Два сектора окажутся вне санкций против РФ из-за сопротивления Венгрии и Бельгии, - глава МИД Чехии Липавский
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Сопротивление Бельгии и Венгрии в вопросах запрещения торговли бриллиантами и сотрудничества с Россией в атомной энергетике означает, что ЕС, скорее всего, не включит эти сектора в следующий пакет антироссийских санкций.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Он считает, что Европейский Союз должен ввести больше санкций против российского технологического сектора, чтобы ограничить способность Москвы производить оружие и ракеты, используемые для ведения войны с Украиной.
"Нам нужно искать новые и креативные пути, как усилить наши санкции… как уменьшить способность (России) производить оружие, ракеты, которые используются для обстрелов критически важной инфраструктуры Украины", - сказал Липавский.
Он также отметил, что сопротивление Бельгии и Венгрии в вопросах запрета торговли бриллиантами и сотрудничества с Россией в атомной энергетике означает, что ЕС, скорее всего, не сможет добиться необходимого единодушия для таких мер.
Министр сказал, что ЕС должен усилить санкции, чтобы исключить их обход, а также ввести новые ограничения для борьбы с российской пропагандой.
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Драгоцінні каміння з АФРІЦІ- це бизнес ***** . Хоча про це мало пишуть
https://www.radiosvoboda.org/a/16795993.html
А тут ціла країна клеїть дурня, розповсюджує брехню, відверто цілує рф в дупу та посилає всіх на х..., сама при цьому нічого з себе не представляючи.
Ну, ну...
В разы эффективнее устроить производство военной техники, ввести не просто 3 смены, а хотя бы работу в воскресенье. У нас много инженеров без работы, вполне могут пойти на сниженную зарплату и работать с полной отдачей, понимая важность своего дела. А не заниматься онанизмом с санкциями. Кто вообще это придумал? Может быть те, кому ручку золотят в обмен на закрытие глаз. Сейчас микрочип стоит 1 или 2 доллара и его функционал выше, чем миллионные компьютеры двадцатилетней давности. И Китай их продают миллионами штук, хватит на всю кацапскую технику. Даже ущерб экономики кацапов будет слабее, если они вместо европейских брендов с откатами для олигархов вдруг найдут канал поставки из Китая уже без грабежа 90% выделяемых средств. Олигархи на России бабло потеряют, но сама военная техника будет производится, пока не уничтожены сами заводы или электроэнергия, логистика для них.