алмази з АФРІЦІ, де вагнеровці насилують жінок і дітей і керують копалинами .
Драгоцінні каміння з АФРІЦІ- це бизнес ***** . Хоча про це мало пишуть
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24.01.2023 16:24
+5
коли вже угрощину виженуть з ЄС?
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24.01.2023 16:26
+4
Да хватит эти санкции, вы даже на 10% не повредили кацапам. Пока не скинули пару сочных мин на СП-1 (и частично на СП-2 для разнообразия), то так бы качали и качали, усиленно прикидываясь дурачками, которые считают, что газ туркменский и из Азербайджана.

В разы эффективнее устроить производство военной техники, ввести не просто 3 смены, а хотя бы работу в воскресенье. У нас много инженеров без работы, вполне могут пойти на сниженную зарплату и работать с полной отдачей, понимая важность своего дела. А не заниматься онанизмом с санкциями. Кто вообще это придумал? Может быть те, кому ручку золотят в обмен на закрытие глаз. Сейчас микрочип стоит 1 или 2 доллара и его функционал выше, чем миллионные компьютеры двадцатилетней давности. И Китай их продают миллионами штук, хватит на всю кацапскую технику. Даже ущерб экономики кацапов будет слабее, если они вместо европейских брендов с откатами для олигархов вдруг найдут канал поставки из Китая уже без грабежа 90% выделяемых средств. Олигархи на России бабло потеряют, но сама военная техника будет производится, пока не уничтожены сами заводы или электроэнергия, логистика для них.
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24.01.2023 16:28
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******.
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24.01.2023 16:23 Ответить
У Бельгію везуть алмази з АФРІЦІ, де вагнеровці насилують жінок і дітей і керують копалинами .
Драгоцінні каміння з АФРІЦІ- це бизнес ***** . Хоча про це мало пишуть
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24.01.2023 16:24 Ответить
"АФРІЦІ" - це що, такий регіон в Африці? Я не в курсі.
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24.01.2023 16:38 Ответить
Вообще-то центр мировой торговли бриллиантами Антверпен, Голландия.
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24.01.2023 17:25 Ответить
Антверпен как раз Бельгия, но Амстердам тоже не последний в этой сфере.
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24.01.2023 18:02 Ответить
Точно, затупил. Имел ввиду Амстердам.
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24.01.2023 18:11 Ответить
Брюссель - Бельгія - це не лише центр численних європейських та міжнародних установ, а й світовий лідер діамантової промисловості. Щойно представники цього вишуканого бізнесу оприлюднили інформацію про рекордний розмах імпорту та експорту діамантів із бельгійського міста Антверпен. З-поміж 20 світових діамантових бірж три найпотужніші - саме тут. Недарма Антверпен має славу міжнародної столиці цього коштовного каміння.

https://www.radiosvoboda.org/a/16795993.html
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24.01.2023 18:54 Ответить
коли вже угрощину виженуть з ЄС?
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24.01.2023 16:26 Ответить
Як би Угорщина та її позиція не була вигідна комусь дуже впливовому в ЄС, *кхе...рманія, кхе, кхе... та кілька інших країн* то на неї швидко знайшли б управу. Варто було Польші не погодитись в питанні верховенства права - швидко заморозили все, що вже було виділено на розвиток, тиснучи на уряд так, що у того очі лізли.
А тут ціла країна клеїть дурня, розповсюджує брехню, відверто цілує рф в дупу та посилає всіх на х..., сама при цьому нічого з себе не представляючи.
Ну, ну...
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24.01.2023 16:59 Ответить
4 млд. дол. рашка має на алмазах --- так шо не хлібом єдиним .
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24.01.2023 16:27 Ответить
Да хватит эти санкции, вы даже на 10% не повредили кацапам. Пока не скинули пару сочных мин на СП-1 (и частично на СП-2 для разнообразия), то так бы качали и качали, усиленно прикидываясь дурачками, которые считают, что газ туркменский и из Азербайджана.

В разы эффективнее устроить производство военной техники, ввести не просто 3 смены, а хотя бы работу в воскресенье. У нас много инженеров без работы, вполне могут пойти на сниженную зарплату и работать с полной отдачей, понимая важность своего дела. А не заниматься онанизмом с санкциями. Кто вообще это придумал? Может быть те, кому ручку золотят в обмен на закрытие глаз. Сейчас микрочип стоит 1 или 2 доллара и его функционал выше, чем миллионные компьютеры двадцатилетней давности. И Китай их продают миллионами штук, хватит на всю кацапскую технику. Даже ущерб экономики кацапов будет слабее, если они вместо европейских брендов с откатами для олигархов вдруг найдут канал поставки из Китая уже без грабежа 90% выделяемых средств. Олигархи на России бабло потеряют, но сама военная техника будет производится, пока не уничтожены сами заводы или электроэнергия, логистика для них.
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24.01.2023 16:28 Ответить
Почему-то в шахедах большинство деталей американские, или европейские
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24.01.2023 16:31 Ответить
т.е. то что кацапам нефть и газ обрезали, по твоему, ни куя не значит? ню-ню...
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24.01.2023 18:33 Ответить
Мародерство властиве не лише окремим людям а й цілим країнам та народам! Угорщина,взагалі, недалеко пішла від москальської дикості!
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24.01.2023 16:38 Ответить
Бельгія -- основний світовий переробник алмазів в діаманти. Не буде алмазів з россіі, не буде роботи частково у підприємств по переробці.
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24.01.2023 16:53 Ответить
річ не в алмазах як таких, а в їх ціні в існуючих контрактах...
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24.01.2023 18:34 Ответить
Угробщина разом із орбаном вже дістала.
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24.01.2023 16:56 Ответить
сектор там ,сектор здесь. В итоге у ***** ,деньги не кончаются . Шо бы вести війну потрібні грошенята. Не будет у ***** денег ,война сразу и закончится . И не благодарите . Даже танки не понадобятся
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24.01.2023 17:09 Ответить
****** рулят в импотентном Евросоюзе.
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24.01.2023 17:32 Ответить
А Запад все знает и косит под дураков
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24.01.2023 17:32 Ответить
 
 